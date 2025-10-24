DXC abre una nueva oficina en Detroit e impulsa el crecimiento con innovación centrada en la IA

ASHBURN, Va., 24 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), proveedor líder de servicios tecnológicos globales de la lista Fortune 500, anunció hoy la apertura de su nueva oficina en el centro de Detroit. Esta ubicación servirá como centro de innovación centrado en la IA, donde empleados, socios y clientes de DXC podrán colaborar, impulsando así el crecimiento de Detroit como centro tecnológico.

DXC Opens New Office in Detroit, Driving Growth with AI-first Innovation

Con una rica historia de innovación, Detroit ofrece una ubicación privilegiada para la tecnología de vanguardia y está cerca de clientes de DXC, tanto antiguos como potenciales. Ubicado en el histórico Edificio Fowler, propiedad de Bedrock, DXC exhibirá su experiencia en todas las tecnologías de la información y dará la bienvenida a clientes, socios y proveedores para conectar y colaborar. Con más de 500 empleados en Michigan y 40 años de presencia en la zona, DXC es un socio consolidado y de confianza para numerosas marcas con sede en Michigan en diversos sectores, como la automoción, la fabricación avanzada, la energía y las finanzas.

"Detroit siempre ha sido una ciudad impulsada por la innovación, y la tecnología de IA es el rumbo que está tomando el mundo", declaró el alcalde de Detroit, Mike Duggan. "Detroit sigue avanzando con excelentes socios, como DXC, que brindan oportunidades a los habitantes de Detroit al traer sus nuevas oficinas a la ciudad, generando un impacto positivo mucho más allá de los límites de nuestra ciudad".

La oficina de Detroit se une a la red mundial de espacios de colaboración de DXC en los principales distritos comerciales, diseñados para conectar a los equipos y acelerar la innovación para los clientes. En su comunidad global, DXC se compromete a invertir en talento joven, capacitar a expertos en tecnología de IA y apoyar a tecnólogos de ingeniería altamente cualificados para ayudar a los clientes a prosperar en la era de la transformación digital y la adopción de la IA.

"Nos entusiasma ampliar nuestra presencia en la icónica Ciudad del Motor, donde nos enorgullece dar soporte a numerosos clientes de una amplia gama de industrias", declaró Cameron Art, presidente de DXC para las Américas y UKI. "Detroit y DXC comparten la misión de impulsar el crecimiento tecnológico y la innovación para servir mejor a nuestros clientes y a la comunidad, y esperamos con ilusión todo lo que lograremos aquí".

DXC ofrece soluciones basadas en IA junto con un conjunto integral de servicios tecnológicos integrales, que incluyen aplicaciones, nube, infraestructura y ciberseguridad, apoyando la transformación de sus clientes para convertirlos en empresas digitales innovadoras. Para obtener más información sobre las ofertas de DXC, visite www.dxc.com .

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un proveedor líder mundial de servicios de tecnología de la información. Somos un socio operativo de confianza para muchas de las organizaciones más innovadoras del mundo, creando soluciones que impulsan el progreso de industrias y empresas. Nuestros expertos en ingeniería, consultoría y tecnología ayudan a los clientes a simplificar, optimizar y modernizar sus sistemas y procesos, gestionar sus cargas de trabajo más críticas, integrar inteligencia artificial en sus operaciones y priorizar la seguridad y la confianza. Obtenga más información en dxc.com .

Contacto de medios: Ashley Houk-Temple, Relaciones para los medios, +1 520-245-3973, [email protected]

