شركة DXC تطلق مجموعة AdvisoryX وتصدر رؤى عالمية جديدة حول فجوة تنفيذ الذكاء الاصطناعي

آشبورن، فيرجينيا, 11 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "دي إكس سي تكنولوجي" (DXC Technology) (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: DXC) ، الشريك الرائد في مجال التكنولوجيا والابتكار للمؤسسات ، عن إطلاق AdvisoryX ، وهي مجموعة استشارية وتشاورية عالمية مصممة لمساعدة المؤسسات على معالجة التحديات الاستراتيجية والتشغيلية والتكنولوجية الأكثر تعقيدًا. بالتزامن مع الإطلاق ، تطلق "دي إكس سي" دراسة عالمية جديدة تسلط الضوء على التناقضات الرئيسية في كيفية تحديد المنظمات الأولويات وكيف تقوم بتشغيل الذكاء الاصطناعي ، مما يدل على أنه في حين أن الذكاء الاصطناعي هو أولوية على مستوى مجلس الإدارة ، فإن العديد من الشركات تفتقر إلى الحالة التجارية ونموذج التشغيل والحوكمة اللازمة لتحويل الطموح إلى نتائج.

"تتعرض الشركات لضغوط شديدة لـ "تفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي" ، لكن معظمها لا يزال يفتقر إلى الأساسيات؛ وهي البيانات المحسّنة ، وحالات الأعمال الواضحة ، والقيادة المتماثلة ، والبنية التقنية الصحيحة. هذا هو السبب في أن 94٪ من تحديات التنفيذ الناجحة وتجارب التشغيل تفشل في التوسع. تساعد مجموعة AdvisoryX في إغلاق هذه الفجوة ، مما يتيح للمنظمات البناء من الأساس من خلال إنشاء أسس تقنية متينة ، ووضع تصورات جديدة للعمليات حول القيمة ، وتنفيذ العمليات والتحقق بصورة منضبطة، وتصميم واجهات تجعل الذكاء الاصطناعي يعمل لصالح البشر. والنتيجة هي الذكاء الاصطناعي الذي يتوسع بشكل مسؤول ويقدم تأثيرًا قابل للقياس."

- "بيت ماكيفوي"، الرئيس العالمي لمجموعة AdvisoryX ، "دي إكس سي تكنولوجي"

إطلاق مجموعة AdvisoryX مع أبحاث عالمية جديدة

تجمع مجموعة AdvisoryX بين خبرة "دي إكس سي" في استراتيجيات الشركات، والتميّز التشغيلي، والتحول التكنولوجي، والبشر والثقافة، والتمويل والمخاطر، وتجربة المستخدم. يشارك قرناء الأعمال في التعاون الذي تقوده الاستشارات مع التراث الهندسي لشركة "دي إكس سي" لمساعدة المنظمات على تشخيص التحديات وتصميم نماذج التشغيل المستقبلية وتنفيذ التحول على نطاق واسع. لدعم ذلك، قامت مجموعة AdvisoryX ببناء محرك البحث الخاص بها للتحرك بوتيرة الأعمال التجارية ، وتقديم رؤى مستمرة في الوقت المناسب وقابلة للتنفيذ وتتماشى مع التحديات التي يواجهها قادة العالم الحقيقي. كجزء من الإطلاق ، أصدرت مجموعة AdvisoryX دراستها العالمية الافتتاحية * التي تدرس كيفية تخطيط المنظمات ونشرها وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي. وتشمل النتائج ما يلي:

يقول 77% من القادة أن الذكاء الاصطناعي هو أولوية على مستوى مجلس الإدارة

تخطط 30٪ لتنفيذ الذكاء الاصطناعي في غضون أشهر

65% لا يستطيعون بناء حالة عمل واضحة للمؤسسة للذكاء الاصطناعي

94٪ يواجهون تحديات كبيرة في نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

تبرز هذه النتائج فجوة في التنفيذ. في حين أن الذكاء الاصطناعي هو أولوية على مستوى مجلس الإدارة ، فإن ثلثي المنظمات لا تزال تفتقر إلى حالة عمل واضحة ، مما يشير إلى أن التبنّي غالبًا ما يكون مدفوعًا بالضغط بدلاً من النتائج. تمتد الفجوة أيضًا إلى ما وراء التخطيط لتشمل خمسة تحديات تنفيذ مترابطة على مستوى الاستراتيجية ، والتركيز على النشر ، ومواءمة القيادة ، والاستعداد التنظيمي ، والقدرة التقنية. يتطلب سدّها معاملة الذكاء الاصطناعي كأولوية تنفيذية أساسية ومواءمة الاستثمار بالقيمة القابلة للقياس. وفقًا للدراسة ، يتوقع قادة الشركات أيضًا تحولات ذات مغزى في كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للعمل وصنع القرار:

يتوقع 50٪ نماذج هجينة حيث يعمل الذكاء الاصطناعي باستقلالية جزئية ويعتمد البشر القرارات الرئيسية

يتوقع 31٪ من الذكاء الاصطناعي مساعدة البشر بشكل أساسي ويتوقع 15٪ فقط الذكاء الاصطناعي المستقل بالكامل على المدى القريب

