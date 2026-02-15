TestMu AI (المعروفة سابقًا باسم LambdaTest) تكشف عن الفائزين بجوائز «شريك العام» لعام 2025

تحتفي جوائز الشركاء السنوية بالتميز الاستراتيجي لشركاء الصناعة والقادة الأفراد الذين يعيدون تشكيل مشهد هندسة الجودة.

سان فرانسيسكو ونويدا، الهند, 15 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة TestMu AI (المعروفة سابقًا باسم (LambdaTest، أول منصّة شاملة في العالم لهندسة الجودة القائمة على الوكلاء الذكيين والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن الفائزين بجوائز «شريك العام» لعام 2025. وتواصل TestMu AI قيادة التحول في القطاع نحو هندسة جودة قائمة بالكامل على الوكلاء الذكيين، مع تكريم المساهمات الاستثنائية للشركاء العالميين وأصحاب الرؤى من القادة الأفراد الذين أظهروا تميزًا في دفع هندسة الجودة قدمًا.

يلعب هؤلاء الشركاء دورًا محوريًا في منظومة TestMu AI، إذ يمكِّنون الفرق العالمية من التحرّك بسرعة الفكر مع الحفاظ على الموثوقية المطلوبة للجيل القادم من التطبيقات المبنية أصلًا على الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، صرّح Sudhir Joshi، نائب الرئيس للقنوات والتحالفات في TestMu AI، قائلًا: «شركاؤنا هم في صميم نجاحنا، ونحن نقدر بشدة دورهم في مساعدة العملاء على التعامل مع المشهد سريع التطور في مجال هندسة الجودة. وبفضل التزامهم بالتميّز، نسعى إلى الإشادة بالعمل الاستثنائي الذي قاموا به في دفع الابتكار وتعزيز نجاح العملاء جنبًا إلى جنب معنا. إن جوائز شركاء TestMu AI لعام 2025 (TestMu AI Partner Awards 2025) تحتفي بأكثر من مجرد تعاون؛ فهي تكريم للأثر الريادي الذي حققناه معًا في إعادة تشكيل هندسة الجودة في عصر الذكاء الاصطناعي».

تشمل فئات الجوائز لعام 2025 والفائزين بها ما يلي:

الشريك العالمي لهذا العام: Infosys

جائزة شريك التكنولوجيا لهذا العام: AWS

جائزة الابتكار التقني العالمي : Microsoft

جائزة شريك المنظومة: AccelQ

شريك العام، الأمريكتان: UST Global

الشريك الصاعد لهذا العام، الأمريكتان: Zensar Technologies

شريك العام، أوروبا: Accenture

الموزع لهذا العام، أوروبا: QBS Software

الموزع الصاعد لهذا العام، أوروبا: Adept Technologies B.V.

شريك العام، الشرق الأوسط وأفريقيا: Maveric Systems Limited

شريك العام، الهند: QualityKiosk Technologies

الموزع الصاعد لهذا العام، الهند: SoftwareOne

الموزع لهذا العام، أمريكا اللاتينية: OSB Software

الشريك الصاعد لهذا العام، أمريكا اللاتينية: PrimeUp

الشريك الصاعد لهذا العام، جنوب شرق آسيا: bneXt

جائزة تميز فريق هندسة الجودة: Wipro

جوائز التميز الفردي: تتشرف TestMu AI بالاحتفاء بالقادة الأفراد الذين يشكّلون مستقبل هندسة الجودة:

جائزة الشريك صاحب الرؤية: Anish Behanan ، الرئيس العالمي لخدمات هندسة الاختبار لقطاع الخدمات المالية، Capgemini

جائزة القائد التكنولوجي الرائد: Antony Kaplan ، رئيس هندسة الجودة، Accenture UK & Ireland

جائزة تميز قائد الصناعة: Bhagi Devalaraju ، نائب الرئيس المساعد، Infosys

جائزة القائد صاحب الرؤية التكنولوجية في هندسة الجودة: Dror Avrilingi ، المدير التقني لاستوديوهات Amdocs ورئيس استوديوهات هندسة الجودة، Amdocs

جائزة القائد الرقمي الريادي: Faizan Khan ، مدير عام أول لتحول هندسة الجودة، ITC Infotech

جائزة الريادة التكنولوجية: Harish Saidu ، مهندس تكنولوجيا رئيسي، Infosys

جائزة القائد الرقمي المتميز: Kaushik Chakraborty ، الرئيس العالمي للهندسة الرقمية والضمان، LTIMindtree

جائزة محفّز هندسة الجودة: Mhahesh Muraleedhara ، رئيس هندسة الجودة في أمريكا الشمالية، Zensar Technologies

جائزة التميز في هندسة الجودة: Mobin Thomas ، رئيس هندسة الجودة، UST Global

جائزة مسرّع النمو: Mohan Krishna Balakrishnan ، نائب الرئيس المساعد وشريك الحساب، Maveric Systems Limited

جائزة المستشار الاستراتيجي للقيادات التنفيذية ( CXO ) في هندسة الجودة: Pradeepkumar Govindasamy ، المؤسس المشارك والرئيس والرئيس التنفيذي، QualiZeal

جائزة قائد الابتكار: Richa Agrawal ، الرئيس العالمي لضمان الجودة، GlobalLogic

جائزة قائد تحول هندسة الجودة: Subba Lakshmi Ramaswamy ، المدير الإداري، Accenture

نبذة عن TestMu AI

تُعد TestMu AI (المعروفة سابقًا باسم LambdaTest) منصّة شاملة لهندسة الجودة القائمة على الوكلاء الذكيين والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمكِّن الفرق من الاختبار بذكاء وتسريع عمليات الإطلاق. وبما أنه قد تم تصميمها للسماح بتوسيع نطاق العمل، فهي تقدم وكلاء الذكاء الاصطناعي الشاملين للتخطيط والكتابة والتنفيذ وتحليل جودة البرامج. تسمح المنصة، القائمة على الذكاء الاصطناعي من حيث تصميمها، باختبار تطبيقات الويب والجوّال والتطبيقات المؤسسية على أي نطاق عبر الأجهزة الحقيقية والمتصفحات الحقيقية والبيئات الواقعية المخصصة.

