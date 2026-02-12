NOBU HOSPITALITY LANCE L'HÔTEL, LE RESTAURANT ET LES RÉSIDENCES PRIVÉES EXCLUSIVES DE NOBU AUX MALDIVES

Une escapade insulaire sans précédent alliant le style intemporel de Nobu à la beauté naturelle des Maldives.

NEW YORK, 12 février 2026 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality, a le plaisir d'annoncer le lancement de Nobu Hotel, Residences, and Restaurant Maldives situé dans la province de Laamu Atoll sur l'île privée de Munyafushi. Développé en partenariat avec Sarat International, ce projet historique marque la première implantation de Nobu aux Maldives.

Drone rendering of Nobu Hotel, Residences, and Restaurant Maldives

Sarat International a le plaisir d'annoncer son partenariat fructueux avec Sarat Investments. Sous la direction de Directeur général, Ali Ahsan, Sarat International renforce sa présence stratégique aux Maldives avec la nomination de Engr. Abdulaziz Bin Mohammed Alkhudair en tant que Chief Advisor de Sarat International.

Situé au milieu des eaux turquoise et des plages immaculées de l'océan Indien, le complexe comprendra 26 villas de plage d'une ou deux chambres à coucher et 30 villas sur l'eau d'une ou deux chambres à coucher. Chaque espace reflétera le style caractéristique de Nobu : des lignes épurées, des textures naturelles et une palette de couleurs apaisantes, synonymes d'intimité et de sophistication.

Le caractère unique de ce projet réside dans l'offre ultra-limitée de seulement 10 Nobu Island Estate Residences, chacune située sur sa propre île privée . Cette rare collection offre l'une des opportunités les plus convoitées des Maldives : la propriété d'une île privée enrichie d'un accès transparent à l'hospitalité, à la restauration et aux installations de Nobu, de renommée mondiale.

Chaque résidence Nobu Island Estate Residence est l'expression ultime du style de vie Nobu : Des chambres et des salles de bains luxueuses, des salons et des salles à manger spacieux de style pavillon, idéaux pour recevoir, des plages privées avec accès direct à l'océan, et même son propre yacht privé, idéal pour explorer les eaux environnantes, le tout encadré par des vues panoramiques époustouflantes sur l'océan Indien. Les propriétaires jouiront d'une intimité inégalée tout en n'étant qu'à quelques minutes - par bateau - des restaurants, du spa, des installations de remise en forme et des expériences de l'hôtel.

Au cœur de l'expérience, un restaurant Nobu sera installé sur sa propre île privée, avec bar et salon, et servira la cuisine japonaise et péruvienne emblématique du chef Nobu. Les autres équipements comprennent un spa à service complet, des installations de remise en forme ultramodernes , un centre de plongée, des courts de tennis, des espaces événementiels et une superbe piscine principale pour des moments de détente et des rassemblements. L'architecture et les intérieurs s'inspireront de l'héritage japonais de Nobu, exprimé par des formes angulaires, des flux dynamiques et une intégration harmonieuse avec les paysages luxuriants de l'île et les vues sur l'océan.

Trevor Horwell, PDG de Nobu Hospitality, a déclaré :

"Les Maldives sont une destination touristique très prisée qui nous intéresse depuis longtemps pour un concept de complexe hôtelier unique.Avant de nous lancer dans cette aventure, nous avons imaginé quelque chose de vraiment spécial.Faisant partie de la nouvelle génération d'hôtels des Maldives, nous visons à établir une nouvelle norme de rareté.Notre priorité est de créer une expérience insulaire supérieure plutôt que de suivre une approche formelle - une expérience où le design, la gastronomie de classe mondiale et l'environnement naturel coexistent harmonieusement."

Ali Ahsan, directeur général de Sarat International, a déclaré :

"Nous sommes fiers de nous associer à Nobu Hospitality pour présenter un projet qui redéfinit la vie de luxe aux Maldives, et tout aussi fiers de nous associer à Sarat Investments pour ce développement historique. Dès le départ, notre vision commune a été de créer une destination qui soit à la fois rare et profondément liée à son environnement naturel. L'hôtel, le restaurant et les résidences de Nobu représentent une opportunité sans précédent - des îles privées qui allient un design réfléchi, un savoir-faire exceptionnel et une hospitalité de classe mondiale. Nous sommes impatients de donner vie à cette retraite extraordinaire et d'accueillir des propriétaires et des hôtes exigeants".

