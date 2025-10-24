DXC eröffnet eine neue Niederlassung in Detroit und fördert das Wachstum mit KI-orientierten Innovationen

ASHBURN, Va., 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC, ein führender globaler Technologie-Dienstleister aus dem Fortune-500-Ranking, hat heute die Eröffnung seines neuen Büros in der Innenstadt von Detroit bekannt gegeben. Der Standort wird als Zentrum für KI-orientierte Innovationen dienen, in dem DXC-Mitarbeiter, Partner und Kunden zusammenarbeiten können, um Detroits Wachstum als Technologiezentrum zu beschleunigen.

Detroit blickt auf eine lange Geschichte der Innovation zurück und bietet einen erstklassigen Standort für Technologien der nächsten Generation sowie die Nähe zu langjährigen und potenziellen DXC-Kunden. DXC befindet sich im historischen Fowler Building, einem Gebäude von Bedrock, und wird dort sein Know-how in allen Bereichen der Informationstechnologie präsentieren. Kunden, Partner und Lieferanten sind herzlich eingeladen, diesen Ort zu besuchen, um Kontakte zu knüpfen und zusammenzuarbeiten. Mit über 500 Mitarbeitern in Michigan und einer 40-jährigen Präsenz in der Region ist DXC ein etablierter, vertrauenswürdiger Partner für viele in Michigan ansässige Marken aus zahlreichen Branchen, darunter Automobilindustrie, fortschrittliche Fertigung, Energie und Finanzen.



„Detroit war schon immer eine Stadt, die von Innovation angetrieben wurde, und KI-Technologie ist die Zukunft, auf die die Welt zusteuert", erklärte Mike Duggan, Bürgermeister von Detroit. „Detroit schreitet mit hervorragenden Partnern wie DXC weiter voran, die den Einwohnern Detroits neue Möglichkeiten eröffnen, indem sie ihre neuen Büros in die Stadt bringen, was weit über unsere Stadtgrenzen hinaus positive Auswirkungen haben wird."

Das Büro in Detroit ergänzt das weltweite Netzwerk von DXC an Kooperationsräumen in wichtigen Geschäftsvierteln, die darauf ausgelegt sind, Teams zusammenzubringen und Innovationen für Kunden zu beschleunigen. In seiner globalen Gemeinschaft engagiert sich DXC dafür, in Nachwuchstalente zu investieren, Experten im Bereich KI-Technologie weiterzubilden und hochqualifizierte Ingenieure zu unterstützen, um Kunden dabei zu helfen, im Zeitalter der digitalen Transformation und der Einführung von KI erfolgreich zu sein.

„Wir freuen uns sehr, unsere Präsenz in der legendären Motor City auszubauen, wo wir stolz darauf sind, zahlreiche Kunden aus einer Vielzahl von Branchen zu unterstützen", erklärte Cameron Art, President von DXC für Nord- und Südamerika sowie Großbritannien und Irland. „Detroit und DXC verfolgen das gemeinsame Ziel, Wachstum in den Bereichen Technologie und Innovation voranzutreiben, um unseren Kunden und der Gemeinschaft besser dienen zu können, und wir freuen uns auf alles, was wir hier erreichen werden."

DXC bietet KI-gestützte Lösungen sowie eine umfassende Palette an End-to-End-Technologiedienstleistungen, darunter Anwendungen, Cloud, Infrastruktur und Cybersicherheit, und unterstützt Kunden bei ihrer Transformation zu innovativen digitalen Unternehmen. Weitere Informationen zu den Angeboten von DXC finden Sie unter www.dxc.com.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationstechnologie-Dienstleistungen. Wir sind ein zuverlässiger Partner für viele der innovativsten Organisationen der Welt und entwickeln Lösungen, die Branchen und Unternehmen voranbringen. Unsere Experten für Engineering, Beratung und Technologie unterstützen Kunden dabei, ihre Systeme und Prozesse zu vereinfachen, zu optimieren und zu modernisieren, ihre kritischsten Workloads zu verwalten, KI-gestützte Intelligenz in ihre Abläufe zu integrieren und Sicherheit und Vertrauen in den Vordergrund zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter dxc.com.

Medienkontakt: Ashley Houk-Temple, Media Relations, +1 520-245-3973, [email protected]

