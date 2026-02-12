NOBU HOSPITALITY ERÖFFNET NOBU HOTEL, RESTAURANT UND EXKLUSIVE PRIVATE INSELRESIDENZEN AUF DEN MALEDIVEN

Eine unvergleichliche Inselflucht , die Nobus zeitlosen Stil mit der natürlichen Schönheit der Malediven verbindet

NEW YORK, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality, freut sich, das Debüt von Nobu Hotel, Residences, and Restaurant Maldives bekannt zu geben, das sich in der Provinz Laamu Atoll auf der Privatinsel Munyafushi befindet. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Sarat International entwickelt und ist das erste Projekt von Nobu auf den Malediven.

Drone rendering of Nobu Hotel, Residences, and Restaurant Maldives

Sarat International freut sich, seine erfolgreiche Partnerschaft mit Sarat Investments bekannt zu geben. Unter der Leitung von Geschäftsführer Ali Ahsan, stärkt Sarat International seine strategische Präsenz auf den Malediven mit der Ernennung von Engr. Abdulaziz Bin Mohammed Alkhudair als Chef-Berater von Sarat International.

Inmitten des türkisfarbenen Wassers und der unberührten Strände des Indischen Ozeans wird das Resort 26 Strandvillen mit einem oder zwei Schlafzimmern und 30 Überwasservillen mit einem oder zwei Schlafzimmern bieten. Jeder Raum wird Nobus unverkennbaren Stil widerspiegeln - klare Linien, natürliche Texturen und eine beruhigende Farbpalette mit Privatsphäre und Raffinesse.

Die Einzigartigkeit dieses Projekts ist das ultra-limitierte Angebot von nur 10 Nobu Island Estate Residences, die jeweils auf ihrer eigenen Privatinsel liegen. Diese seltene Kollektion bietet eine der begehrtesten Gelegenheiten auf den Malediven - privates Inselbesitzrecht mit nahtlosem Zugang zu Nobus weltberühmter Gastfreundschaft, Restaurants und Resort-Annehmlichkeiten.

Jede Nobu Island Estate Residence wird den ultimativen Ausdruck des Nobu-Lifestyles bieten: luxuriöse Schlafzimmer und Badezimmer, geräumige Wohn- und Essbereiche im Pavillon-Stil, die sich ideal für Unterhaltungen eignen, sowie private Strandabschnitte mit direktem Zugang zum Meer und sogar eine eigene Privatyacht - perfekt, um die umliegenden Gewässer zu erkunden - und das alles eingerahmt von einem atemberaubenden Panoramablick auf den Indischen Ozean. Die Eigentümer genießen eine unvergleichliche Privatsphäre und sind nur wenige Augenblicke - mit dem Boot - von den Restaurants, dem Spa, den Fitnesseinrichtungen und den exklusiven Erlebnissen des Hotels entfernt.

Das Herzstück des Erlebnisses wird ein Nobu-Restaurant sein, das auf seiner eigenen Privatinsel liegt und mit einer Bar und einer Lounge ausgestattet ist, in der die berühmte japanisch-peruanische Küche von Chef Nobu serviert wird. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören ein Full-Service-Spa, hochmoderne Fitnesseinrichtungen, ein Tauchzentrum, Tennisplätze, Veranstaltungsräume und ein atemberaubender Hauptpool für entspannte Freizeit und Zusammenkünfte. Die Architektur und die Inneneinrichtung sind vom japanischen Erbe des Nobu inspiriert, das sich in kantigen Formen, einem dynamischen Fluss und einer harmonischen Integration in die üppigen Landschaften und Meeresblicke der Insel ausdrückt.

Trevor Horwell, CEO von Nobu Hospitality, sagte:

"Die Malediven sind ein sehr begehrtes Reiseziel, das schon lange auf unserem Radar für ein einzigartiges Resort-Konzept war.Bevor wir uns auf diese Reise begeben haben, haben wir uns etwas wirklich Besonderes vorgestellt.Als Teil der neuen Generation von Malediven-Hotels wollen wir einen neuen Standard der Seltenheit setzen.Unsere Priorität ist es, ein überragendes Insel-Erlebnis zu schaffen, anstatt einem formelhaften Ansatz zu folgen - eines, in dem Design, Weltklasse-Restaurants und die natürliche Umgebung harmonisch koexistieren."

Ali Ahsan, Managing Director von Sarat International, sagte:

"Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Nobu Hospitality ein Projekt vorzustellen, das luxuriöses Wohnen auf den Malediven neu definiert, und ebenso stolz darauf, mit Sarat Investments bei diesem wegweisenden Projekt zusammenzuarbeiten. Von Anfang an war es unsere gemeinsame Vision, ein Reiseziel zu schaffen, das sich sowohl selten als auch eng mit seiner natürlichen Umgebung verbunden fühlt. Das Nobu Hotel, Restaurant und die Island Estate Residences stellen eine wahrhaft einmalige Gelegenheit dar - private Inseln, die durchdachtes Design, außergewöhnliche Handwerkskunst und Gastfreundschaft von Weltklasse vereinen. Wir freuen uns darauf, diesen außergewöhnlichen Rückzugsort zum Leben zu erwecken und anspruchsvolle Eigentümer und Gäste zu empfangen".

