ROE Visual oslavuje 20 rokov rozvíjania LED technológie

Jan 14, 2026, 03:22 ET
SHENZHEN, Čína, 14. januára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť ROE Visual, celosvetovo uznávaný líder v oblasti technológie LED displejov pre živé podujatia, turné, vysielanie a inštalácie, s hrdosťou oznamuje v roku 2026 svoje 20. výročie, ktoré oslávi s témou „Beyond Stages. Passion On." Odkedy spoločnosť v roku 2006 v Shenzhene založil Jason Lu pod názvom Radiant Opto Electronics Technology, neustále nanovo definuje vizuálne zážitky a prináša nové štandardy pre inovácie LED.
Spoločnosť ROE Visual sa za viac ako dve desaťročia rozrástla z malého priekopníckeho tímu na globálnu silu, ktorá neustále dodáva vysokovýkonné LED riešenia pre kreatívnych pracovníkov, dizajnérov, technikov a produkčných profesionálov po celom svete. Od prvých prelomových produktov, ako boli rady LINX a Magic Cube, až po ikonické produkty ako Black Pearl, Carbon či inovatívne platformy Topaz, spoločnosť ROE Visual formovala spôsob, akým diváci vnímajú živé vizuálne rozprávanie príbehov.
„Ako sa blížime k tomuto míľniku, nevnímame ho len ako oslavu uplynutého času, ale aj ako príležitosť posilniť našu snahu o inovácie a prehĺbiť partnerstvá, ktoré formujú naše odvetvie," povedal Jason Lu. „Naším cieľom je naďalej vytvárať zmysluplné riešenia a rásť spolu s našou komunitou. Spoločne budeme naďalej posúvať hranice vizuálnych technológií, aby sme pomáhali vdýchnuť život odvážnym nápadom."
Spoločnosť ROE Visual naštartuje oslavy svojho výročia na veľtrhu Integrated Systems Europe (ISE) 2026 v Barcelone (3. – 6. februára). Po celý rok bude prebiehať séria výročných podujatí, prezentácií produktov a partnerských spoluprác, ktoré zdôraznia dedičstvo aj budúce smerovanie spoločnosti a priblížia príbeh ROE Visual publiku po celom svete.
Do budúcnosti ROE Visual potvrdzuje svoje odhodlanie podporovať vývoj živých podujatí, prostredí vysielania, virtuálnych produkčných pódií a pevných inštalácií s LED platformami, ktoré spájajú výkon, spoľahlivosť a kreatívnu flexibilitu.
„Budúcnosť LED displejov pre nás nespočíva v naháňaní trendov, ale v podpore kreativity v reálnych podmienkach," povedala Grace Kuo, vedecká riaditeľka spoločnosti ROE Visual. „Táto 20-ročná cesta úspechu je spoločná cesta, ktorú umožnili naši vážení klienti, partneri a každý jeden oddaný člen tímu ROE. Či už ide o show turné, stálu inštaláciu alebo hybridné digitálne predstavenie, očakávania sú rovnaké: absolútna spoľahlivosť, vizuálna presnosť a flexibilita. V ROE Visual veríme, že vizuálna dokonalosť je viac než len technológia – je to emócia. S nadšením vytvárame úžasné okamihy, ktoré spájajú ľudí."
Viac informácií: https://www.roevisual.com/en/roe-visual-celebrates-20-years-of-pioneering-led-technology
