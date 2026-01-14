Компания ROE Visual отмечает 20-лет лидерства в области светодиодных технологий

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 14 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания ROE Visual, всемирно признанный лидер в области технологий изготовления светодиодных дисплеев для проводимых вживую мероприятий, гастролей, трансляций и инсталляций, с гордостью объявляет о том, что в 2026 году отмечает свой 20-летний юбилей под девизом «За пределами сцены. Со страстным увлечением». С момента основания Джейсоном Лу (Jason Lu) в 2006 году в Шэньчжэне компании, называвшейся Radiant Opto Electronics Technology, она непрерывно меняет представления о визуальных впечатлениях и определяет новые ориентиры для инноваций в области светодиодов.

ROE 20 - Key Visual ROE Visual Founder

За два десятилетия компания ROE Visual выросла из небольшой новаторской команды в глобальную силу, последовательно выпускающую высокоэффективные светодиодные решения для творческих специалистов, дизайнеров, техников и специалистов по производству по всему миру. От революционных решений на начальных этапах, например линейки систем LINX и серии Magic Cube, до таких знаковых изделий, как Black Pearl, Carbon и инновационные платформы Topaz, компания ROE Visual определяла восприятие аудиторией визуального повествования в режиме реального времени.

«Приближаясь к этой годовщине, мы рассматриваем ее не просто как повод для празднования в честь прошедшего времени, но и как возможность освежить наше стремление к инновациям и углубить партнерские отношения, которые формируют нашу отрасль, — сказал Джейсон Лу. — Мы по-прежнему нацелены на создание значимых решений и развитие вместе с нашим сообществом. Вместе мы продолжим расширять границы технологий визуального представления и воплощать смелые идеи в жизнь».

Компания ROE Visual начнет празднование своего юбилея на выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2026 в Барселоне (3–6 февраля). В течение года ряд юбилейных мероприятий, демонстраций продуктов и совместных работ с партнерами будут подчеркивать как наследие компании, так и будущее направление, представляя историю ROE Visual аудитории во всем мире.

Заглядывая в будущее, компания ROE Visual подтверждает свою приверженность поддержке развития проводимых вживую мероприятий, сред для проведения трансляций, виртуальных сценических площадок и стационарных инсталляций со светодиодными платформами, в которых сочетаются производительность, надежность и гибкость для творчества.

«Мы видим будущее светодиодных дисплеев не как следование тенденциям, а как создание возможностей для творчества в реальных условиях, — сказала Грейс Куо (Grace Kuo), директор по стратегическому планированию ROE Visual. — Этот 20-летний путь успеха является общим, он стал возможен благодаря нашим уважаемым клиентам, партнерам и каждому преданному члену команды ROE. Будь то гастрольное шоу, постоянная инсталляция или гибридное цифровое представление, ожидания одинаковы: абсолютная надежность, визуальная точность и гибкость. В ROE Visual мы считаем, что визуальное совершенство — это больше, чем технология, это эмоции. Мы увлечены созданием моментов чуда, которые объединяют людей».

Более подробная информация: https://www.roevisual.com/en/roe-visual-celebrates-20-years-of-pioneering-led-technology

КОНТАКТЫ:

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2860443/ROE_Visual_20th_Anniversary_KV1920X950.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2860444/Jason_Lu___ROE_Visual.jpg