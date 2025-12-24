Tribesigns gana el premio «Marca del año 2025 de Amazon Business»

NUEVA YORK, 24 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Tribesigns, un fabricante y minorista de muebles de prestigio mundial, ha sido galardonado recientemente con el premio «Marca del año 2025 de Amazon Business» por Amazon Global Selling en su cumbre anual.

El 4 de diciembre de 2025, dio comienzo en Hangzhou la Cumbre Amazon Global Selling 2025, donde Amazon Global Selling lanzó oficialmente su estrategia «Next Generation Global Selling» (Venta global de próxima generación) para dotar a las empresas de comercio electrónico de tecnología y capacidades operativas líderes en el mundo que les permitan lograr una expansión global integral.

En esta cumbre, Tribesigns fue galardonada con el premio «Marca del año 2025 de Amazon Business» por Amazon Global Selling por su excelente rendimiento empresarial durante el último año.

«Es un gran honor para nosotros recibir este premio, que significa mucho para nosotros. Esto demuestra el reconocimiento de Amazon a nuestros logros en el sector del mobiliario comercial y de oficina durante el último año. También supone un gran estímulo para que sigamos creando productos más centrados en el cliente, en exclusiva para Amazon», afirmó Peter Wang, consejero delegado de Tribesigns.

Casualmente, Tribesigns celebrará su 15º aniversario del 9 al 19 de enero de 2026. Durante este periodo, los clientes podrán disfrutar de hasta un 50% de descuento en más de 500 referencias, entre las que se incluyen una amplia gama de productos, como escritorios para oficina en casa, consolas, mesitas auxiliares, mesas de comedor, estanterías, organizadores, zapateros, mesitas de noche, estanterías de cocina, mesas de conferencias, mostradores de recepción, aparadores y mucho más.

Ganar este premio supone un nuevo comienzo para Tribesigns. De cara al futuro, Tribesigns mantendrá su firme compromiso de ofrecer soluciones únicas e innovadoras de primera calidad para el hogar y la oficina en todo el mundo.

Acerca de Tribesigns

Tribesigns es una empresa líder mundial en el diseño y la fabricación de muebles. Con el lema 'Diseñado para la vida', su filosofía gira en torno a la diversidad de estilos de vida personales y la importancia de adoptar opciones ecológicas.

Tribesigns es ampliamente reconocida por sus diseños de muebles distintivos y elegantes. Muchos de sus últimos modelos son exclusivos de la marca y ofrecen piezas únicas que combinan individualidad, artesanía y estilo atemporal.

