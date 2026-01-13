ROE Visual célèbre 20 ans de technologie LED pionnière

SHENZHEN, Chine, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- ROE Visual, leader mondialement reconnu de la technologie d'affichage LED pour les événements en direct, les tournées, la diffusion et l'installation, est fière d'annoncer son 20e anniversaire en 2026, célébré sous le thème « Beyond Stages. Passion On ». Depuis sa création en 2006 par Jason Lu sous le nom de Radiant Opto Electronics Technology à Shenzhen, l'entreprise n'a cessé de redéfinir les expériences visuelles et d'établir de nouveaux jalons en matière d'innovation LED.

En deux décennies, ROE Visual est passée d'une petite équipe de pionniers à une force mondiale, fournissant régulièrement des solutions LED de haute performance aux créateurs, concepteurs, techniciens et professionnels de la production dans le monde entier. Des premières innovations telles que la ligne LINX et la série Magic Cube aux produits emblématiques tels que Black Pearl, Carbon et les plateformes innovantes Topaz, ROE Visual a façonné la manière dont les publics vivent la narration visuelle en direct.

« À l'approche de cette étape, nous ne la considérons pas seulement comme une célébration du temps passé, mais comme une occasion de renouveler notre volonté d'innovation et d'approfondir les partenariats qui façonnent notre industrie », a déclaré Jason Lu. « Notre priorité reste la création de solutions pertinentes et notre développement aux côtés de notre communauté. Ensemble, nous continuerons à repousser les limites de la technologie visuelle et à donner vie à des idées audacieuses ».

ROE Visual lancera les célébrations de son anniversaire sur le site Integrated Systems Europe (ISE) 2026 à Barcelone (du 3 au 6 février). Tout au long de l'année, une série d'événements organisés à l'occasion de cet anniversaire, des présentations de produits et des collaborations avec des partenaires mettront en lumière à la fois l'héritage de l'entreprise et son orientation future, en faisant connaître l'histoire de ROE Visual à des publics du monde entier.

Dans une perspective d'avenir, ROE Visual réaffirme son engagement à soutenir l'évolution des événements en direct, des environnements de diffusion, des plateaux de production virtuelle et des installations fixes avec des plateformes LED qui allient performance, fiabilité et flexibilité créative.

« Pour nous, l'avenir des écrans LED ne consiste pas à suivre les tendances, mais à favoriser la créativité dans des conditions réelles », a déclaré Grace Kuo, CSO chez ROE Visual. « Ce succès, qui dure depuis 20 ans, a été rendu possible grâce à nos précieux clients, à nos partenaires et à tous les membres dévoués de l'équipe de ROE. Qu'il s'agisse d'un spectacle itinérant, d'une installation permanente ou d'une performance numérique hybride, les attentes sont les mêmes : fiabilité absolue, précision visuelle et flexibilité. Chez ROE Visual, nous pensons que l'excellence visuelle est plus qu'une question de technologie : c'est une question d'émotion. Nous sommes passionnés par la création de moments d'émerveillement qui rassemblent les gens ».

Pour plus d'informations : https://www.roevisual.com/en/roe-visual-celebrates-20-years-of-pioneering-led-technology

