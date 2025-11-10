ICP DAS-BMP asiste a la ceremonia de firma del memorando de entendimiento, que constituye un nuevo hito en materiales de poliuretano termoplástico de grado médico

HSINCHU, 9 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP participó en la ceremonia de firma del memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) estratégico organizada por Towards Buddha Co., Ltd., el 28 de octubre, en la que presentó sus logros en investigación y desarrollo (I+D) y diversas aplicaciones en materiales de poliuretano termoplástico (TPU, por sus siglas en inglés) de grado médico. En adelante, ICP DAS-BMP colaborará con expertos del sector y equipos de expertos para promover la innovación e impulsar de forma conjunta el desarrollo y la mayor adopción de los materiales de TPU en los mercados mundiales.

Imagen de ICP DAS-BMP

EL evento reunió a socios del sector, como ICP DAS CO., LTD. / ICP DAS-BMP, Intype Enterprise Co., Ltd., A-Max Technology Co., Ltd., MedServ Biotech Co., Ltd., LEON Biotech Co., Ltd., VOLER Biotech Consulting Co., Ltd., Chi Feng Co., Ltd. y Towards Buddha Co., Ltd.

La experiencia conjunta de estas empresas abarca una amplia variedad de sectores, que incluyen fabricación de materiales de TPU de grado médico, fabricación inteligente y aplicaciones industriales de Internet de las cosas (IIoT, por sus siglas en inglés), maquinaria de extrusión de precisión, tecnologías de procesamiento, equipos de deshumidificación y secado, moldeo por inyección, producción de accesorios, fabricación de catéteres y servicios de moldeo de fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) así como diseño de dispositivos médicos y consultoría normativa.

En la cadena de suministro de dispositivos médicos, ICP DAS-BMP ofrece una variedad completa de materiales de TPU de grado médico que son totalmente compatibles con diferentes aplicaciones médicas, como catéteres, recubrimientos para guías, conectores Luer-Lock y componentes de ortodoncia.

Los TPU básicos Arothane™, Alithane™ y Durathane™ (series ARP/ALP/ALC) cumplen con los requisitos de la mayoría de los dispositivos médicos que entran en contacto con el cuerpo. Entre ellos, Arothane™ ARP-B20 y Durathane™ ALC-B40 han pasado la prueba de implantación ISO 10993-6 de 13 semanas, lo que los hace adecuados para usar en implantes de hasta 90 días. Su excelente capacidad de dispersión y seguridad biológica los convierten en la opción preferida para catéteres invasivos.

ICP DAS-BMP seguirá fortaleciendo sus relaciones con los clientes actuales y los socios del MOU y ofrecerá materiales de TPU de grado médico que combinan seguridad y alta calidad. La empresa tiene como objetivo mejorar su competitividad en la cadena de suministro médico a nivel mundial y apoyar a sus socios en el desarrollo de dispositivos médicos más completos y confiables.

Acerca de ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, fabricante y proveedor líder de TPU con sede en Taiwán, está certificado con la norma ISO 13485 y dispone de laboratorios especializados dedicados a la gestión de calidad. Gracias a las más de tres décadas de experiencia en automatización industrial de su empresa matriz ICP DAS, ICP DAS-BMP emplea prácticas de fábrica inteligentes para mejorar la calidad de los productos y agilizar los tiempos de entrega. La empresa se compromete a ofrecer un servicio de posventa eficaz y soluciones flexibles, incluso para pedidos pequeños, con lo que garantizará la satisfacción de los clientes y promoverá las alianzas a largo plazo.

Para más información, visite: https://bmp.icpdas.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811565/ICP_DAS_BMP_Attends_MOU_Signing_Ceremony_to_Mark_a_New_Milestone_in_Medical_Grade_TPU_Materials.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2492260/icpdas_bmp_Logo.jpg

