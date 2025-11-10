ICP DAS-BMP、MOU締結により医療用TPU材料の新たなステージへ

新竹、2025年11月10日 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMPは、Towards Buddha Co., Ltd.が主催する「戦略的協力に関する覚書（MOU）」締結式に出席し、医療用TPU（熱可塑性ポリウレタン）材料分野における研究開発の成果と多様な応用事例を披露しました。ICP DAS-BMPは今後、戦略的パートナー企業と協働し、市場の知見を集約することで、TPU材料の市場開拓と応用領域の拡大に注力してまいります。

本式典には、ICP DAS CO., LTD. / ICP DAS-BMP、Intype Enterprise Co., Ltd.、A-Max Technology Co., Ltd.、MedServ Biotech Co., Ltd.、LEON Biotech Co., Ltd.、VOLER Biotech Consulting Co., Ltd.、Chi Feng Co., Ltd.、およびTowards Buddha Co., Ltd.など、多岐にわたる産業パートナーが参加しました。

Image by ICP DAS-BMP

各社の事業分野は、医療用TPU材料の製造、スマートマニュファクチャリングおよび産業用IoT（IIoT）アプリケーション、精密押出機および製造プロセス技術、除湿・乾燥装置、射出成形および関連技術、カテーテル製造および成形受託、医療機器設計および法規制コンサルティングなど、広範囲にわたります。

医療機器サプライチェーンにおいて、ICP DAS-BMPは、体内植込み型カテーテル、ガイドワイヤーのコーティング、ルアーコネクタ、歯科矯正部品など、多様な医療用途を包括的にサポートする幅広い医療用TPU材料を提供しています。

同社が開発したArothane™、Alithane™、Durathane™（ARP/ALP/ALCシリーズ）は、人体接触型医療機器の要求に幅広く対応可能です。特に、Arothane™ ARP-B20およびDurathane™ ALC-B40は、ISO 10993-6に基づく13週間の植込み試験に合格し、最長90日間の体内植込み用途に適用可能です。優れた分散性と生体適合性を持つこれらの材料は、侵襲的カテーテル製造の理想的な選択肢です。

ICP DAS-BMPは、今後もお客様およびパートナー企業との連携をさらに強化し、安全性と高品質を兼ね備えた医療用TPU材料を提供し続けることで、グローバルな医療サプライチェーンにおける競争力を強化し、より信頼性の高い医療機器づくりに貢献してまいります。

ICP DAS-BMP について

台湾に拠点を置くICP DAS-BMPは、ISO 13485認証を取得した医療用熱可塑性ポリウレタン（TPU）メーカーとサプライヤーです。同社は、さまざまな医療用TPUの研究開発および製造に注力しています。自社のICP DASの30年にわたる産業インターネット技術と経験を活用し、スマート工場と監視システムを構築して製品の歩留まりを向上させ、納期の短縮を実現しています。また、迅速なアフターサービスと柔軟なソリューションを提供し、少量多品種のカスタマイズ注文にも対応することで、顧客の満足度を高め、長期的なパートナーシップを築いていきます。

詳細については、ICP DAS-BMPのウェブサイトhttps://bmp.icpdas.com/をご覧ください。

