ICP DAS-BMP nimmt an der Unterzeichnungszeremonie für eine Absichtserklärung teil und markiert damit einen neuen Meilenstein bei medizinischen TPU-Materialien

HSINCHU, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP nahm an der von Towards Buddha Co., Ltd. am 28. Oktober organisierten Unterzeichnungszeremonie für die strategische Absichtserklärung (MOU) teil, bei der es seine Forschungs- und Entwicklungsergebnisse sowie vielfältige Anwendungen von TPU-Materialien in medizinischer Qualität vorstellte. In Zukunft arbeitet ICP DAS-BMP mit Branchenexperten und Think-Tank-Teams zusammen, um Innovationen zu fördern und gemeinsam die Entwicklung und breitere Einführung von TPU-Materialien auf den globalen Märkten voranzutreiben.

An der Veranstaltung nahmen Branchenpartner wie ICP DAS CO., LTD. / ICP DAS-BMP, Intype Enterprise Co., Ltd., A-Max Technology Co., Ltd., MedServ Biotech Co., Ltd., LEON Biotech Co., Ltd., VOLER Biotech Consulting Co., Ltd., Chi Feng Co., Ltd. und Towards Buddha Co., Ltd. teil.

Ihr kombiniertes Fachwissen erstreckt sich über eine Vielzahl von Bereichen, darunter die Herstellung von TPU-Materialien in medizinischer Qualität, intelligente Fertigung und IIoT-Anwendungen, Präzisions-Extrusionsmaschinen und Verarbeitungstechnologien, Entfeuchtungs- und Trocknungsanlagen, Spritzguss und Zubehörproduktion, Katheterherstellung und OEM-Spritzgussdienstleistungen sowie die Entwicklung von Medizinprodukten und Beratung zu regulatorischen Fragen.

In der Lieferkette für medizinische Geräte bietet ICP DAS-BMP ein komplettes Sortiment an medizinischen TPU-Materialien, die verschiedene medizinische Anwendungen vollständig unterstützen, darunter Katheter, Führungsdrahtbeschichtungen, Luer-Lock-Verbindungen und kieferorthopädische Komponenten.

Die grundlegenden TPU-Materialien Arothane™, Alithane™ und Durathane™ (ARP/ALP/ALC-Serie) erfüllen die Anforderungen für die meisten medizinischen Geräte, die mit dem Körper in Kontakt kommen. Unter diesen haben Arothane™ ARP-B20 und Durathane™ ALC-B40 den 13-wöchigen Implantationstest nach ISO 10993-6 bestanden und sind somit für Implantationen von bis zu 90 Tagen geeignet. Mit ihrer ausgezeichneten Dispergierbarkeit und Biokompatibilität sind diese Materialien die bevorzugte Wahl für die Herstellung invasiver Katheter.

ICP DAS-BMP wird seine Beziehungen zu bestehenden Kunden und MOU-Partnern weiter stärken und medizinische TPU-Materialien anbieten, die Sicherheit und hohe Qualität vereinen. Das Unternehmen möchte seine Wettbewerbsfähigkeit in der globalen medizinischen Lieferkette verbessern und seine Partner bei der Entwicklung umfassenderer und zuverlässigerer medizinischer Geräte unterstützen.

Informationen zu ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, ein führender TPU-Hersteller und -Lieferant mit Sitz in Taiwan, ist nach ISO 13485 zertifiziert und betreibt spezialisierte Labors mit dem Schwerpunkt Qualitätsmanagement. ICP DAS-BMP nutzt die über dreißigjährige Erfahrung seiner Muttergesellschaft ICP DAS im Bereich der industriellen Automatisierung und setzt intelligente Produktionsverfahren ein, um die Produktqualität zu verbessern und die Lieferzeiten zu verkürzen. Das Unternehmen verpflichtet sich, einen reaktionsschnellen Kundendienst und flexible Lösungen zu bieten, auch bei kleinen Bestellmengen, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten und langfristige Partnerschaften zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://bmp.icpdas.com

