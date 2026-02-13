NOBU HOSPITALITY تُعلن عن افتتاح فندق NOBU الفاخر، ومطعمه العالمي، بالإضافة إلى مساكن حصرية على جزيرة خاصة لا تُضاهى في جزر المالديف

ملاذ على الجزيرة لا مثيل له يجمع بين أناقة Nobu الخالدة وسحر الطبيعة الخلابة في جزر المالديف

نيويورك، 13 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- يسرُّ Nobu Hospitality أن تُعلن عن الافتتاح المرتقب لفندق، ومساكن، ومطعم Nobu في جزر المالديف، في مقاطعة لامو أتول على جزيرة مونيافوشي الخاصة. تم تطوير هذا المشروع الرائد بالشراكة مع شركة Sarat International، ويُشكّل هذا المشروع أولى خطوات Nobu نحو التوسع في جزر المالديف.

تسعد شركة Sarat International بالإعلان عن شراكتها الناجحة مع شركة Sarat Investments. تحت قيادة المدير التنفيذي علي أحسن، تعزّز شركة Sarat International حضورها الاستراتيجي في جزر المالديف من خلال تعيين المهندس عبدالعزيز بن محمد الخضير في منصب المستشار الرئيسي لشركة Sarat International.

Drone rendering of Nobu Hotel, Residences, and Restaurant Maldives

يقع المنتجع وسط مياه المحيط الهندي الفيروزية وشواطئه البكر، وسيضم 26 فيلا شاطئية بغرفة واحدة أو غرفتين، و30 فيلا فوق الماء بغرفة واحدة أو غرفتين. كل مساحة صُممت لتعكس الأسلوب المميز لـ Nobu — مع خطوط نظيفة، ومواد طبيعية، ولوحة ألوان هادئة تجسد الخصوصية والفخامة.

ما يميِّز هذا المشروع الفريد هو العرض الحصري للغاية المقتصر على 10 مساكن فاخرة في Nobu Island Estate، حيث تتموضع كل واحدة منها على جزيرتها الخاصة. تقدّم هذه المجموعة النادرة إحدى أكثر الفرص المرغوبة في جزر المالديف — امتلاك جزيرة خاصة مصحوبة بإمكانية الوصول السلِس إلى تجربة الضيافة العالمية الشهيرة لـ Nobu، والمطاعم الفاخرة، والمرافق المميزة للمنتجع.

سيجسّد كل مسكن ضمن Nobu Island Estate أقصى درجات أسلوب حياة Nobu، مع غرف نوم وحمامات فاخرة، ومساحات معيشة وطعام واسعة على طراز الأجنحة، مثالية للترفيه والاستقبال، وشواطئ خاصة مع وصول مباشر إلى المحيط، وحتى يخت خاص لاستكشاف المياه المحيطة — كل ذلك محاط بإطلالات بانورامية خلّابة على المحيط الهندي. سيتمتّع الملاك بخصوصية لا مثيل لها، مع كونهم على بُعد دقائق فقط بالقارب من مطاعم الفندق، والمنتجع الصحي، ومرافق اللياقة البدنية، والتجارب المختارة بعناية.

في قلب هذه التجربة، سيكون مطعم Nobu الواقع على جزيرته الخاصة، مزوّدًا بالبار والردهة، ليقدّم المأكولات اليابانية البيروفية الشهيرة للطاهي Nobu. تشمل المرافق الإضافية منتجعًا صحيًا متكامل الخدمات، ومرافق لياقة بدنية حديثة، ومركز غوص، وملاعب تنس، ومساحات للفعاليات، بالإضافة إلى مسبح رئيسي رائع للترفيه والاستجمام والمناسبات. كما ستستوحي الهندسة المعمارية والتصاميم الداخلية من التراث الياباني لـ Nobu، مع أشكال هندسية زاويّة، وانسيابية ديناميكية، ودمج متناغم مع المناظر الطبيعية الخلابة للجزيرة وإطلالاتها على المحيط.

قال Trevor Horwell، الرئيس التنفيذي لـ Nobu Hospitality:

"تُعدّ جزر المالديف وجهة سياحية مرموقة طالما كانت ضمن أهدافنا لمفهوم منتجع فريد من نوعه. قبل الشروع في هذه الرحلة، تخيّلنا شيئًا استثنائيًا بحق. كجزء من الجيل الجديد من فنادق المالديف، نهدف إلى وضع معيار جديد للندرة والتميز. أولويتنا هي خلق تجربة على الجزيرة فائقة تتناغم فيها التصاميم والمطاعم العالمية والمحيط الطبيعي بشكل رائع، بدلاً من اتباع صيغة تقليدية".

قال علي أحسن، المدير التنفيذي لشركة Sarat International:

"نفخر بالشراكة مع Nobu Hospitality لتقديم مشروع يعيد تعريف الفخامة في جزر المالديف، ونفخر بنفس القدر بشراكتنا مع Sarat Investments في هذا المشروع الرائد. منذ البداية، كان هدفنا المشترك هو خلق وجهة تجمع بين الندرة والاتصال العميق ببيئتها الطبيعية. يمثل فندق Nobu، ومطعمه، ومساكن Island Estate فرصة فريدة لا مثيل لها — جزر خاصة تتميز بتصميم مدروس، وحرفية استثنائية، وضيافة عالمية المستوى. نتطلّع إلى إحياء هذا الملاذ الاستثنائي وترحيب الملاك والنزلاء المميزين".

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2902692/DRONE_RENDER.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/Nobu_Hospitality_Logo.jpg