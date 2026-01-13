ROE Visual slaví 20 let průkopnické LED technologie
Jan 13, 2026, 09:06 ET
ŠEN-ČEN, Čína, 13. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost ROE Visual, celosvětově uznávaný lídr v technologii LED displejů pro živá vystoupení, turné, živá vysílání a instalace, letos s hrdostí oznamuje 20. výročí své existence, které oslavuje pod mottem „Za scénou. S vášní." Společnost, která byla v roce 2006 pod názvem Radiant Opto Electronics Technology založena v Šen-čenu Jasonem Lu, neustále předefinovává vizuální zážitky a nastavuje nové standardy inovací v oblasti LED.
Během dvou desetiletí se firma ROE Visual vyvinula z malé průkopnické skupiny v globální sílu, která konzistentně poskytuje kreativcům, designérům, technikům a produkčním profesionálům po celém světě vysoce výkonná LED řešení. Od prvních průlomů, jako byly řada LINX a série Magic Cube, až po ikonické produkty jako Black Pearl či Carbon a inovativní platformy Topaz, formovala ROE Visual způsob, jakým publikum prožívá živé vizuální vyprávění.
„Jak se blížíme k tomuto milníku, vnímáme ho nejen jako oslavu uplynulého času, ale také jako příležitost znovu posílit náš pohon k inovacím a prohloubit partnerství, která formují náš obor," uvedl Jason Lu. „Naším cílem zůstává vytvářet smysluplná řešení a růst společně s naší komunitou. Společně budeme nadále posouvat hranice vizuálních technologií a přivádět odvážné nápady k životu."
ROE Visual zahájí oslavy výročí na veletrhu Integrated Systems Europe (ISE) 2026 v Barceloně (3.–6. února). Během roku bude řada výročních akcí, prezentací produktů a spoluprací s partnery zdůrazňovat jak dědictví společnosti, tak její budoucí směřování, a přiblíží příběh ROE Visual publiku po celém světě.
Do budoucna společnost ROE Visual potvrzuje svůj závazek podporovat vývoj živých akcí, vysílacích prostředí, virtuálních produkčních scén a stálých instalací pomocí LED platforem, které kombinují výkon, spolehlivost a tvůrčí flexibilitu.
„Pro nás není budoucnost LED displejů o honbě za trendy, ale o umožnění kreativity za reálných podmínek," uvedla Grace Kuo, vedoucí vědecká pracovnice společnosti ROE Visual. „Tato dvacetiletá cesta úspěchu je společná a byla možná díky našim váženým klientům, partnerům a každému oddanému členovi týmu ROE. Ať už jde o putovní show, stálou instalaci nebo hybridní digitální vystoupení, očekávání je vždy stejné: absolutní spolehlivost, vizuální přesnost a flexibilita. V ROE Visual věříme, že vizuální dokonalost není jen technologie – je to emoce. S nadšením vytváříme úžasné okamžiky, které spojují lidi."
Více informací: https://www.roevisual.com/en/roe-visual-celebrates-20-years-of-pioneering-led-technology
