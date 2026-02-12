NOBU HOSPITALITY LANÇA HOTEL, RESTAURANTE E RESIDÊNCIAS EXCLUSIVAS EM ILHAS PRIVADAS NAS MALDIVAS

Uma ilha inigualável que combina o estilo atemporal de Nobu com a beleza natural das Maldivas

NOVA YORK, 12 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality tem o prazer de anunciar a estreia do Nobu Hotel, Residences e Restaurant Maldives, localizado na província de Laamu Atoll, na ilha privada deMunyafushi. Desenvolvido em parceria com a Sarat International, este projeto marcante marca o primeiro empreendimento de Nobu nas Maldivas.

Renderização por drone do Nobu Hotel, Residences e Restaurant Maldives

A Sarat International tem o prazer de anunciar sua parceria de sucesso com a Sarat Investments. Liderada pelo diretor administrativo, Ali Ahsan, a Sarat International fortalece ainda mais sua presença estratégica nas Maldivas com a nomeação de Engr. Abdulaziz Bin Mohammed Alkhudair como Conselheiro Chefe da Sarat International.

Situado em meio às águas azul-turquesa e às praias intocadas do Oceano Índico, o resort contará com 26 vilas de praia de um e dois quartos e 30 vilas sobre a água de um e dois quartos.Cada espaço refletirá o estilo exclusivo de Nobu - linhas limpas, texturas naturais e uma paleta de cores calmante de privacidade e sofisticação.

Definindo a singularidade deste empreendimento está a oferta ultra-limitada de apenas 10 Nobu Island Estate Residences, cada uma posicionada em sua própria ilha privada. Esta coleção rara oferece uma das oportunidades mais cobiçadas nas Maldivas - a propriedade de uma ilha privada enriquecida pelo acesso contínuo às comodidades de hospitalidade, restaurantes e resorts de renome mundial de Nobu.

Cada Nobu Island Estate Residence proporcionará a expressão máxima do estilo de vida Nobu: quartos e banheiros luxuosos, espaçosas áreas de estar e jantar em estilo pavilhão, ideais para entretenimento, e praias privadas com acesso direto ao oceano, e até mesmo seu próprio iate privado – perfeito para explorar as águas circundantes - tudo emoldurado por vistas panorâmicas deslumbrantes do Oceano Índico. Os proprietários desfrutarão de privacidade inigualável enquanto estiverem a poucos minutos de distância - de barco - dos restaurantes, spa, instalações de fitness e experiências selecionadas do hotel.

No centro da experiência haverá um restaurante Nobu situado em sua própria ilha privada, completo com bar e lounge, que serve a icônica culinária japonesa peruana do Chef Nobu. As comodidades adicionais incluem um spa de serviço completo, instalações de fitness de última geração, um centro de mergulho, quadras de tênis, espaços para eventos e uma deslumbrante piscina principal para lazer e reuniões descontraídas. A arquitetura e os interiores se inspirarão na herança japonesa de Nobu, expressa por meio de formas angulares, fluxo dinâmico e uma integração harmoniosa com as paisagens exuberantes e as vistas do oceano da ilha.

Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality, disse:

"As Maldivas são um destino turístico muito procurado que há muito tempo está no nosso radar para um conceito de resort único.Antes de embarcarmos nessa jornada, imaginamos algo realmente especial.Como parte da nova geração de hotéis nas Maldivas, nosso objetivo é estabelecer um novo padrão de raridade.Nossa prioridade é criar uma experiência de ilha superior, em vez de seguir uma abordagem estereotipada – onde o design, os restaurantes de classe mundial e o ambiente natural coexistem harmoniosamente."

Ali Ahsan, diretor administrativo da Sarat International, disse:

"Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Nobu Hospitality para apresentar um projeto que redefine a vida de luxo nas Maldivas e igualmente orgulhosos de fazer parceria com a Sarat Investments neste empreendimento histórico. Desde o início, nossa visão compartilhada tem sido criar um destino que pareça raro e profundamente conectado ao seu ambiente natural. O Nobu Hotel, Restaurant, e Island Estate Residences representam uma oportunidade verdadeiramente incomparável - ilhas privadas que combinam design pensativo, artesanato excepcional e hospitalidade de classe mundial. Esperamos dar vida a este retiro extraordinário e receber proprietários e hóspedes exigentes."

