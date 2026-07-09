شركة DXC وWilton Re يحتفلان بشراكة تمتد 20 عامًا وتنجزان التحول السحابي لمحفظة تضم 400,000 وثيقة تأمين

استكمال أحد أكبر وأكثر برامج التحول تعقيدًا في تاريخ الشركة، حيث نجحت DXC في ترحيل أكثر من 400,000 وثيقة تأمين تابعة لـ Wilton Re إلى منصة سحابية حديثة وموحدة.

إرساء الأساس لقدرات Wilton Re المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي وتحقيق مزيد من الكفاءة التشغيلية.

الاحتفاء بشراكة تمتد على مدار 20 عامًا دعمت نمو Wilton Re من نحو 5,000 وثيقة تأمين في عام 2005 إلى أكثر من 500,000 وثيقة اليوم، مع تولي DXC إدارة وظائف التأمين الأساسية بالكامل من البداية إلى النهاية.

آشبورن، فرجينيا, 9 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت DXC Technology (مؤشر بورصة نيويورك: (DXC، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المؤسسية والابتكار، اليوم عن نجاحها في استكمال أحد أكبر برامج التحول في تاريخها بالتعاون مع Wilton Re، إحدى الشركات الرائدة في الاستحواذ على محافظ التأمين السارية على الحياة والمعاشات السنوية. شمل البرنامج تحويل أكثر من 400,000 وثيقة تأمين من تقنيات DXC السابقة إلى أحدث منظومة سحابية لإدارة وثائق التأمين التابعة لشركة DXC. قد تحقق هذا الإنجاز من خلال الجمع بين خبرات DXC في خدمات عمليات الأعمال لقطاع التأمين (BPS)، وقدراتها على تنفيذ عمليات التحويل واسعة النطاق، ونموذجها المتكامل للدعم التشغيلي، إلى جانب النهج الفريد الذي تتبعه Wilton Re في إدارة المخاطر وخبرتها الواسعة في تنفيذ مثل هذه التحولات الكبرى.

DXC and Wilton Re Mark 20-Year Partnership, Complete Cloud Conversion of 400,000 Policy Portfolio

صُمم وبُني للمستقبل

على مدار أكثر من الـ 20 عامًا الماضية، وسّعت Wilton Re محفظة أعمالها بشكلٍ كبير، مما عزز الحاجة إلى دمج شركات التأمين على الحياة والمعاشات السنوية المستحوذ عليها حديثًا بسرعة وكفاءة. يتطلب كل استحواذ تحويل أنظمة مختلفة، وهياكل بيانات، وعمليات خدمة خاصة بكل شركة، مع ترحيلها دون التأثير في تجربة حملة وثائق التأمين. لدعم النمو المستقبلي وتسريع دمج المحافظ الجديدة، اعتمدت Wilton Re منصة Wealth Management Accelerator (wmA) التابعة لـ DXC، وهي منصة موحدة قائمة على الحوسبة السحابية لإدارة وثائق التأمين. من خلال إنشاء بيئة تشغيل موحدة للمحافظ المستحوذ عليها، تتوقع Wilton Re تسريع عمليات الدمج، وتحقيق كفاءة تشغيلية أكبر، مع إرساء الأساس لتطبيق إستراتيجياتها المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

"تعكس شراكتنا الممتدة على مدار 20 عامًا مع Wilton Re نموذجًا لما يمكن تحقيقه من خلال التنفيذ المتقن طويل الأمد وعلى نطاق واسع. ويساعد هذا التحول Wilton Re على تنمية أعمالها، ودمج الشركات المستحوذ عليها بوتيرة أسرع، والعمل بكفاءة أعلى، وتقديم تجربة أفضل لحملة وثائق التأمين. وقد أنجزنا معًا أحد أكبر برامج التحول وأكثرها تعقيدًا من الناحية التشغيلية في تاريخنا، بما يرسخ أساسًا قويًا يمكّن Wilton Re من دمج عمليات الاستحواذ المستقبلية بسرعة أكبر، وتحسين كفاءتها التشغيلية، ومواصلة النمو بثقة" — Ray August، رئيس حلول برمجيات التأمين وخدمات عمليات الأعمال في DXC

