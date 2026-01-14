ROE Visual تحتفل بمرور 20 عامًا من الريادة في تكنولوجيا LED

شنجن، الصين, 14 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- تفخر شركة ROE Visual، الرائدة عالميًا في تقنيات شاشات LED للعروض الحية والجولات والبث والتركيبات، بالإعلان عن احتفالها بالذكرى الـ 20 لتأسيسها في عام 2026، تحت شعار: "ما وراء المسرح. شغف لا يتوقف." منذ تأسيسها عام 2006 على يد Jason Lu باسم Radiant Opto Electronics Technology في شنجن، ظلت الشركة تُعيد تعريف التجارب البصرية باستمرار وتضع معايير جديدة للابتكار في تكنولوجيا LED.

ROE 20 - Key Visual ROE Visual Founder

على مدار أكثر من عقدين، نَمت ROE Visual من فريق صغير وروّاد إلى قوة عالمية، تقدم باستمرار حلول LED عالية الأداء للمبدعين والمصممين والفنيين ومتخصصي الإنتاج حول العالم. من الإنجازات المبكرة مثل سلسلة LINX وسلسلة Magic Cube، إلى المنتجات الأيقونية مثل Black Pearl وCarbon ومنصات Topaz المبتكرة، ساهمت ROE Visual في تشكيل تجربة الجماهير لسرد القصص البصرية الحية.

قال Jason Lu: "مع اقترابنا من هذا الإنجاز، نحن لا نراه مجرد احتفال بالسنوات التي مضت، بل فرصة لتجديد دافعنا نحو الابتكار وتعميق الشراكات التي تشكّل صناعتنا". "يظل تركيزنا منصبًا على ابتكار حلول ذات معنى والنمو جنبًا إلى جنب مع مجتمعنا. معًا، سنواصل دفع حدود تكنولوجيا العرض البصري وتحويل الأفكار الجريئة إلى واقع".

ستبدأ ROE Visual احتفالاتها بالذكرى السنوية خلال معرض الأنظمة المتكاملة بأوروبا (ISE) لعام 2026 في برشلونة (في الفترة من 3 إلى 6 فبراير). على مدار العام، ستسلّط سلسلة من الفعاليات الاحتفالية بالذكرى، وعروض المنتجات، وسُبل التعاون مع الشركاء، الضوء على إرث الشركة واتجاهها المستقبلي، مقدّمة قصة ROE Visual للجماهير حول العالم.

وتطلّعًا إلى المستقبل، تؤكد ROE Visual التزامها بدعم تطور الفعاليات الحية وبيئات البث والمراحل الافتراضية للإنتاج والتركيبات الثابتة، من خلال منصات LED التي تجمع بين الأداء العالي، والموثوقية، والمرونة الإبداعية.

قالت Grace Kuo، كبيرة مسؤولي الاستراتيجيات في ROE Visual: "بالنسبة لنا، مستقبل شاشات LED لا يتعلق بملاحقة الصيحات، بل بتمكين الإبداع في الظروف الواقعية". "رحلة النجاح هذه التي امتدت لـ 20 عامًا هي رحلة مشتركة، تحققت بفضل عملائنا وشركائنا الكرام، وكل عضو مخلص في فريق ROE. سواء كان عرضًا لجولات موسيقية، أو تركيبًا ثابتًا، أو أداءً رقميًا هجينًا، تظل التوقعات واحدة: موثوقية مطلقة، ودقة بصرية عالية، ومرونة فائقة. في ROE Visual، نؤمن بأن التميُّز البصري لا يقتصر على التكنولوجيا فحسب، بل هو تجربة عاطفية أيضًا. نحن شغوفون بابتكار لحظات مدهشة تجمع الناس معًا".

المزيد من المعلومات: https://www.roevisual.com/en/roe-visual-celebrates-20-years-of-pioneering-led-technology

للتواصُل:

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2860443/ROE_Visual_20th_Anniversary_KV1920X950.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2860444/Jason_Lu___ROE_Visual.jpg