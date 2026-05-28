TestMu AI توسع نطاق وكيل الاختبار KaneAI مع تحسين قدرات تأليف الاختبارات وقدرات التسجيل المتقدمة

أحدث تحسينات KaneAI تقدم قدرات تسجيل تفاعلات أكثر ذكاءً ، وإجراءات نقر متقدمة ، واسترداد عند الفشل ذكي ، ومرونة تنفيذ أكبر لتدفقات عمل اختبارات الذكاء الاصطناعي على نطاق المؤسسات

سان فرانسيسكو ونويدا ، الهند , 28 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "تست إم يو - إيه آي" (TestMu AI) (سابقًا "لامدا تست" LambdaTest) ، أول منصة هندسية للجودة للذكاء الاصطناعي الكاملة في العالم ، عن توسع كبير في قدرات وكيل الاختبار KaneAI مع تحسينات جديدة تركز على التأليف الذكي للاختبارات ، وتفاعلات واجهة المستخدم المتقدمة ، وسلوك التنفيذ المرن ، والتنسيق المؤتمت على نطاق واسع من خلال منصة HyperExecute.

يعزز أحدث إصدار موقع KaneAI كوكيل اختبار قائم على الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة فرق الهندسة على أتمتة تدفقات عمل التطبيقات متزايدة الديناميكية والتعقيد بأقل جهد يدوي.

مع تزايد وتيرة تحول التطبيقات الحديثة لتصبح أكثر تفاعلية ومدفوعةً بالأحداث ، تتعرض فرق الأتمتة بشكل متزايد للتحدي من قبل عمليات التنفيذ المتقلبة وتدفقات عمل التأليف غير المرنة. تعالج تعزيزات KaneAI الجديدة هذه التحديات من خلال إدخال ضوابط تفاعلية متقدمة، ومرونة تسجيل محسنة، وآليات إعادة تجربة أكثر ذكاءً مباشرةً في دورة حياة الاختبارات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

مع آخر تحديث ، يدعم KaneAI الآن تفاعلات النقر المتقدمة ، بما في ذلك إجراءات الضغط مع الاستمرار، وعمليات النقر المتعدد ، ودعم النقر بزر الفأرة الأيمن ، مما يمكّن الفرق من أتمتة تجارب المستخدمين التفاعلية للغاية بشكل أكثر دقة عبر تطبيقات الويب وتطبيقات الجوّال المحمولة الحديثة. تعمل هذه التحسينات على تحسين تغطية الأتمتة للتطبيقات التي تنطوي على القوائم السياقية، والتفاعلات القائمة على الإيماءات، ولوحات التحكم القابلة للتكوين، وتجارب السحب والإفلات ، بما في ذلك عناصر canvas، وأدوات التصميم، ومنصات إنتاجية المؤسسات.

بالإضافة إلى ذلك ، يقدم KaneAI الآن قدرات التوقف والاستئناف خلال جلسات تسجيل "التفاعل اليدوي"، مما يسمح للمختبرين بوقف تدفقات التسجيل مؤقتًا دون إنهاء الجلسة تمامًا. يمنح هذا الفرق مرونة أكبر أثناء تأليف أو تحرير الاختبارات لتدفقات العمل الطويلة أو الديناميكية ، مما يقلل من الخطوات غير الضرورية ويحسن الجودة العامة لحالات الاختبار الناتجة.

يقدم الإصدار أيضًا ذكاءً محسنًا لإعادة التجربة عند الفشل لعمليات الاختبار التي تعمل على منصة HyperExecute. يمكن الآن إعادة التجارب تلقائيًا ليس فقط على فشل أوامر الاختبار ولكن أيضًا على فشل حالات الاختبار الفردية ، مما يحسّن المرونة تجاه مشكلات التنفيذ المتقطع ويقلل من إعادة التشغيل اليدوي في خطوط أنابيب "الدمج المستمر/التطوير المستمر" (CI/CD) على نطاق واسع.

قال "موديت سينغ"، المؤسس المشارك ورئيس النمو في شركة "تست إم يو - إيه آي": "التطبيقات الحديثة تصبح بشكل متزايد ديناميكية، وتفاعلية، ومدفوعة بالذكاء الاصطناعي ، مما يعني أن تدفقات عمل الاختبارات تحتاج أيضًا إلى أن تصبح أكثر تكيّفًا ومرونة". "تركز تعزيزات KaneAI هذه على الحد من الاحتكاك التشغيلي لفرق الهندسة مع تمكين أتمتة أكثر ذكاءً، واستقرار تنفيذ أفضل، وتغطية تفاعلية أكثر ثراءً عبر رحلات المستخدمين في العالم الحقيقي".

هذه التحديثات تزيد من تعزيز KaneAI كوكيل اختبار قائم على الذكاء الاصطناعي تم إنشاؤه لفرق تقديم البرمجيات الحديثة التي تعمل مع واجهات ديناميكية وتدفقات عمل مستقلة وتجارب رقمية معقدة بشكل متزايد.

حول TestMu AI (LambdaTest سابقًا)

TestMu AI هي أول منصة لهندسة الجودة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم ، والتي تم تصميمها لتمكين المنظمات من أتمتة وتوسيع نطاق الاختبارات مع التركيز على الذكاء في صميم العملية. من خلال الجمع بين القدرات المستقلة والتكامل السلس عبر عمليات التطوير الحديثة ، تمكّن "تست إم يو إيه آي" الفرق من تقديم برامج أسرع، وأكثر موثوقية، وأكثر أمنًا في عالم يتمحور حول الذكاء الاصطناعي.

