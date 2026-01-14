ROE Visual oslavuje 20 rokov rozvíjania LED technológie

News provided by

ROE Visual

Jan 14, 2026, 03:22 ET

SHENZHEN, Čína, 14. januára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť ROE Visual, celosvetovo uznávaný líder v oblasti technológie LED displejov pre živé podujatia, turné, vysielanie a inštalácie, s hrdosťou oznamuje v roku 2026 svoje 20. výročie, ktoré oslávi s témou „Beyond Stages. Passion On." Odkedy spoločnosť v roku 2006 v Shenzhene založil Jason Lu pod názvom Radiant Opto Electronics Technology, neustále nanovo definuje vizuálne zážitky a prináša nové štandardy pre inovácie LED.

Continue Reading
ROE 20 - Key Visual
ROE 20 - Key Visual
ROE Visual Founder
ROE Visual Founder

Spoločnosť ROE Visual sa za viac ako dve desaťročia rozrástla z malého priekopníckeho tímu na globálnu silu, ktorá neustále dodáva vysokovýkonné LED riešenia pre kreatívnych pracovníkov, dizajnérov, technikov a produkčných profesionálov po celom svete. Od prvých prelomových produktov, ako boli rady LINX a Magic Cube, až po ikonické produkty ako Black Pearl, Carbon či inovatívne platformy Topaz, spoločnosť ROE Visual formovala spôsob, akým diváci vnímajú živé vizuálne rozprávanie príbehov. 

„Ako sa blížime k tomuto míľniku, nevnímame ho len ako oslavu uplynutého času, ale aj ako príležitosť posilniť našu snahu o inovácie a prehĺbiť partnerstvá, ktoré formujú naše odvetvie," povedal Jason Lu. „Naším cieľom je naďalej vytvárať zmysluplné riešenia a rásť spolu s našou komunitou. Spoločne budeme naďalej posúvať hranice vizuálnych technológií, aby sme pomáhali vdýchnuť život odvážnym nápadom."

Spoločnosť ROE Visual naštartuje oslavy svojho výročia na veľtrhu  Integrated Systems Europe (ISE) 2026 v Barcelone (3. – 6. februára). Po celý rok bude prebiehať séria výročných podujatí, prezentácií produktov a partnerských spoluprác, ktoré zdôraznia dedičstvo aj budúce smerovanie spoločnosti a priblížia príbeh ROE Visual publiku po celom svete.

Do budúcnosti ROE Visual potvrdzuje svoje odhodlanie podporovať vývoj živých podujatí, prostredí vysielania, virtuálnych produkčných pódií a pevných inštalácií s LED platformami, ktoré spájajú výkon, spoľahlivosť a kreatívnu flexibilitu.

„Budúcnosť LED displejov pre nás nespočíva v naháňaní trendov, ale v podpore kreativity v reálnych podmienkach," povedala Grace Kuo, vedecká riaditeľka spoločnosti ROE Visual. „Táto 20-ročná cesta úspechu je spoločná cesta, ktorú umožnili naši vážení klienti, partneri a každý jeden oddaný člen tímu ROE. Či už ide o show turné, stálu inštaláciu alebo hybridné digitálne predstavenie, očakávania sú rovnaké: absolútna spoľahlivosť, vizuálna presnosť a flexibilita. V ROE Visual veríme, že vizuálna dokonalosť je viac než len technológia – je to emócia. S nadšením vytvárame úžasné okamihy, ktoré spájajú ľudí."

Viac informácií: https://www.roevisual.com/en/roe-visual-celebrates-20-years-of-pioneering-led-technology

KONTAKT:
[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2860443/ROE_Visual_20th_Anniversary_KV1920X950.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2860444/Jason_Lu___ROE_Visual.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Компания ROE Visual отмечает 20-лет лидерства в области светодиодных технологий

Компания ROE Visual отмечает 20-лет лидерства в области светодиодных технологий

Компания ROE Visual, всемирно признанный лидер в области технологий изготовления светодиодных дисплеев для проводимых вживую мероприятий, гастролей,...
ROE Visual célèbre 20 ans de technologie LED pionnière

ROE Visual célèbre 20 ans de technologie LED pionnière

ROE Visual, leader mondialement reconnu de la technologie d'affichage LED pour les événements en direct, les tournées, la diffusion et...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Construction & Building

Construction & Building

Electronic Components

Electronic Components

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics