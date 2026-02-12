NOBU HOSPITALITY LANZARÁ UN HOTEL, RESTAURANTE Y EXCLUSIVAS RESIDENCIAS PRIVADAS EN LA ISLA DE NOBU EN LAS MALDIVAS

Una escapada insular sin igual que combina el estilo atemporal de Nobu con la belleza natural de las Maldivas

NUEVA YORK, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality se complace en anunciar el debut de Nobu Hotel, Residences y Restaurant Maldives, ubicados en la provincia de Laamu Atoll en la isla privada deMunyafushi. Desarrollado en asociación con Sarat International, este proyecto histórico marca la primera incursión de Nobu en las Maldivas.

Representación con drones del Nobu Hotel, Residences y Restaurant Maldives

Sarat International se complace en anunciar su exitosa asociación con Sarat Investments. Dirigida por el Director General, Ali Ahsan, Sarat International refuerza aún más su presencia estratégica en las Maldivas con el nombramiento de Engr. Abdulaziz Bin Mohammed Alkhudair como Asesor Principal de Sarat International.

Ubicado en medio de las aguas turquesas y las playas vírgenes del Océano Índico, el complejo contará con 26 villas de playa de uno y dos dormitorios y 30 villas sobre el agua de uno y dos dormitorios.Cada espacio reflejará el estilo característico de Nobu: líneas limpias, texturas naturales y una paleta de colores relajantes de privacidad y sofisticación.

La definición de la singularidad de este desarrollo es la oferta ultra limitada de solo 10 Nobu Island Estate Residences, cada una ubicada en su propia isla privada. Esta colección única ofrece una de las oportunidades más codiciadas en las Maldivas: la propiedad de una isla privada enriquecida por el acceso sin problemas a los servicios de hospitalidad, restaurantes y resorts de renombre mundial de Nobu.

Cada Nobu Island Estate Residence ofrecerá la máxima expresión del estilo de vida de Nobu: lujosos dormitorios y baños, amplias áreas de estar y comedor estilo pabellón ideales para el entretenimiento, y playas privadas con acceso directo al océano, e incluso su propio yate privado, perfecto para explorar las aguas circundantes, todo ello enmarcado por impresionantes vistas panorámicas del Océano Índico. Los propietarios disfrutarán de una privacidad inigualable mientras están a solo unos minutos en barco de los restaurantes, el spa, las instalaciones de fitness y las experiencias seleccionadas del hotel.

En el centro de la experiencia habrá un restaurante Nobu ubicado en su propia isla privada, con bar y salón, que servirá la icónica cocina peruana japonesa del chef Nobu. Las comodidades adicionales incluyen un spa de servicio completo, instalaciones de fitness de última generación, un centro de buceo, canchas de tenis, espacios para eventos y una impresionante piscina principal para ocio y reuniones relajadas. La arquitectura y los interiores se inspirarán en la herencia japonesa de Nobu, expresada a través de formas angulares, flujo dinámico y una integración armoniosa con los exuberantes paisajes y las vistas al mar de la isla.

Trevor Horwell, director ejecutivo de Nobu Hospitality, dijo:

"Las Maldivas es un destino turístico muy solicitado que ha estado durante mucho tiempo en nuestro radar por un concepto de resort único.Antes de embarcarnos en este viaje, imaginamos algo realmente especial.Como parte de la nueva generación de hoteles en Maldivas, nuestro objetivo es establecer un nuevo estándar de rareza.Nuestra prioridad es crear una experiencia isleña superior en lugar de seguir un enfoque formulado, uno en el que el diseño, la gastronomía de clase mundial y el entorno natural coexistan armoniosamente ".

Ali Ahsan, director general de Sarat International, dijo:

"Estamos orgullosos de asociarnos con Nobu Hospitality para presentar un proyecto que redefine la vida de lujo en las Maldivas, e igualmente orgullosos de asociarnos con Sarat Investments en este desarrollo histórico. Desde el principio, nuestra visión compartida ha sido crear un destino que se sienta raro y profundamente conectado con su entorno natural. El Nobu Hotel, Restaurant y Island Estate Residences representan una oportunidad verdaderamente incomparable: islas privadas que combinan un diseño atento, una artesanía excepcional y una hospitalidad de clase mundial. Esperamos poder dar vida a este extraordinario retiro y dar la bienvenida a propietarios y huéspedes exigentes ".

