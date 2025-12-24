Tribesigns榮獲「2025亞馬遜企業業務年度品牌」大獎

在本屆峰會上，Tribesigns憑借過去一年卓越的業務表現，獲評「2025年亞馬遜企業業務年度品牌」。

Tribesigns首席執行官Peter Wang表示：「非常榮幸獲得這一獎項，這對我們意義非凡。這不僅是亞馬遜對Tribesigns在商用與家用辦公家具領域成績的高度認可，也激勵我們持續打造更加以客戶為中心、專為亞馬遜用戶打造的優質產品。」

恰逢其時，Tribesigns將於2026年1月9日至19日迎來品牌成立15周年慶。活動期間，消費者可享受超過500款產品最高5折優惠，涵蓋家用及辦公桌、玄關桌、邊幾、餐桌、書櫃、收納櫃、鞋架、床頭櫃、廚房置物架、會議桌、前台接待台、餐邊櫃等豐富品類。

此次獲獎標志著Tribesigns邁入全新發展階段。未來，品牌將繼續秉持初心，面向全球市場提供高品質、差異化且富有創新精神的家居與辦公解決方案。

關於Tribesigns

Tribesigns是全球領先的家具設計與制造品牌，秉持「Designed for Life（為生活而設計）」的品牌理念，關注多元生活方式，並強調環保與可持續選擇的重要性。

Tribesigns以其獨具匠心、優雅現代的家具設計廣受認可，眾多新品均為品牌獨家款式，融合個性化設計、精湛工藝與經典美學。

了解更多Tribesigns相關信息，請訪問 https://tribesigns.com/ 、 Amazon 、 B2B 、 Facebook 、 Instagram 、 YouTube 、 Pinterest 和 TikTok 。

