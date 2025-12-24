Tribesigns ganha o prêmio "Marca de Negócios do Ano da Amazon 2025"

NOVA YORK, 24 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Tribesigns, uma fabricante e varejista de móveis de prestígio mundial, foi recentemente premiada com a "Marca de Negócios do Ano da Amazon 2025" pela Amazon Global Selling em sua cúpula anual.

Em 4 de dezembro de 2025, a Cúpula de Vendas Globais Amazon de 2025 começou em Hangzhou, onde a Amazon Global Selling lançou oficialmente sua estratégia de "Vendas Globais de Próxima Geração" para capacitar as empresas de comércio eletrônico com tecnologia líder mundial e recursos operacionais para alcançar uma expansão global completa.

Nesta cúpula, a Tribesigns foi homenageada com a "Marca de Negócios do Ano da Amazon 2025" pela Amazon Global Selling por seu excelente desempenho de negócios no ano passado.

"É uma grande honra receber esse prêmio, que significa muito para nós. Isso indica o reconhecimento da Amazon de nossas conquistas no setor de móveis comerciais e de home office no ano passado. É também um grande incentivo para fazermos produtos mais centrados no cliente, exclusivamente para a Amazon ", disse Peter Wang, CEO da Tribesigns.

Coincidentemente, a Tribesigns celebrará seu 15º aniversário de 9 a 19 de janeiro de 2026. Ao longo deste período, os clientes podem desfrutar de até 50% de DESCONTO em mais de 500 SKUs, apresentando uma ampla gama de produtos, incluindo mesas de escritório em casa, mesas de console, mesas laterais, mesas de jantar, estantes de livros, organizadores, sapateiras, mesas de cabeceira, prateleiras de cozinha, mesas de conferência, mesas de recepção, aparadores e muito mais.

Ganhar este prêmio marca um novo começo para a Tribesigns. No futuro, a Tribesigns manterá seu firme compromisso de oferecer soluções residenciais e de escritório de primeira linha, únicas e inovadoras em todo o mundo.

Sobre a Tribesigns

A Tribesigns é uma designer e fabricante líder global de móveis. Com o slogan 'Designed for Life', sua filosofia gira em torno da diversidade de estilos de vida pessoais e da importância de abraçar escolhas ecológicas.

A Tribesigns é amplamente reconhecida por seus designs de móveis distintos e elegantes. Muitos dos seus modelos mais recentes são exclusivos da marca, oferecendo peças únicas que combinam individualidade, artesanato e estilo intemporal.

