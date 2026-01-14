ROE Visual Rayakan 20 Tahun Inovasi Teknologi LED

Selama dua dekade, ROE Visual telah berkembang dari tim kecil yang visioner menjadi sebuah kekuatan global. ROE Visual juga selalu menghadirkan solusi LED berperforma tinggi bagi para kreator, desainer, teknisi, dan ahli produksi di seluruh dunia. Mulai dari terobosan awal seperti lini LINX dan seri Magic Cube hingga produk ikonik seperti Black Pearl, Carbon, serta platform inovatif Topaz, ROE Visual mengubah cara audiens menikmati narasi visual secara langsung.

"Menjelang momen penting ini, kami tidak sekadar merayakan waktu yang telah dilewati. Namun, kami juga memandang momen ini sebagai kesempatan untuk memperbarui semangat inovasi dan memperluas kemitraan yang telah membentuk industri kami," ujar Jason Lu. "Kami tetap berfokus menciptakan solusi yang bermakna dan berkembang bersama komunitas. Bersama-sama, kami akan terus mendorong batas teknologi visual dan mewujudkan ide-ide berani."

ROE Visual akan membuka rangkaian perayaan hari jadinya di Integrated Systems Europe (ISE) 2026 yang berlangsung di Barcelona pada 3–6 Februari. Sepanjang tahun ini, berbagai acara perayaan, pameran produk, dan kolaborasi dengan mitra akan menampilkan jati diri ROE Visual sekaligus arah perkembangan pada masa depan, serta menghadirkan kisah ROE Visual kepada audiens global.

Ke depan, ROE Visual semakin berkomitmen mendukung perkembangan sejumlah industri, seperti pertunjukan langsung (live event), penyiaran, panggung produksi virtual, dan instalasi permanen melalui platform LED yang memadukan performa, keandalan, dan fleksibilitas kreatif.

"Bagi kami, perkembangan displai LED pada masa depan bukan hanya mengikuti tren, melainkan mendukung kreativitas di lapangan," kata Grace Kuo, CSO, ROE Visual. "Kami mencapai kesuksesan selama 20 tahun terakhir berkat kebersamaan—melibatkan klien, mitra, dan seluruh anggota tim ROE yang penuh dedikasi. Baik untuk tur musik, instalasi permanen, maupun pertunjukan digital hibrida, ekspektasinya sama: keandalan mutlak, presisi visual, dan fleksibilitas. Di ROE Visual, kami percaya bahwa keunggulan visual lebih dari sekadar teknologi—namun menyangkut emosi. Kami antusias menciptakan momen-momen menakjubkan yang menyatukan berbagai orang."

Informasi selengkapnya: https://www.roevisual.com/en/roe-visual-celebrates-20-years-of-pioneering-led-technology

NARAHUBUNG:

[email protected]

SOURCE ROE Visual