بحلول عام 2028 ، يتوقع 81٪ من القادة أن يزيد الذكاء الاصطناعي من الطلب على القوى العاملة ، ولا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات والبيانات والأمن السيبراني وتطوير البرمجيات ، مما يشير إلى إعادة تعريف واسعة النطاق للأدوار والمهارات

حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة من شركة DXC

لفتح آفاق إمكانات الذكاء الاصطناعي بالكامل ، يجب على الشركات أن تنظر إلى ما وراء الكفاءة إلى القدرات والنمو الجديد الذي يمكن أن يتيحه. تساعد مجموعة AdvisoryX في سد هذه الفجوة من خلال محاذاة المكاسب التشغيلية الفورية مع مسار استراتيجي إلى الأمام استرشادًا بـ Xponential ، إطار عمل "دي إكس سي" المثبت لتسريع تبنّي المؤسسات. لترجمة طموح الذكاء الاصطناعي إلى نتائج على مستوى المنظمة ، طورت "دي إكس سي" خمسة حلول متكاملة تمتد على مستوى دورة الحياة الكاملة:

جوهر الذكاء الاصطناعي: أسس الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة ، بما في ذلك البيانات والنمذجة والحوكمة وبنية المنصة

إعادة اختراع الذكاء الاصطناعي: حالات الاستخدام المثبتة في الصناعة عبر نماذج التشغيل ذات المساعدة البشرية وشبه المستقلة والمستقلة

تفاعل الذكاء الاصطناعي: إعادة تصميم تدفقات العمل والواجهات الطبيعية التي تمكّن من التعاون السلس بين البشر والذكاء الاصطناعي

التحقق من الذكاء الاصطناعي: استمرارية الاختبار والملاحظة والحوكمة لضمان الدقة والجودة والسلامة

إدارة الذكاء الاصطناعي: عمليات الإنتاج وإدارة دورة الحياة للنماذج والبنية التحتية المتطورة

تساعد هذه الحلول المترابطة العملاء على تسريع وتيرة التبنّي وإدارة المخاطر وتقديم قيمة مستدامة على مستوى المؤسسة.

هوية العلامة التجارية الجديدة لشركة DXC

مع دخول "دي إكس سي" إلى هذه المرحلة التالية من النمو ، نقوم أيضًا بتقديم هوية محدثّة للعلامة التجارية العالمية التي تعكس مواءمة الشركة الجديدة. منذ تأسيسها ، ساعدت "دي إكس سي" أكبر المنظمات في العالم على تشغيل وتحديث أنظمتها الحرجة للمهمات. لا تزال نقاط قوتنا القائمة منذ فترة طويلة محورية لهذه الاستراتيجية ، بما في ذلك عمق الهندسة، والقدرة على التنفيذ والتسليم، والقدرة على إتقان مواجهة المشكلات المعقدة، وتراث الشراكات الموثوق بها، وعقود من القيادة في مجال الخدمات المصرفية الأساسية، والتأمين، والرعاية الصحية، والقطاع العام، والسفر والنقل، وغيرها من الصناعات المنظمة للغاية.

"تتطابق هويتنا البصرية الآن مع وتيرة وطموح استراتيجيتنا. يعكس هذا التحديث التحوّل في هويتنا كمنظمة؛ أن نكون أكثر تركيزًا وأكثر مواءمةً وأكثر توافقًا مع المستقبل الذي يقوده الذكاء الاصطناعي الذي يتنقل فيه عملائنا في عصر التغير المطّرد هذا. إنه يجسّد روح تطورنا ويعزز التزامنا بمساعدة المؤسسات على تشغيل أكثر ذكاءً اليوم ، وتحديث أسسها والتحوّل بثقة للمستقبل."

- "أنتوني باباس"، كبير مسؤولي التسويق بشركة "دي إكس سي تكنولوجي"

تجسّد هوية العلامة التجارية الجديدة هذا التطور مع نظام بصري أكثر وضوحًا وأكثر حداثة تم بناؤه لعالم مدفوع بالذكاء الاصطناعي. إنها تؤكد على البساطة والدقة والهدف، مما يعزز دور "دي إكس سي" كشريك موثوق يساعد المؤسسات على تشغيل أكثر ذكاءً وتحويل أسرع وفتح آفاق مصادر جديدة للقيمة. إن التحديث في لغة التصميم، والنغمة والخبرة الرقمية يخلق اتساقًا أكبر على مستوى الأسواق ويشير إلى التزام "دي إكس سي" بتقديم حلول متكاملة قائمة على الرؤى.

نبذة عن DXC Technology

شركة "دي إكس سي تكنولوجي" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: DXC) هي شريك رائد للمؤسسات في التكنولوجيا والابتكار، حيث توفّر البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ومنظمات القطاع العام، بما يساعدها على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج ملموسة في وقت يشهد تغيّرات متسارعة. وبفضل خبرتها العميقة في "خدمات البنية التحتية المُدارة"، وتحديث التطبيقات، وحلول البرمجيات الخاصة بالصناعة، تعمل "دي إكس سي" على تحديث وتأمين وتشغيل بعضٍ من أعقد البنيات التقنية في العالم. يمكنكم معرفة المزيد على موقع الويب dxc.com.



* أُجريت هذه الدراسة في أغسطس 2025 وشملت 2496 مشاركًا يعملون في مناصب قيادية في مجال التكنولوجيا والأعمال في الشركات العالمية في 23 دولة.

