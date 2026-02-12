NOBU HOSPITALITY LANZARÁ UN HOTEL, RESTAURANTE Y EXCLUSIVAS RESIDENCIAS EN ISLAS PRIVADAS EN LAS MALDIVAS

Una escapada a una isla incomparable que combina el estilo atemporal de Nobu con la belleza natural de las Maldivas

NUEVA YORK, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality se complace en anunciar la inauguración de Nobu Hotel, Residences, and Restaurant Maldives, ubicado en la provincia del atolón de Laamu, en la isla privada de Munyafushi. Desarrollado en colaboración con Sarat International, este proyecto emblemático marca la primera incursión de Nobu en las Maldivas.

Drone rendering of Nobu Hotel, Residences, and Restaurant Maldives

Sarat International se complace en anunciar su exitosa alianza con Sarat Investments. Liderada por el director general, Ali Ahsan, Sarat International refuerza aún más su presencia estratégica en las Maldivas con el nombramiento del ingeniero Abdulaziz Bin Mohammed Alkhudair como asesor principal de Sarat International.

Ubicado entre las aguas turquesas y las playas prístinas del Océano Índico, el complejo contará con 26 villas de playa de uno y dos dormitorios y 30 villas sobre el agua de uno y dos dormitorios. Cada espacio reflejará el estilo característico de Nobu: líneas limpias, texturas naturales y una paleta de colores relajantes de privacidad y sofisticación.

Lo que define la singularidad de este desarrollo es la oferta ultralimitada de tan solo 10 residencias Nobu Island Estate, cada una ubicada en su propia isla privada. Esta excepcional colección ofrece una de las oportunidades más codiciadas de las Maldivas: la propiedad de una isla privada, con acceso sin problemas a los servicios de hospitalidad, gastronomía y resort de renombre mundial de Nobu.

Cada residencia de Nobu Island Estate ofrecerá la máxima expresión del estilo de vida Nobu: lujosos dormitorios y baños, espaciosas salas de estar y comedores estilo pabellón, ideales para el entretenimiento, playas privadas con acceso directo al océano e incluso su propio yate privado, perfecto para explorar las aguas circundantes, todo ello enmarcado por impresionantes vistas panorámicas del océano Índico. Los propietarios disfrutarán de una privacidad inigualable a solo unos minutos en barco de los restaurantes, el spa, el gimnasio y las experiencias exclusivas del hotel.

El corazón de la experiencia será un restaurante Nobu ubicado en su propia isla privada, con bar y salón, que sirve la icónica cocina japonesa-peruana del chef Nobu. Las comodidades adicionales incluyen un spa completo, gimnasio de vanguardia, centro de buceo, canchas de tenis, espacios para eventos y una impresionante piscina principal para relajarse y disfrutar de reuniones. La arquitectura y los interiores se inspirarán en la herencia japonesa de Nobu, expresada a través de formas angulares, flujo dinámico y una integración armoniosa con los exuberantes paisajes y vistas al océano de la isla.

Trevor Horwell, consejero delegado de Nobu Hospitality, explicó:

"Las Maldivas es un destino turístico muy codiciado que llevamos tiempo considerando por su concepto de resort único. Antes de embarcarnos en este viaje, imaginamos algo verdaderamente especial. Como parte de la nueva generación de hoteles en las Maldivas, aspiramos a establecer un nuevo estándar de singularidad. Nuestra prioridad es crear una experiencia isleña superior, en lugar de seguir un enfoque convencional: una donde el diseño, la gastronomía de primera clase y el entorno natural coexistan en armonía".

Ali Ahsan, director general de Sarat International, afirmó:

"Nos enorgullece asociarnos con Nobu Hospitality para presentar un proyecto que redefine la vida de lujo en las Maldivas, e igualmente orgullosos de asociarnos con Sarat Investments en este desarrollo emblemático. Desde el principio, nuestra visión compartida ha sido crear un destino que se sienta único y profundamente conectado con su entorno natural. El Hotel, Restaurante y Residencias Island Estate de Nobu representan una oportunidad verdaderamente inigualable: islas privadas que combinan un diseño cuidado, una artesanía excepcional y una hospitalidad de primera clase. Esperamos dar vida a este extraordinario refugio y dar la bienvenida a propietarios y huéspedes exigentes".

