ICP DAS-BMP تشارك في مراسم توقيع مذكرة تفاهم (MOU) لتدشين مرحلة جديدة في تطوير مواد البولي يوريثين الحراري (TPU) الطبية

هسينتشو، 10 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- شاركت شركة ICP DAS-BMP في مراسم توقيع مذكرة التفاهم ( MOU ) الاستراتيجية التي نظمتها شركة Towards Buddha Co., Ltd . في 28 أكتوبر، حيث استعرضت الشركة إنجازاتها في مجال البحث والتطوير ( R&D )، إلى جانب تطبيقاتها المتنوعة في مواد البولي يوريثين الحراري ( TPU ) الطبية. وفي المرحلة القادمة، تعتزم شركة ICP DAS-BMP التعاون مع خبراء الصناعة ومراكز الفكر لتعزيز الابتكار، ودفع عجلة تطوير مواد البولي يوريثين الحراري ( TPU ) وتوسيع استخدامها في الأسواق العالمية.

Image by ICP DAS-BMP

شهد الحدث حضور مجموعة من أبرز شركاء الصناعة، من بينهم ICP DAS CO., LTD. / ICP DAS-BMP ، و Intype Enterprise Co., Ltd .، و A-Max Technology Co., Ltd .، و MedServ Biotech Co., Ltd .، و LEON Biotech Co., Ltd .، و VOLER Biotech Consulting Co., Ltd .، و Chi Feng Co., Ltd .، و Towards Buddha Co., Ltd .

يشمل نطاق الخبرات المشتركة بين هذه الشركات مجموعة واسعة من القطاعات، تمتد من تصنيع مواد البولي يوريثين الحراري ( TPU ) الطبية إلى حلول التصنيع الذكي وتطبيقات إنترنت الأشياء الصناعي ( IIoT )، مرورًا بتقنيات وآلات البثق الدقيقة، ومعدات إزالة الرطوبة والتجفيف، وإنتاج قوالب الحقن والملحقات، وتصنيع القساطر الطبية وخدمات التشكيل المقدَّمة من شركات تصنيع المعدات الأصلية ( OEM )، وصولاً إلى تصميم الأجهزة الطبية والاستشارات التنظيمية.

في سلسلة توريد الأجهزة الطبية، تقدم شركة ICP DAS-BMP مجموعة متكاملة من مواد البولي يوريثين الحراري ( TPU ) الطبية عالية الجودة، التي تدعم بشكل كامل مختلف التطبيقات الطبية، بما في ذلك القساطر، وطلاءات الأسلاك الدليلية، ووصلات قفل لور، ومكونات المقوِّمات.

تلبي مواد البولي يوريثين الحراري ( TPU ) الطبية الأساسية من أنواع Arothane™ و Alithane™ و Durathane™ (سلسلة ARP/ALP/ALC ) متطلبات معظم الأجهزة الطبية المخصصة للتلامس مع الجسم. ومن بين هذه المواد، اجتازت Arothane™ ARP-B20 و Durathane™ ALC-B40 اختبار الزرع لمدة 13 أسبوعًا وفقًا لمعيار ISO 10993-6 ، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في الزرعات التي تمتد حتى 90 يومًا. وبفضل قدرتها الممتازة على التشتت والتوافق الحيوي العالي، تُعدُّ هذه المواد خيارًا مفضَّلاً في تصنيع القساطر الطبية التدخلية.

ستواصل شركة ICP DAS-BMP تعزيز علاقاتها مع عملائها الحاليين وشركائها في مذكرة التفاهم ( MOU )، من خلال تقديم مواد البولي يوريثين الحراري ( TPU ) الطبية التي تجمع بين أعلى معايير السلامة والجودة. وتهدف الشركة إلى تعزيز قدرتها التنافسية ضمن سلسلة التوريد الطبية العالمية، ودعم شركائها في تطوير أجهزة طبية أكثر شمولاً وموثوقية.

نبذة عن ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP ، هي شركة رائدة لتصنيع وتوريد البولي يوريثين الحراري مقرها في تايوان، حاصلة على شهادة ISO 13485 وتدير مختبرات متخصصة تركز على إدارة الجودة. بفضل استفادتها من أكثر من ثلاثين عامًا من الخبرة في الأتمتة الصناعية من شركتها الأم ICP DAS ، فإن شركة ICP DAS-BMP تستخدم ممارسات ذكية للمصانع لتعزيز جودة المنتجات وتسريع أوقات التسليم. تلتزم الشركة بتقديم دعم سريع الاستجابة لما بعد البيع وتوفير حلول مرنة، حتى بالنسبة لكميات الطلبيات الصغيرة، لضمان رضا العملاء وتعزيز الشراكات طويلة الأجل.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: https://bmp.icpdas.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2811398/ICP_DAS_BMP_Attends_MOU_Signing_Ceremony_to_Mark_a_New_Milestone_in_Medical_Grade_TPU_Materials.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2492260/icpdas_bmp_Logo.jpg