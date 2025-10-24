DXC、デトロイトに新オフィスを開設、AIファーストのイノベーションで成長を推進

バージニア州アッシュバーン, 2025年10月25日 /PRNewswire/ -- Fortune 500に名を連ねる世界有数のテクノロジー・サービス・プロバイダーであるDXC Technology（NYSE：DXC）は本日、デトロイト中心部に新オフィスを開設したことを発表しました。この拠点はAIファーストのイノベーション・センターとして機能し、DXCの従業員、パートナー、顧客が協業することで、デトロイトの技術ハブとしての成長を加速させます。

豊かなイノベーションの歴史に彩られたデトロイトは、次世代テクノロジーにとって最適な立地であり、既存および将来のDXC顧客双方に近接しています。歴史あるファウラー・ビルディング（Bedrock所有物件）に拠点を置くDXCは、あらゆる情報技術分野における専門性を披露するとともに、顧客、パートナー、ベンダーをこの空間に迎え、交流と協業の場を提供します。ミシガン州に500名以上の従業員を擁し、40年にわたり同地域で事業を展開するDXCは、自動車、先端製造、エネルギー、金融など、ミシガン州に拠点を置く多様な業界の企業にとって、確固たる信頼のパートナーです。

「デトロイトは常に革新に駆り立てられる都市であり、AI テクノロジーは世界の進むべき方向です」とデトロイト市長Mike Duggan 氏は述べています。「DXC のような優れたパートナーと共に、デトロイトは前進を続けています。彼らが新たなオフィスを市内に開設することで、デトロイト市民に機会を提供し、その好影響は市域をはるかに超えて広がっていくでしょう。」

デトロイト・オフィスは、主要ビジネス地区に展開するDXCの世界的なコラボレーション・スペース・ネットワークに加わり、チームを結集し顧客のイノベーションを加速させることを目的としています。DXCはグローバル・コミュニティ全体で、キャリア初期の人材への投資、AI技術の専門家育成、高度なスキルを持つエンジニアリング技術者の支援に注力し、デジタル・トランスフォーメーションとAI導入の時代に成功を収められるように顧客を支援しています。

「象徴的なモーター・シティでの存在感を拡大できることを嬉しく思います。この街で、多様な業界のお客様を支援できることを誇りに思っています」と、DXC アメリカ・UKI 担当プレジデントのCameron Art 氏は述べています。「デトロイトとDXC は、顧客と地域社会により良いサービスを提供するため、技術とイノベーションの成長を推進するという共通の使命を共有しています。ここで成し遂げる成果を楽しみにしています。」

DXCは、アプリケーション、クラウド、インフラストラクチャ、サイバーセキュリティを含む包括的なテクノロジー・サービス・スイートと併せて、AIを活用したソリューションを提供し、顧客が革新的なデジタル企業へと変革するのを支援しています。DXCのサービス詳細については、www.dxc.comをご覧ください。

DXC Technology について

DXC Technology（NYSE：DXC）は、情報技術サービスを提供する世界有数のプロバイダーです。同社は、世界で最も革新的な企業の多くに信頼される事業パートナーとして、業界と企業を前進させるソリューションの構築に努めています。同社のエンジニアリング、コンサルティング、テクノロジーの専門家は、お客様のシステムや業務プロセスの簡素化、最適化、最新化を支援し、最も重要なワークロードの管理、AIを活用したインテリジェンスの業務への統合、そしてセキュリティと信頼性の確保を最優先に取り組んでいます。詳細については、dxc.comをご覧ください。

メディア関連問い合わせ先：Ashley Houk-Temple、広報部門、+1 520-245-3973、[email protected]

