ROE Visual świętuje 20 lat pionierskich technologii LED

SHENZHEN, Chiny, 13 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- ROE Visual, znany na całym świecie lider technologii wyświetlaczy LED na potrzeby wydarzeń na żywo, tras koncertowych, transmisji telewizyjnych i instalacji z dumą ogłasza, że 2026 będzie rokiem obchodów 20. rocznicy działalności firmy, których motywem przewodnim jest hasło „Beyond Stages. Passion On" (Nie tylko na scenach. Pasja trwa).  Od momentu założenia w 2006 roku przez Jasona Lu firmy Radiant Opto Electronics Technology w Shenzhen, spółka nieustannie definiuje na nowo doświadczenia wizualne i ustanawia nowe standardy innowacji w obszarze LED.

W okresie minionych dwóch dekad, firma ROE Visual pokonała drogę od małego pionierskiego zespołu do podmiotu o znaczeniu międzynarodowym, dostarczając wysoko wydajne rozwiązania LED dla przedstawicieli branży kreatywnej, projektantów, techników i specjalistów produkcji na całym świecie. Począwszy od przełomowych rozwiązań wprowadzonych na wczesnym etapie działalności, takich jak linia LINX i seria Magic Cube, i kończąc na kultowych produktach, jak Black Pearl, Carbon i innowacyjne platformy Topaz, ROE Visual kształtuje doświadczenia publiczności płynące z wizualnego opowiadania historii na żywo.

„Zbliżając się do tego etapu naszej działalności, postrzegamy ten okres nie jako celebrację czasu, który upłynął, lecz jako okazję do odnowienia naszego pędu do innowacji i pogłębienia partnerstw, które kształtują naszą branżę" – powiedział Jason Lu. „Koncentrujemy się nadal na opracowywaniu znaczących rozwiązań i rozwoju w ramach naszej społeczności. Razem będziemy przesuwać granice technologii wizualnych i wprowadzać w życie śmiałe pomysły".

Jubileuszowe obchody rozpoczną się na targach Integrated Systems Europe (ISE) 2026 w Barcelonie (3–6 lutego). Na przestrzeni bieżącego roku, cykl wydarzeń rocznicowych, prezentacje produktów i współpraca w ramach partnerstw podkreślą zarówno dziedzictwo firmy jak również kierunek jej przyszłej działalności, przybliżając historię marki odbiorcom na całym świecie.

Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, ROE Visual będzie umacniać swoje zaangażowanie we wsparcie rozwoju wydarzeń na żywo, środowisk transmisyjnych, scen wzbogaconych o wirtualną produkcję i stacjonarnych instalacji dzięki platformom LED, które łączą w sobie wydajność, niezawodność i twórczą elastyczność.

„Dla nas przyszłość wyświetlaczy LED nie polega na podążaniu za trendami lecz na uwolnieniu kreatywności w warunkach rzeczywistych" – powiedziała Grace Kuo, dyrektor ds. strategii w ROE Visual. „Ta dwudziestoletnia droga sukcesu nie jest tylko nasza; była możliwa dzięki naszym wspaniałym klientom, partnerom i każdemu oddanemu członkowi zespołu ROE. Niezależnie, czy jest to trasa koncertowa, stacjonarna instalacja, czy hybrydowe inscenizacja cyfrowa, oczekiwania są te same: bezwzględna niezawodność, wizualna precyzja i elastyczność. W ROE Visual wierzymy w doskonałość wizualną bardziej niż w technologię – to są emocje. Podchodzimy z pasją do tworzenia momentów podziwu, które łączą ludzi".

Dodatkowe informacje: https://www.roevisual.com/en/roe-visual-celebrates-20-years-of-pioneering-led-technology

KONTAKT:
[email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2860443/ROE_Visual_20th_Anniversary_KV1920X950.jpg
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2860444/Jason_Lu___ROE_Visual.jpg

