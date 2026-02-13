Nobu Hospitality、モルディブにNobuのホテル、レストラン、限定プライベート・アイランド・レジデンスを開業

時代を超えたNobuのスタイルとモルディブの自然美が織りなす比類のないアイランドリゾート

ニューヨーク, 2026年2月13日 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitalityは、ラアム環礁のプライベート・アイランド、 ムニャフシ島で「Nobu Hotel, Residences, and Restaurant Maldives」を開業することを発表しました。Sarat Internationalとのパートナーシップで開発されるこの画期的なプロジェクトは、Nobuにとってモルディブ初進出となります。

Sarat Internationalは、Sarat Investmentsとの提携が成立したことを発表しました。マネージングディレクターのAli Ahsanが率いるSarat Internationalは、Engr. Abdulaziz Bin Mohammed Alkhudairを最高顧問に任命し、モルディブでの戦略的展開をさらに強化します。

Drone rendering of Nobu Hotel, Residences, and Restaurant Maldives

インド洋のターコイズブルーの海と手つかずのビーチに囲まれたこのリゾートには、1ベッドルームと2ベッドルームのビーチヴィラ26棟、1ベッドルームと2ベッドルームの水上ヴィラ30棟が備わっています。各ヴィラは、すっきりとしたライン、自然な質感、プライバシーと洗練を表現する落ち着いたカラーパレットなど、Nobuならではのスタイルを体現しています。

この開発の独自性を際立たせているのは、わずか10棟の「Nobu Island Estate Residences」の超限定販売です。それぞれが専用のプライベートアイランドに位置しています。この希少なコレクションが提供するのは、モルディブでも屈指の魅力的な機会となるプライベート・アイランドのオーナーシップです。これがあれば、Nobuの世界的に名高いホスピタリティ、ダイニング、リゾート施設を自由にご利用いただけます。

それぞれの「Nobu Island Estate Residence」では、Nobuライフスタイルの究極の形をお楽しみいただけます：豪華なベッドルームとバスルーム、おもてなしに最適な広々としたパビリオン・スタイルのリビング・ダイニングエリア、海に直接アクセスできるプライベートビーチ、さらには周辺海域の探索に最適な専用プライベートヨットを完備し、そのすべてがインド洋の壮大なパノラマビューに囲まれています。オーナーは究極のプライバシーを満喫できます。ボートで移動すればわずか数分で、ホテルのレストラン、スパ、フィットネス施設、厳選された体験を楽しめます。

体験の中心となるのは、専用プライベートアイランドに位置し、バーとラウンジを備えたNobuレストランで、Nobuのシェフによる象徴的な日系ペルー料理を提供します。その他のアメニティには、フルサービスのスパ、最先端のフィットネス施設、ダイビングセンター、テニスコート、イベントスペース、そしてゆったりとしたひとときや集いに最適な魅力的なメインプールがあります。建築とインテリアは、Nobuが受け継ぐ日本の伝統からインスピレーションを得ており、角ばったフォルムやダイナミックな動線、そして島の緑豊かな景観と美しい海との調和によって表現されています。

Nobu HospitalityのCEOであるTrevor Horwellは次のように述べています。

「モルディブは非常に人気の高い観光地であり、ユニークなリゾート・コンセプトの実現地として長年私たちが注目してきた場所です。このプロジェクトを開始する前から、私たちは本当に特別なイメージを描いていました。モルディブの新世代ホテルの一員として、私たちは希少性の新たな基準を設定することを目指しています。型にはまったアプローチに従うのではなく、卓越したアイランド体験の創造を優先しています。それは、デザイン、ワールドクラスのダイニング、そして自然環境が調和し共存する体験です。」

Sarat InternationalのマネージングディレクターであるAli Ahsanは次のように述べています。

「Nobu Hospitalityと提携し、モルディブのラグジュアリーな暮らしを再定義するプロジェクトをご紹介できること、また、この画期的な開発においてSarat Investmentsと提携できることを誇りに思います。当初から、私たちが共有するビジョンは、希少性と自然環境との深いつながりを併せ持つ目的地を創り上げることでした。「Nobu Hotel, Restaurant, and Island Estate Residences」は、考え抜かれたデザイン、卓越した職人技、世界クラスのホスピタリティを兼ね備えたプライベートアイランドという、他では得られない特別な体験を提供します。この特別な隠れ家を実現し、目の肥えたオーナーやゲストをお迎えすることを楽しみにしています。」

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2902692/DRONE_RENDER.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/Nobu_Hospitality_Logo.jpg

SOURCE NOBU HOSPITALITY