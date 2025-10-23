DXC تُعيِّن Anthony Pappas في منصب مسؤول التسويق الأول لقيادة المرحلة القادمة من تحول العلامة التجارية

آشبورن، فيرجينيا، 23 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة DXC Technology (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DXC)، الشركة العالمية الرائدة لخدمات التكنولوجيا المُدرجة ضمن قائمة Fortune 500، اليوم عن تعيين Anthony Pappas في منصب مسؤول التسويق الأول، على أن يقوم برفع تقاريره مباشرة إلى المدير التنفيذي (CEO) والرئيس Raul Fernandez.

على مدار الأشهر الستة الماضية، لعب Anthony دورًا محوريًا في إعادة تعريف علامة DXC التجارية للمستقبل، مساهمًا في صياغة هوية الشركة الجديدة وموقعها في السوق. بعد أن شغَّل منصب نائب الرئيس للقيادة التجارية، تم تعيينه الآن ليترأس المنظمة العالمية للتسويق في DXC، حيث سيقود بناء وحدة تسويقية عالية الأداء قائمة على البيانات، تركِّز على إنشاء الطلبات وتعزيز التكامل الوثيق مع فرق تمكين المبيعات.

صرَّح Raul Fernandez، المدير التنفيذي (CEO) والرئيس لشركة DXC Technology، قائلاً: "لقد كان Anthony عنصرًا محوريًا في إعادة صياغة كيفية تموضع DXC في السوق". "يجلب أكثر من 30 عامًا من الخبرة التسويقية العالمية، مع سجل حافل في بناء فرق عالية الأداء تربط بين سرد العلامة التجارية وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس. تحت قيادته، أصبحت DXC مهيأة بشكل قوي لتوسيع حضورها في الأسواق العالمية وتسريع الابتكار في حلول المؤسسات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي".

قبل انضمامه إلى DXC، شغَّل Anthony عدة مناصب في مجالس الإدارة وقدّم الاستشارات للعملاء بصفته الرئيس التنفيذي للتسويق الجزئي والرئيس التنفيذي للإبداع. وشغَّل سابقًا منصب المدير التنفيذي والرئيس للإبداع في قسم التسويق العالمي للعلامة التجارية وتجربة العملاء بشركة DMI، حيث قام بتحويل القسم إلى مركز الربح الأعلى أداءً داخل الشركة. في وقتٍ سابق من مسيرته المهنية، عهد Anthony إلى تأسيس Pappas Group، وهي وكالة إبداعية متكاملة الخدمات، حيث قام ببنائها من الصفر وبيعها بنجاح لشركة DMI. تحت قيادته، تعاونت Pappas Group مع أبرز العلامات التجارية العالمية مثل AARP، وDiscovery Channel، وHilton، وToyota، وUnder Armour، وVolkswagen.

وقال Anthony Pappas، مسؤول التسويق الأول: "يشرفني تولي منصب مسؤول التسويق الأول (CMO) في هذه المرحلة التحولية لشركة DXC". "نحن نعيد تعريف علامتنا التجارية حول قوة الذكاء الاصطناعي لتقديم نتائج أعمال حقيقية لعملائنا. أتطلع إلى تعزيز قصة الابتكار لدى DXC ومساعدة المؤسسات الرائدة عالميًا على تحقيق المزيد من خلال شراكتها معنا".

نبذة عن DXC Technology

DXC Technology (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DXC) هي مزود عالمي رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات. نحن شريك تشغيلي موثوق به للعديد من المؤسسات الأكثر ابتكارًا في العالم، حيث نبني حلولاً تدفع الصناعات والشركات إلى الأمام. يساعد خبراؤنا في الهندسة والاستشارات والتكنولوجيا العملاءَ على تبسيط أنظمتهم وعملياتهم وتحسينها وتحديثها، وإدارة أعباء العمل الأكثر أهمية، ودمج الذكاء الاصطناعي في عملياتهم، ووضع الأمن والثقة في مقدمة أولوياتهم. اعرف المزيد على dxc.com .

