DXC تعيّن راسل جوكس رئيساً تنفيذياً للمعلومات الرقمية لتعزيز استراتيجيتها الرقمية الموحَّدة

أشبورن، فيرجينيا، 8 ديسمبر2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (DXC، وهي شريك رائد في تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، عن تعيين راسل جوكس في منصب الرئيس التنفيذي للمعلومات الرقمية (CDIO). في إطار هذا الدور الموسَّع، يصبح راسل أول من يقود الأجندة الرقمية وأجندة الذكاء الاصطناعي المتكاملة من البداية إلى النهاية لدى DXC، بما يسرّع وتيرة التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي في الشركة ويضمن تحسين بيئتها التكنولوجية العالمية لدعم العمليات الاستراتيجية للعملاء وتعزيز كفاءة موظفينا في استخدام الذكاء الاصطناعي.

DXC Appoints Russell Jukes as Chief Digital Information Officer to Strengthen Unified Digital Strategy

منذ انضمامه إلى DXC في عام 2017، لعب راسل دوراً محورياً في صياغة الاستراتيجية الرقمية للشركة وتعزيز قدراتها التكنولوجية على مستوى العالم. وقد أشرف على بيئة تكنولوجيا المؤسسات في DXC وكان له دور أساسي في دفع عجلة التحديث عبر المنصات والتطبيقات وتجربة الموظفين. ومؤخراً، لعب راسل دوراً رئيسياً في دعم تطوير إطار عمل Xponential للذكاء الاصطناعي، وهو إطار عمل مجرَّب من DXC يبسّط التعقيدات التي غالباً ما تعيق اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وبصفته الرئيس التنفيذي للمعلومات الرقمية، سيعمل راسل على توحيد أجندات التحول الرقمي والمعلوماتي وتحولات الذكاء الاصطناعي عبر المجموعات التي تقدّم الخدمات والحلول والبرمجيات لعملائنا. ويعكس هذا النهج تحوّلاً أوسع في الصناعة، حيث يشرف القادة الرقميون بشكل متزايد على الاستثمار والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما يواصل قادة التكنولوجيا إدارة البيئات بالغة الأهمية للمهام الحيوية.

وقال راؤول فرنانديز، الرئيس التنفيذي لشركة :DXC «كان لراسل دورٌ فعّال في قيادة التحولين الرقمي والتقني في DXC. فقد قام بتحديث أنظمتنا الأساسية، وتمكين فرقنا بأدوات أفضل، وتعزيز بنيتنا التكنولوجية لتلبية احتياجات عملائنا. ومع استمرار DXC في توسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، ستكون قيادته ضرورية لإحداث تأثير ملموس وقابل للقياس لصالح عملائنا ولصالح DXC على حد سواء».

يعزّز هذا الإعلان مواءمة قدرات DXC الرقمية وبياناتها وقدراتها التقنية لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات. وفي دوره الموسَّع، سيعمل راسل أيضاً على تطوير أساليب العمل Human+‎ في DXC، من خلال تقديم نماذج جديدة تعزّز سبل تعاون الفرق وتعلّمها وقدرتها على بناء الجيل القادم من الحلول.

وقال راسل جوكس، الرئيس التنفيذي للمعلومات الرقمية في :DXC «يشرفني تولّي هذا الدور الموسَّع في وقت ينبغي أن تعمل فيه الرقمنة والمعلومات والذكاء الاصطناعي كاستراتيجية واحدة مترابطة. يمنحنا هذا الهيكل القدر من الوضوح والمواءمة الذي نحتاج إليه لنبتكر بوتيرة أسرع، ونعمل بذكاء أكبر، ونساعد عملاءنا على التحوّل بثقة. أتطلّع إلى البناء على الزخم الذي حققه Xponential ودعم الموجة التالية من القدرات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عبر « DXC.

قبل انضمامه إلى DXC، شغل راسل مناصب قيادية عليا في شركات تكنولوجية عالمية مثل HP وHPE، حيث قاد برامج التحديث والهندسة المؤسسية والعمليات الرقمية. كما يرعى مبادرات المواهب والابتكار في DXC التي تركّز على التحول السحابي واعتماد الذكاء الاصطناعي المسؤول.

نبذة عن شركة DXC Technology

تُعَد DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DXC) شريكاً رائداً في تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، إذ توفّر البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ومنظمات القطاع العام، بما يساعدها على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج ملموسة في وقت يشهد تغيّرات متسارعة. وبفضل خبرتها العميقة في خدمات البنية التحتية المُدارة، وتحديث التطبيقات، وحلول البرمجيات الخاصة بالصناعة، تعمل DXC على تحديث وتأمين وتشغيل بعضٍ من أعقد البنى التقنية في العالم. اعرف المزيد على dxc.com.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2838928/DXC_Technology_Company_DXC%C2%A0Appoints_Russell_Jukes_as_Chief_Digit.jpg