شراكة تمتد لعقدين بُنيت على قابلية التوسع

تتولى DXC من خلال خدمات عمليات الأعمال (BPS) تشغيل جزء كبير من البيئة التشغيلية الأساسية لأعمال التأمين لدى Wilton Re، بما في ذلك إدارة وثائق التأمين، ومعالجة المطالبات، وخدمة العملاء، لتعمل بمثابة امتداد لفريق العمليات في شركة Wilton Re. استنادًا إلى شبكة تضم أكثر من 6,000 متخصص في قطاع التأمين حول العالم، وإدارة ما يزيد على 13 مليون وثيقة وعقد تأمين، وسجل حافل بأكثر من 200 عملية تحويل ناجحة من الأنظمة القديمة، توفر DXC لـ Wilton Re خبرات تشغيلية واسعة وقدرات متقدمة في تنفيذ مشاريع التحول. مع كل عملية استحواذ تنفذها Wilton Re، تتولى DXC قيادة دمج الأنظمة والبيانات وقواعد المنتجات والعمليات، وفي بعض الحالات فرق العمل التشغيلية التابعة لشركات التأمين الأصلية، بما يضمن انتقالًا سلسًا لحملة وثائق التأمين، مع تسريع وتيرة عمليات الدمج. خلال العقدين الماضيين، طورت DXC وWilton Re منهجية متكررة وقابلة للتوسع لعمليات التحويل، إلى جانب نموذج تشغيلي متكامل، ما ساعد الشركة على النمو من نحو 5,000 وثيقة تأمين في عام 2005 إلى أكثر من 500,000 وثيقة اليوم.

"لم تكن DXC مجرد مزود للتكنولوجيا، بل أصبحت شريكًا يتجاوز هذا الدور بكثير. فإلى جانب دعمها لدمج العديد من عمليات الاستحواذ، تؤدي الشركة دورًا محوريًا في عملياتنا اليومية، بدءًا من إدارة وثائق التأمين وخدمة العملاء، وصولًا إلى العمليات المالية الأساسية. وقد أسهمت هذه الشراكة في تعزيز كفاءتنا التشغيلية، وتنفيذ عمليات الاستحواذ بفاعلية أكبر، وتحسين الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين، مع الحفاظ على المعايير العالية التي تميز أعمالنا. وعلى مدار العقدين الماضيين، أصبحت شراكتنا نموذجًا يُحتذى به في قطاع التأمين" — Enrico Treglia، المستشار الأول لدى Wilton Re

بُنية جاهزة للمرحلة المقبلة من النمو المدعوم بالذكاء الاصطناعي

من خلال توحيد عملياتها على منصة wmA، أرست Wilton Re بنية سحابية حديثة قادرة على دعم إمكانات سير العمل المستقبلية المعززة بالذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى إجراء تحولات إضافية في الأنظمة الأساسية، مما يهيئ قاعدة متينة لمواصلة الابتكار وتعزيز الكفاءة التشغيلية مع توسع أعمال الشركة.

بفضل خبرتها الممتدة لأكثر من 40 عامًا في قطاع التأمين، تُعد DXC شريكًا موثوقًا لـ 21 من أكبر 25 شركة تأمين على مستوى العالم. بصفتها مزودًا رائدًا لمنصات التأمين الأساسية ومنتجاته وخدماته، تساعد DXC شركات التأمين على تحديث عملياتها الأساسية، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتقديم تجارب أفضل للعملاء من خلال الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.dxc.com/insurance.

نبذة عن شركة DXC Technology

DXC Technology (مؤشر بورصة نيويورك: DXC) هي شريك رائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، تقدم البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ولمؤسسات القطاع العام — وتساعدها على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج بسرعة في وقت تتسارع فيه وتيرة التغيير على نحو غير مسبوق. وبفضل خبرتها العميقة في خدمات البنية التحتية المُدارة، وتحديث التطبيقات، والحلول البرمجية الخاصة بقطاعات محددة، تتولى DXC تحديث بعض أكثر المنظومات التقنية تعقيدًا في العالم وتأمينها وتشغيلها. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة dxc.com.

نبذة عن شركة Wilton Re

شركة Wilton Re هي إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول إدارة المحافظ التأمينية القائمة وإعادة التأمين لقطاع التأمين على الحياة في أمريكا الشمالية. بفضل خبرتها الراسخة، تطور Wilton Re حلولًا مخصصة تُلبي الاحتياجات الرأسمالية والتشغيلية لعملائها. حل إعادة التأمين الإداري الذي تقدمه الشركة هو معيار رائد في القطاع لمعالجة أنظمة الإدارة القديمة، بالتزامن مع إدارة محافظ التأمين على الحياة والمعاشات السنوية القديمة. خلال الأعوام الـ 22 الماضية، نجحت الشركة في تحويل 27 نظامًا إداريًا قديمًا إلى منصتها الإدارية المعتمدة على تقنيات DXC، مع تحقيق وفورات في التكاليف، وتعزيز التقنيات، والضوابط، والعمليات الإدارية لصالح شركائها المتعاملين معها. لمزيد من المعلومات حول شركة Wilton Re، يُرجى زيارة: www.wiltonre.com.

للتواصل الإعلامي: شركة DXC Technology، السيدة Ashley Houk-Temple، البريد الإلكتروني: [email protected]؛ شركة Wilton Re، السيدة Kaitlyn Telvi، البريد الإلكتروني: [email protected]