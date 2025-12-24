Tribesigns、「2025年 Amazon Business ブランド・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞

米国ニューヨーク、2025年12月24日 /PRNewswire/ -- 世界的に高い評価を受ける家具メーカー兼小売業者であるTribesignsは、年次サミットにおいて、Amazonグローバル・セリングより「2025年 Amazon Business ブランド・オブ・ザ・イヤー」を受賞しました。

2025年12月4日、杭州にて2025年 Amazon グローバル・セリング・サミットが開幕し、Amazon グローバル・セリングは、世界最先端のテクノロジーと運営能力を活用してEC企業のワンストップ型グローバル展開を支援する「次世代グローバル・セリング」戦略を正式に発表しました。

Tribesigns Wins "2025 Amazon Business Brand of the Year" Award

本サミットにおいて、Tribesignsは過去1年間における卓越した事業実績が評価され、Amazon グローバル・セリングより「2025年 Amazon Business ブランド・オブ・ザ・イヤー」を授与されました。

「この賞を受賞できたことは、私たちにとって大変光栄であり、非常に大きな意味を持つものです。これは、過去1年間における業務用およびホームオフィス家具分野での当社の実績が、Amazonから高く評価されたことを示しています。また、Amazon向けに、より顧客中心の製品を創り出していくための大きな励みにもなります」と、TribesignsのCEOであるPeter Wang氏は述べています。

ちょうどそのタイミングで、Tribesignsは2026年1月9日から19日にかけて創立15周年を迎えます。この期間中、500点以上のSKUを対象に最大50％オフの割引が実施され、ホームオフィス用デスク、コンソールテーブル、サイドテーブル、ダイニングテーブル、書棚、収納オーガナイザー、シューズラック、ナイトテーブル、キッチンラック、会議用テーブル、受付デスク、サイドボードなど、幅広い製品ラインアップをお楽しみいただけます。

この受賞は、Tribesignsにとって新たなスタートを意味します。今後もTribesignsは、世界中のお客様に向けて、最高品質で独自性と革新性に富んだホームおよびオフィス向けソリューションを提供し続けるという揺るぎない姿勢を貫いていきます。

Tribesignsについて

Tribesignsは、世界有数の家具デザイン兼製造会社です。「人生のためにデザインする（Designed For Life）」というスローガンを掲げる同社の哲学の中心にあるのは、個人のライフスタイルの多様性、そして自然に優しい選択肢を受け入れることの重要性です。

Tribesignsは、その独特で優雅な家具デザインで広く認知されています。最新モデルの多くは同ブランド限定品であり、個性、職人技、そして時代を超えたスタイルを兼ね備えたユニークな作品を提供しています。

Tribesignsの詳細については、 https://tribesigns.com/、 Amazon、B2B、Facebook、Instagram、YouTube、Pinterest、TikTokをご覧ください。

SOURCE Tribesigns