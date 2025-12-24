Tribesigns تفوز بجائزة "علامة الأعمال التجارية من Amazon لعام 2025"

نيويورك, 24 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- حصلت مؤخرًا شركة "ترايبساينز" (Tribesigns)، وهي شركة لتصنيع الأثاث والبيع بالتجزئة مرموقة على مستوى العالم ، على جائزة "علامة الأعمال التجارية من [أمازون] (Amazon) لعام 2025" من قبل "برنامج البيع العالمي في أمازون" في قمته السنوية.

في 4 ديسمبر 2025 ، انطلقت قمة "برنامج البيع العالمي في أمازون لعام 2025" في مدينة "هانغتشو"، حيث أطلق "برنامج البيع العالمي في أمازون" رسميًا استراتيجية "البيع العالمي من الجيل التالي" لتمكين شركات التجارة الإلكترونية من التكنولوجيا والقدرات التشغيلية الرائدة في العالم لتحقيق التوسع العالمي في محطة واحدة.

في هذه القمة ، تم تكريم "ترايبساينز" بجائزة "علامة الأعمال التجارية من [أمازون] لعام 2025"من قبل "برنامج البيع العالمي في أمازون" لأدائها التجاري المتميز خلال العام الماضي.

قال "بيتر وانغ"، الرئيس التنفيذي لشركة "ترايبساينز": "إنه شرف عظيم لنا أن نحصل على الجائزة ، والتي تعني الكثير بالنسبة لنا. يشير هذا إلى اعتراف "أمازون" بإنجازاتنا في قطاع الأثاث التجاري والأثاث المكتبي المنزلي خلال العام الماضي. إنه أيضًا تشجيع كبير لنا لصنع المزيد من المنتجات التي تركز على العملاء ، حصريًا لـ [أمازون]".

من قبيل الصدفة ، ستحتفل "ترايبساينز" بعيدها السنوي الخامس عشر من 9 إلى 19 يناير 2026. طوال هذه الفترة ، يمكن للعملاء الاستمتاع بما يصل إلى 50 ٪ خصم على أكثر من 500 وحدة من وحدات حفظ المخزون، حيث تعرض مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك مكاتب الأثاث المكتبي المنزلي ، وطاولات الكونسول ، والطاولات الجانبية، وطاولات الطعام ، وأرفف الكتب ، وأرفف التنظيم ، وأرفف الأحذية ، وطاولات الأسرّة، وأرفف المطبخ ، وطاولات المؤتمرات ، ومكاتب الاستقبال ، والخزائن الجانبية، وغيرها الكثير.

يمثل الفوز بهذه الجائزة بداية جديدة لـ "ترايبساينز". في المستقبل ، ستحافظ "ترايبساينز" على التزامها الثابت بتقديم حلول منزلية ومكتبية من الدرجة الأولى وفريدة ومبتكرة في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Tribesigns

"ترايبساينز" هي شركة رائدة عالميًا في مجال تصميم وتصنيع الأثاث. تحت شعار "مُصمَّمة للحياة"، تتمحور فلسفتها حول تنوع أنماط الحياة الشخصية وأهمية تبنّي الخيارات الصديقة للبيئة.

تُعرف "ترايبساينز" على نطاق واسع بتصميماتها المميزة والأنيقة للأثاث. العديد من أحدث طرازاتها حصرية للعلامة التجارية؛ حيث تقدم قطعًا فريدة تجمع بين التفرد والحرفية والأسلوب الخالد.

لمزيد من المعلومات حول "ترايبساينز" ، يُرجى زيارة موقع الويب https://tribesigns.com/،وصفحاتنا على "أمازون"، و"صفحة البيع للشركات على موقع الويب"، وصفحاتنا على فيسبوك، وإنستغرام، ويوتيوب، وبنترست و تيك توك.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2849609/Tribesigns_Wins_2025_Amazon_Business_Brand_Year_Award.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2304026/Logo.jpg