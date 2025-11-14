من الأثاث إلى الإضاءة: Tribesigns تُطلق خطًا شاملًا لمنتجات الإضاءة المنزلية

نيويورك، 14 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- يسر شركة Tribesigns ، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع وبيع الأثاث بالتجزئة، أن تعلن عن إطلاق خط إنتاج جديد من منتجات الإضاءة، لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة على صعيد نمط الحياة والوظائف العملية.

Tribesigns Launched Lighting Series

يمثل إطلاق سلسلة الإضاءة من Tribesigns ثمرة سنوات من البحث والتطوير. انطلاقًا من فلسفة تضع المستخدم في المقام الأول ومعايير جودة صارمة، ابتكرت Tribesigns مجموعة شاملة ومتنوعة من منتجات الإضاءة تجمع بين الأداء الوظيفي والتصميم الجمالي. وبصفتها أول مجموعة إضاءة للعلامة التجارية، صُممت هذه القطع بعناية لإثراء الحياة اليومية وتلبية الاحتياجات العملية والعاطفية.

تضم مجموعة الإضاءة الجديدة من Tribesigns تشكيلة متنوعة تشمل المصابيح السقفية، الثريات، المصابيح المُعلّقة، المصابيح، إضاءة المرآة، المصابيح الجدارية، مراوح السقف، والمصابيح الجدارية الخارجية. تُضيء هذه التصميمات كل ركن من أركان المنزل، وتضفي ضوءًا دافئًا ولطيفًا كدفء شمس الربيع.

قال بيتر وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Tribesigns : "منتجات الإضاءة الجديدة لدينا مناسبة لجميع مساحات المنزل، مثل غرفة المعيشة، غرفة النوم، المطبخ، غرفة الطعام، الحمام، وغرفة المكتب". وأضاف: "فهي تجمع بشكل مثالي بين الوظيفة والجمال، ولا تكتفي بتوفير الإضاءة الأساسية، بل تلبي أيضًا الاحتياجات العاطفية للمستخدمين، من تحويل المساحات بصريًا إلى تحسين المزاج والتعبير عن الذوق الشخصي. ومثل سلسلة أثاث Tribesigns ، فإن معظم منتجات الإضاءة لدينا مصممة بشكل فريد، وهي حصرية لا تتوفر في أماكن أخرى."

تحت شعار "إضاءة مُصممة للحياة" (Lighting Designed for Life) ، تؤكد Tribesigns من جديد التزامها بتقديم إضاءة عالية الجودة تجمع بين الوظيفة والجمال، لتحسين جودة الحياة اليومية.

تمثل سلسلة الإضاءة من Tribesigns إضافة استراتيجية إلى منتجاتها الحالية من الأثاث المنزلي والمكتبي. وتواصل الشركة التزامها بتقديم تجارب منزلية دافئة ومريحة لقاعدة واسعة من العملاء، وهو الالتزام الذي يبقى المبدأ الأساسي لمساعيها.

للاطلاع على معلومات مفصلة حول سلسلة إضاءة Tribesigns ، يرجى زيارة: الموقع الرسمي:

https://tribesigns.com/pages/lighting

متجر أمازون:

https://www.amazon.com/stores/page/89863E9F-B80B-4A3A-9B90-E7AB9DEE24F5

نبذة عن Tribesigns

Tribesigns هي شركة رائدة عالميًا في مجال تصميم وتصنيع الأثاث. تحت شعار "مُصمم للحياة" ( Designed (For Life ، تتمحور فلسفتها حول تنوع أنماط الحياة الشخصية وأهمية تبني الخيارات الصديقة للبيئة.

تُعرف Tribesigns على نطاق واسع بتصميماتها المميزة والأنيقة للأثاث. العديد من أحدث طرازاتها حصرية للعلامة التجارية، حيث تقدم قطعًا فريدة تجمع بين التفرد والحرفية والأسلوب الخالد.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2816743/image.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2304026/Logo.jpg