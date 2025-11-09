ICP DAS-BMP participe à la cérémonie de signature d'un protocole d'accord pour marquer une nouvelle étape dans les matériaux TPU de qualité médicale

HSINCHU, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP a participé à la cérémonie de signature du protocole d'accord stratégique organisée par Towards Buddha Co. le 28 octobre, au cours de laquelle la société a présenté ses réalisations en matière de recherche et développement et ses diverses applications dans le domaine des matériaux TPU de qualité médicale. À l'avenir, ICP DAS-BMP collaborera avec des experts de l'industrie et des équipes de réflexion pour favoriser l'innovation et conduire conjointement le développement et l'adoption plus large des matériaux TPU sur les marchés mondiaux.

L'événement a rassemblé des partenaires de l'industrie, notamment ICP DAS CO. / ICP DAS-BMP, Intype Enterprise Co. Ltd, A-Max Technology Co. Ltd, MedServ Biotech Co. Ltd, LEON Biotech Co. Ltd, VOLER Biotech Consulting Co. Ltd, Chi Feng Co. Ltd et Towards Buddha Co. Ltd.

Leur expertise combinée couvre un large éventail de secteurs, notamment la fabrication de matériaux TPU de qualité médicale, la fabrication intelligente et les applications IIoT, les machines d'extrusion de précision et les technologies de traitement, les équipements de déshumidification et de séchage, le moulage par injection et la production d'accessoires, la fabrication de cathéters et les services de moulage OEM, ainsi que la conception de dispositifs médicaux et le conseil en matière de réglementation.

Dans la chaîne d'approvisionnement des dispositifs médicaux, ICP DAS-BMP propose une gamme complète de matériaux TPU de qualité médicale qui répondent parfaitement à diverses applications médicales, notamment les cathéters, les revêtements de fils-guides, les connecteurs Luer-Lock et les composants orthodontiques.

Les TPU de base Arothane™, Alithane™ et Durathane™ (séries ARP/ALP/ALC) sont conformes aux exigences de la plupart des dispositifs médicaux en contact avec le corps. Parmi eux, l'Arothane™ ARP-B20 et le Durathane™ ALC-B40 ont réussi le test d'implantation ISO 10993-6 de 13 semaines, ce qui les rend aptes à être implantés jusqu'à 90 jours. Grâce à leur excellente dispersibilité et à leur biocompatibilité, ces matériaux constituent un choix privilégié pour la fabrication de cathéters invasifs.

ICP DAS-BMP continuera à renforcer ses relations avec les clients existants et les partenaires du protocole d'accord, en fournissant des matériaux TPU de qualité médicale qui allient sécurité et haute qualité. L'entreprise vise à améliorer sa compétitivité dans la chaîne d'approvisionnement médicale mondiale et à aider ses partenaires à mettre au point des dispositifs médicaux plus complets et plus fiables.

À propos d'ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de TPU basé à Taïwan, est certifié ISO 13485 et exploite des laboratoires spécialisés dédiés à la gestion de la qualité. S'appuyant sur plus de trente ans d'expertise en automatisation industrielle de sa société mère ICP DAS, ICP DAS-BMP a mis en œuvre des pratiques d'usine intelligente pour améliorer la qualité des produits et accélérer les délais de livraison. L'entreprise s'engage à fournir un service après-vente réactif et des solutions flexibles, même pour les commandes de petites quantités, à assurer la satisfaction de la clientèle et à favoriser des partenariats à long terme.

