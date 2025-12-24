Tribesigns gewinnt Auszeichnung „2025 Amazon Business Brand of the Year"

NEW YORK, 24. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Tribesigns, ein weltweit angesehener Möbelhersteller und –händler, wurde kürzlich auf dem jährlichen Gipfeltreffen von Amazon Global Selling als „Amazon Business Brand of the Year 2025" ausgezeichnet.

Am 4. Dezember 2025 begann der 2025 Amazon Global Selling Summit in Hangzhou, wo Amazon Global Selling offiziell seine "Next Generation Global Selling"-Strategie vorstellte, um E-Commerce-Unternehmen mit weltweit führenden Technologien und operativen Fähigkeiten zu unterstützen, um eine globale Expansion aus einer Hand zu erreichen.

Auf dem Summit wurde Tribesigns von Amazon Global Selling mit der Auszeichnung „2025 Amazon Business Brand of the Year" für seine herausragende Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr geehrt.

„Es ist uns eine große Ehre, diese Auszeichnung zu erhalten, die uns sehr viel bedeutet. Dies zeigt, dass Amazon unsere Leistungen im Bereich der gewerblichen und privaten Büromöbel im vergangenen Jahr anerkennt. Es ist auch eine große Ermutigung für uns, mehr kundenorientierte Produkte exklusiv für Amazon herzustellen", sagte Peter Wang, der CEO von Tribesigns.

Der Zufall will es, dass Tribesigns vom 9. bis 19. Januar 2026 sein 15-jähriges Bestehen feiert. Während dieses Zeitraums erhalten Kundinnen und Kunden bis zu 50 % Rabatt auf mehr als 500 Artikel, die eine breite Palette von Produkten umfassen, darunter Schreibtische für das Heimbüro, Konsolentische, Beistelltische, Esstische, Bücherregale, Ordnungssysteme, Schuhregale, Nachttische, Küchenregale, Konferenztische, Empfangstische, Sideboards und vieles mehr.

Der Gewinn dieser Auszeichnung markiert einen Neuanfang für Tribesigns. Tribesigns wird sich auch in Zukunft dafür einsetzen, weltweit erstklassige, einzigartige und innovative Lösungen für Heim und Büro zu liefern.

Informationen zu Tribesigns

Tribesigns ist ein weltweit führender Möbeldesigner und -hersteller. Unter dem Motto „Designed for Life" dreht sich die Philosophie des Unternehmens um die Vielfalt der persönlichen Lebensstile und die Bedeutung umweltfreundlicher Optionen.

Tribesigns ist bekannt für sein unverwechselbares und elegantes Möbeldesign. Viele der neuesten Modelle sind exklusiv bei der Marke erhältlich und bieten einzigartige Stücke, die Individualität, Handwerkskunst und zeitlosen Stil vereinen.

Weitere Informationen über Tribesigns finden Sie unter https://tribesigns.com/ oder auf Amazon, B2B, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest und TikTok.

