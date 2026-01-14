Компания ROE Visual отмечает 20-лет лидерства в области светодиодных технологий

News provided by

ROE Visual

Jan 14, 2026, 03:06 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 14 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания ROE Visual, всемирно признанный лидер в области технологий изготовления светодиодных дисплеев для проводимых вживую мероприятий, гастролей, трансляций и инсталляций, с гордостью объявляет о том, что в 2026 году отмечает свой 20-летний юбилей под девизом «За пределами сцены. Со страстным увлечением». С момента основания Джейсоном Лу (Jason Lu) в 2006 году в Шэньчжэне компании, называвшейся Radiant Opto Electronics Technology, она непрерывно меняет представления о визуальных впечатлениях и определяет новые ориентиры для инноваций в области светодиодов.

Continue Reading
ROE 20 - Key Visual
ROE 20 - Key Visual
ROE Visual Founder
ROE Visual Founder

За два десятилетия компания ROE Visual выросла из небольшой новаторской команды в глобальную силу, последовательно выпускающую высокоэффективные светодиодные решения для творческих специалистов, дизайнеров, техников и специалистов по производству по всему миру. От революционных решений на начальных этапах, например линейки систем LINX и серии Magic Cube, до таких знаковых изделий, как Black Pearl, Carbon и инновационные платформы Topaz, компания ROE Visual определяла восприятие аудиторией визуального повествования в режиме реального времени. 

«Приближаясь к этой годовщине, мы рассматриваем ее не просто как повод для празднования в честь прошедшего времени, но и как возможность освежить наше стремление к инновациям и углубить партнерские отношения, которые формируют нашу отрасль, — сказал Джейсон Лу. — Мы по-прежнему нацелены на создание значимых решений и развитие вместе с нашим сообществом. Вместе мы продолжим расширять границы технологий визуального представления и воплощать смелые идеи в жизнь».

Компания ROE Visual начнет празднование своего юбилея на выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2026 в Барселоне (3–6 февраля). В течение года ряд юбилейных мероприятий, демонстраций продуктов и совместных работ с партнерами будут подчеркивать как наследие компании, так и будущее направление, представляя историю ROE Visual аудитории во всем мире.

Заглядывая в будущее, компания ROE Visual подтверждает свою приверженность поддержке развития проводимых вживую мероприятий, сред для проведения трансляций, виртуальных сценических площадок и стационарных инсталляций со светодиодными платформами, в которых сочетаются производительность, надежность и гибкость для творчества.

«Мы видим будущее светодиодных дисплеев не как следование тенденциям, а как создание возможностей для творчества в реальных условиях, — сказала Грейс Куо (Grace Kuo), директор по стратегическому планированию ROE Visual. — Этот 20-летний путь успеха является общим, он стал возможен благодаря нашим уважаемым клиентам, партнерам и каждому преданному члену команды ROE. Будь то гастрольное шоу, постоянная инсталляция или гибридное цифровое представление, ожидания одинаковы: абсолютная надежность, визуальная точность и гибкость. В ROE Visual мы считаем, что визуальное совершенство — это больше, чем технология, это эмоции. Мы увлечены созданием моментов чуда, которые объединяют людей».

Более подробная информация: https://www.roevisual.com/en/roe-visual-celebrates-20-years-of-pioneering-led-technology

КОНТАКТЫ:
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2860443/ROE_Visual_20th_Anniversary_KV1920X950.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2860444/Jason_Lu___ROE_Visual.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

ROE Visual célèbre 20 ans de technologie LED pionnière

ROE Visual célèbre 20 ans de technologie LED pionnière

ROE Visual, leader mondialement reconnu de la technologie d'affichage LED pour les événements en direct, les tournées, la diffusion et...
ROE Visual feiert 20 Jahre Pionierarbeit in der LED-Technologie

ROE Visual feiert 20 Jahre Pionierarbeit in der LED-Technologie

ROE Visual, ein weltweit anerkannter Marktführer in der LED-Display-Technologie für Live-Events, Tourneen, Übertragungen und Installationen, feiert...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Construction & Building

Construction & Building

Electronic Components

Electronic Components

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics