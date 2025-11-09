ICP DAS-BMP asiste a la ceremonia de firma del memorando de entendimiento para marcar un nuevo hito en los materiales de TPU de grado médico

HSINCHU, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP participó en la ceremonia de firma del Memorando de Entendimiento Estratégico (MOU) organizada por Towards Buddha Co., Ltd. el 28 de octubre, donde presentó sus logros en I+D y las diversas aplicaciones en materiales de TPU de grado médico. En adelante, ICP DAS-BMP colaborará con expertos de la industria y grupos de expertos para fomentar la innovación e impulsar conjuntamente el desarrollo y la mayor adopción de materiales de TPU en los mercados globales.

Image by ICP DAS-BMP

El evento reunió a socios de la industria, entre ellos ICP DAS CO., LTD. / ICP DAS-BMP, Intype Enterprise Co., Ltd., A-Max Technology Co., Ltd., MedServ Biotech Co., Ltd., LEON Biotech Co., Ltd., VOLER Biotech Consulting Co., Ltd., Chi Feng Co., Ltd. y Towards Buddha Co., Ltd.

Su experiencia combinada abarca una amplia gama de sectores, incluyendo la fabricación de materiales de TPU de grado médico, la fabricación inteligente y las aplicaciones del IIoT, maquinaria de extrusión de precisión y tecnologías de procesamiento, equipos de deshumidificación y secado, moldeo por inyección y producción de accesorios, fabricación de catéteres y servicios de moldeo OEM, así como diseño de dispositivos médicos y consultoría regulatoria.

En la cadena de suministro de dispositivos médicos, ICP DAS-BMP ofrece una gama completa de materiales de TPU de grado médico que respaldan diversas aplicaciones médicas, incluyendo catéteres, recubrimientos para guías, conectores Luer-Lock y componentes de ortodoncia.

Los TPU básicos Arothane™, Alithane™ y Durathane™ (series ARP/ALP/ALC) cumplen con los requisitos de la mayoría de los dispositivos médicos en contacto con el cuerpo. Entre ellos, Arothane™ ARP-B20 y Durathane™ ALC-B40 han superado la prueba de implantación ISO 10993-6 de 13 semanas, lo que los hace aptos para su implantación hasta por 90 días. Gracias a su excelente dispersabilidad y biocompatibilidad, estos materiales son la opción preferida para la fabricación de catéteres invasivos.

ICP DAS-BMP continuará fortaleciendo sus relaciones con clientes actuales y socios con los que tiene acuerdos de colaboración, proporcionando materiales de TPU de grado médico que combinan seguridad y alta calidad. La empresa busca mejorar su competitividad en la cadena de suministro médico global y apoyar a sus socios en el desarrollo de dispositivos médicos más completos y fiables.

Acerca de ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, fabricante y proveedor líder de TPU con sede en Taiwán, cuenta con la certificación ISO 13485 y opera laboratorios especializados enfocados en la gestión de la calidad. Con más de treinta años de experiencia en automatización industrial de su empresa matriz ICP DAS, ICP DAS-BMP emplea prácticas de fábrica inteligente para mejorar la calidad del producto y agilizar los plazos de entrega. La empresa se compromete a brindar un servicio posventa eficaz y soluciones flexibles, incluso para pedidos pequeños, garantizando la satisfacción del cliente y fomentando relaciones a largo plazo.

Si desea más información visite: https://bmp.icpdas.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811398/ICP_DAS_BMP_Attends_MOU_Signing_Ceremony_to_Mark_a_New_Milestone_in_Medical_Grade_TPU_Materials.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2492260/icpdas_bmp_Logo.jpg