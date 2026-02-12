노부 호스피탈리티, 몰디브에 노부 호텔 레스토랑 및 독점 프라이빗 아일랜드 레지던스 출시

노부의 시대를 초월한 스타일과 몰디브의 자연미가 어우러진 독보적인 섬 휴양지

뉴욕, 2026년 2월 12일 /PRNewswire/ -- 노부 호스피탈리티(Nobu Hospitality)가 라무 환초 지역의 무냐푸시 프라이빗 아일랜드에 조성되는 노부 호텔, 레지던스 및 레스토랑 몰디브를 처음으로 선보인다. 본 프로젝트는 사랏 인터내셔널(Sarat International)과의 파트너십을 통해 개발되며, 노부의 몰디브 첫 진출을 의미하는 랜드마크 사업이다.

사랏 인터내셔널은 사랏 인베스트먼트(Sarat Investments)와의 성공적인 협력 관계를 공식 발표했다. 알리 아산(Ali Ahsan) 대표이사가 이끄는 사랏 인터내셔널은 압둘아지즈 빈 모하메드 알쿠다이르 엔지니어(Engr. Abdulaziz Bin Mohammed Alkhudair)를 사랏 인터내셔널 최고 고문으로 임명하며 몰디브 내 전략적 입지를 더 강화했다.

Drone rendering of Nobu Hotel, Residences, and Restaurant Maldives

인도양의 청록빛 바다와 깨끗한 백사장에 둘러싸인 이 리조트는 침실 1~2개 구성의 비치 빌라 26채와 수상 빌라 30채를 선보일 예정이다. 각 공간은 깔끔한 라인, 자연 소재, 차분한 색채를 중심으로 한 노부 특유의 디자인 철학을 반영해 프라이버시와 세련미를 동시에 구현한다.

이번 개발의 차별화 요소는 단 10채로 한정된 노부 아일랜드 에스테이트 레지던스(Nobu Island Estate Residences)이며 각 레지던스는 개별 프라이빗 아일랜드에 위치한다. 이 희귀한 컬렉션은 몰디브에서 가장 희소성 높은 기회, 즉 프라이빗 아일랜드를 사유하며 노부의 세계적 수준의 호스피탈리티 서비스, 다이닝, 리조트 편의시설을 원활히 이용할 기회를 제공한다.

각 노부 아일랜드 에스테이트 레지던스는 럭셔리 침실 및 욕실, 연회에 적합한 파빌리온 스타일의 넓은 거실 및 다이닝 공간, 해변과 바로 연결되는 프라이빗 비치, 바다를 탐험하기에 완벽한 전용 요트 등 노부 라이프스타일의 정수를 구현하며, 이 모든 것은 인도양의 탁 트인 파노라마 전망을 배경으로 조성된다. 소유주는 프라이버시를 즐기며 보트를 통해 호텔 레스토랑, 스파, 피트니스 시설 및 맞춤형 체험 프로그램을 손쉽게 이용할 수 있다.

리조트 경험의 중심에는 바와 라운지를 갖춘 별도의 프라이빗 아일랜드에 위치한 노부 레스토랑이 자리하며, 노부 셰프의 상징적인 일식-페루 요리를 선보일 예정이다. 이 밖에도 편안한 여가와 모임을 위한 풀서비스 스파, 최첨단 피트니스 시설, 다이빙 센터, 테니스 코트, 이벤트 공간, 멋진 메인 수영장 등이 마련된다. 건축 및 인테리어는 노부의 일본적 유산에서 영감을 받아 각진 형태와 유기적인 동선, 섬의 울창한 자연과 바다 전망을 조화롭게 통합하는 디자인을 구현한다.

노부 호스피탈리티의 트레버 호웰(Trevor Horwell) 최고경영자는 다음과 같이 말했다.

"몰디브는 오랫동안 독창적인 리조트 콘셉트를 구상해 온 매우 인기 있는 관광지다. 이 여정을 시작하기 전부터 우리는 진정으로 특별한 것을 구상했다. 몰디브 호텔의 새로운 세대의 일원으로서 우리는 희소성의 새로운 기준을 세우는 것을 목표로 한다. 우리의 우선순위는 정형화된 접근을 따르기보다, 디자인과 세계적 수준의 다이닝, 자연환경이 조화롭게 공존하는 우수한 아일랜드 경험을 선보이고자 한다."

사랏 인터내셔널의 알리 아산 대표이사는 다음과 같이 밝혔다.

"노부 호스피탈리티와 협력해 몰디브 럭셔리 라이프스타일의 새로운 기준을 제시하는 프로젝트를 선보이게 되어 자랑스러우며, 이번 랜드마크 개발을 위해 사랏 인베스트먼트와 협력하게 된 점 역시 매우 뜻깊게 생각한다. 초기 기획 단계부터 우리는 희소성과 자연과의 깊은 연결성을 동시에 갖춘 목적지를 조성한다는 공동의 비전을 공유해 왔다. 노부 호텔, 레스토랑 및 아일랜드 에스테이트 레지던스는 세심한 설계, 뛰어난 장인정신, 세계적 수준의 호스피탈리티가 결합된 독보적인 기회를 제공한다. 이 특별한 휴양지를 현실로 구현하고, 안목 있는 소유주와 고객을 맞이할 날을 기대한다."

