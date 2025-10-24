DXC ouvre un nouveau bureau à Detroit, stimulant la croissance avec l'innovation axée sur l'IA

ASHBURN, Virginie, 24 octobre 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques figurant au classement Fortune 500, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau bureau dans le centre-ville de Détroit. Le site servira de centre d'innovation axée sur l'IA où les employés, les partenaires et les clients de DXC pourront collaborer, accélérant ainsi la croissance de Détroit en tant que pôle technologique.

Forte de son passé riche en innovation, Détroit est l'endroit idéal pour les technologies nouvelle génération et la proximité des clients historiques et potentiels de DXC. Situé dans le bâtiment historique Fowler, propriété de Bedrock, DXC présentera son expertise dans toutes les technologies de l'information et accueillera clients, partenaires et fournisseurs dans l'espace consacré à la connexion et à la collaboration. Forte de plus de 500 employés dans le Michigan et de quarante années de présence dans la région, DXC est un partenaire établi et de confiance pour de nombreuses marques basées dans le Michigan et officiant dans de nombreux secteurs, notamment l'automobile, la fabrication de pointe, l'énergie et la finance.



« Détroit a toujours été une ville animée par l'innovation, et le monde se tourne de plus en plus vers la technologie de l'IA », a déclaré le maire de Détroit, Mike Duggan. « Détroit continue d'aller de l'avant aux côtés de grands partenaires, comme DXC, qui offrent des opportunités aux habitants en installant leurs nouveaux bureaux en ville, ce qui aura des répercussions positives bien au-delà des limites de la ville. »

Le bureau de Détroit rejoint le réseau mondial d'espaces de collaboration de DXC dans les principaux quartiers d'affaires, avec pour objectif de rassembler les équipes et d'accélérer l'innovation au profit des clients. Dans l'ensemble de sa communauté mondiale, DXC s'engage à investir dans les jeunes talents, à améliorer les compétences des experts en technologie de l'IA et à soutenir les ingénieurs technologues hautement qualifiés pour aider les clients à prospérer à l'ère de la transformation numérique et de l'adoption de l'IA.

« Nous sommes heureux d'étendre notre présence dans la ville emblématique de Motor City, où nous sommes fiers de soutenir de nombreux clients dans un large éventail de secteurs industriels », a déclaré Cameron Art, président de DXC pour les Amériques et le Royaume-Uni. « Détroit et DXC ont pour mission commune de stimuler la croissance de la technologie et de l'innovation au service de nos clients et de la communauté, et nous nous réjouissons de tout ce que nous allons accomplir ici. »

DXC propose des solutions alimentées par l'IA accompagnées d'une suite complète de services technologiques de bout en bout, y compris les applications, le cloud, l'infrastructure et la cybersécurité, venant à l'appui des clients sur le point de devenir des entreprises numériques innovantes. Pour en savoir plus sur les offres de DXC, visitez www.dxc.com.

