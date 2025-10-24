DXC تفتح مكتبًا جديدًا في ديترويت ، وتدفع النمو مع الابتكار المتمحور حول الذكاء الاصطناعي

آشبورن، فيرجينيا، 24 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت اليوم "دي إكس سي تكنولوجي" ( DXC Technology ) (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE : DXC )، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات التكنولوجيا العالمية المدرجة في قائمة Fortune 500 ، عن افتتاح مكتبها الجديد في وسط مدينة ديترويت. سيكون الموقع بمثابة مركز للابتكار المتمحور حول الذكاء الاصطناعي حيث يمكن لموظفي "دي إكس سي" وشركائها وعملائها التعاون معًا ، مما يؤدي إلى تسريع نمو ديترويت كمركز للتكنولوجيا.

DXC Opens New Office in Detroit, Driving Growth with AI-first Innovation

تتمتع ديترويت بتاريخ غني من الابتكار ، وتوفر موقعًا بارزًا لتكنولوجيا الجيل التالي، بالإضافة إلى القرب من كل من عملاء "دي إكس سي" القدامى والمحتملين. وستعرض "دي إكس سي، التي تقع في مبنى فاولر التاريخي ، وهو عقار ملك شركة "بد روك" " Bedrock )، خبرتها في جميع تقنيات المعلومات وترحب بالعملاء والشركاء والبائعين في مقرّها للتواصل والتعاون. مع أكثر من 500 موظف في ميشيغان ووجود ممتد لـ 40 عامًا في المنطقة ، تعد "دي إكس سي" شريكًا راسخًا وموثوقًا للعديد من العلامات التجارية التي تتخذ من ميشيغان مقرًّا لها في العديد من الصناعات بما في ذلك صناعة السيارات، والتصنيع المتقدم، والطاقة، والتمويل.

قال رئيس بلدية ديترويت ، "مايك دوغان": "ديترويت كانت دائمًا مدينة مدفوعة بالابتكار، والآن أصبحت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هي الوجهة التي يتجه إليه العالم. "تواصل ديترويت المضي قدمًا مع شركاء رائعين ، مثل "دي إكس سي" ، الذين يجعلون الفرص متاحة لـ سكان ديترويت من خلال جلب مكاتبهم الجديدة إلى المدينة، ما سيخلق تأثيرًا إيجابيًا أبعد من حدود مدينتنا".

ينضم مكتب ديترويت إلى شبكة "دي إكس سي" العالمية من مساحات التعاون في مناطق الأعمال الرئيسية في جميع أنحاء العالم ، والتي تم تصميمها لجمع الفرق معًا وتسريع الابتكار للعملاء. عبر مجتمعها العالمي ، تلتزم "دي إكس سي" بالاستثمار في المواهب التي لا تزال في بداية مسيرتها المهنية ، وتطوير مهارات الخبراء في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، ودعم التقنيين الهندسيين ذوي المهارات العالية لمساعدة العملاء على الازدهار في عصر التحول الرقمي وتبنّي الذكاء الاصطناعي.

قال "كاميرون آرت"، رئيس "دي إكس سي" للأمريكتين والمملكة المتحدة وأيرلندا: "نحن متحمسون لتوسيع حضورنا في مدينة ديترويت الشهيرة؛ التي تُعرف أيضًا باسم "مدينة السيارات"، حيث نفخر بدعم العديد من العملاء عبر مجموعة واسعة من الصناعات". "تتشارك كلٌ من ديترويت و"دي إكس سي" مهمة واحدة لدفع النمو في التكنولوجيا والابتكار لخدمة عملائنا والمجتمع بشكل أفضل ، ونحن نتطلع إلى كل ما سننجزه هنا".

تقدم "دي إكس سي" حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب مجموعة شاملة من خدمات التكنولوجيا المتكاملة، بما في ذلك التطبيقات، والسحابة، والبنية التحتية، والأمن السيبراني ، في إطار دعم عمليات تحوّل هوية العملاء نحو أعمال رقمية مبتكرة. لمعرفة المزيد حول عروض "دي إكس سي"، تفضلوا بزيارة موقع الويب www.dxc.com .

نبذة عن DXC Technology

"دي إكس سي تكنولوجي" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE : DXC ) هي مزود عالمي رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات. نحن شريك تشغيلي موثوق للعديد من المؤسسات الأكثر ابتكارًا في العالم، حيث نبني حلولاً تدفع الصناعات والشركات إلى الأمام. يساعد خبراؤنا في الهندسة والاستشارات والتكنولوجيا العملاء على تبسيط أنظمتهم وعملياتهم وتحسينها وتحديثها، وإدارة أعباء العمل الأكثر أهمية، ودمج الذكاء القائم على الذكاء الاصطناعي في عملياتهم، ووضع الأمن والثقة في مقدمة أولوياتهم. اعرف المزيد على dxc.com .

للتواصل الإعلامي: Ashley Houk-Temple ، العلاقات الإعلامية، هاتف: +1 520-245-3973، البريد الإلكتروني: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2803999/DXC_Technology_Services__LLC_DXC_Opens_New_Office_in_Detroit__Dr.jpg