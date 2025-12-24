NUEVA YORK, 24 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Tribesigns, un fabricante y minorista de muebles de prestigio mundial, ha sido galardonado recientemente con el premio "2025 Amazon Business Brand of the Year" por Amazon Global Selling en su cumbre anual.

Tribesigns gana el premio "2025 Amazon Business Brand of the Year"

El 4 de diciembre de 2025, comenzó la Cumbre Global de Ventas de Amazon 2025 en Hangzhou, donde Amazon Global Selling lanzó oficialmente su estrategia de "Ventas Globales de Próxima Generación" para capacitar a las empresas de comercio electrónico con tecnología y capacidades operativas líderes en el mundo para lograr una expansión global integral.

En esta cumbre, Tribesigns fue honrada con la "Marca comercial del año 2025 de Amazon" por Amazon Global Selling por su excelente desempeño comercial durante el año pasado.

"Es un gran honor para nosotros recibir este premio, lo que significa mucho para nosotros. Esto indica el reconocimiento de Amazon a nuestros logros en el sector del mobiliario comercial y de oficina en casa durante el año pasado. También es un gran estímulo para nosotros hacer productos más centrados en el cliente, exclusivamente para Amazon ", dijo Peter Wang, CEO de Tribesigns.

Casualmente, Tribesigns celebrará su 15 aniversario del 9 al 19 de enero de 2026. A lo largo de este período, los clientes pueden disfrutar de hasta un 50 % de DESCUENTO en más de 500 SKU, mostrando una amplia gama de productos que incluyen escritorios de oficina en casa, consolas, mesas auxiliares, mesas de comedor, librerías, organizadores, zapateros, mesitas de noche, estantes de cocina, mesas de conferencias, mostradores de recepción, aparadores y más.

Ganar este premio marca un nuevo comienzo para Tribesigns. En el futuro, Tribesigns mantendrá su firme compromiso de ofrecer soluciones para el hogar y la oficina de primer nivel, únicas e innovadoras en todo el mundo.

Acerca de Tribesigns

Tribesigns es un diseñador y fabricante de muebles líder a nivel mundial. Con el eslogan "Diseñado para la vida", su filosofía gira en torno a la diversidad de estilos de vida personales y la importancia de adoptar opciones ecológicas.

Tribesigns es ampliamente reconocido por sus diseños de muebles distintivos y elegantes. Muchos de sus últimos modelos son exclusivos de la marca, ofreciendo piezas únicas que combinan individualidad, artesanía y estilo atemporal.

