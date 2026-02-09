"دار جلوبال" تطلق "فنادق ومنتجعات نيكلوديون عُمان" في "عايدة"

العلامة التجارية الشهيرة للترفيه العائلي ترسي معياراً فريداً للوجهات العائلية الفاخرة

مسقط، سلطنة عمان, 9 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت «دار جلوبال»، المطوّر العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن للأوراق المالية، عن إطلاق «فنادق ومنتجعات نيكلوديون عُمان» ضمن مشروعها الرائد «عايدة». ويشكّل هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع السياحة العُماني سريع النمو، حيث يعيد تعريف مفهوم السفر العائلي الفاخر، ويقدّم في الوقت ذاته فرصة استثمارية متميزة ضمن إحدى أبرز الوجهات السياحية الناشئة في السلطنة.

ويقع المنتجع على ارتفاع 130 متراً فوق سطح البحر ضمن مجتمع «عايدة» المطل على المنحدرات الساحلية، ليجمع بين الضيافة الراقية والترفيه التفاعلي الموجّه للعائلات. وسيضم الفندق 120 وحدة فندقية تشمل أجنحة فاخرة مفروشة بالكامل وغرفاً عائلية مصممة بعناية، تتراوح من وحدات بغرفة نوم واحدة إلى شقق بثلاث غرف نوم، تتميّز جميعها بطابع جريء وتفاصيل مستوحاة من عالم «نيكلوديون» الترفيهي.

وسيحظى الضيوف والمُلّاك بتجارب ترفيهية متكاملة تشمل منتزه «أكوا نِك» المائي المزوّد بمنزلقات ومناطق ألعاب مائية، ومطاعم ذات طابع خاص، و«كلوب نِك» المخصص للأطفال فقط، إلى جانب برنامج ترفيهي متواصل يضم عروض ألعاب تفاعلية، وفعاليات «السلايم»، وظهور شخصيات «نيكلوديون» المحبوبة.

أما على صعيد الاستثمار، فيوفّر المشروع نظام ملكية كاملة ضمن علامة تجارية عالمية متخصصة في الضيافة العائلية، بما يضمن مستويات طلب مرتفعة وجاذبية طويلة الأمد وعوائد قوية.

ويأتي «فنادق ومنتجعات نيكلوديون عُمان» كجزء من المخطط الرئيسي لمشروع «عايدة»، وهو مشروع مشترك بين «دار جلوبال» ومجموعة عمران، الذراع الحكومية الرائدة لتطوير السياحة في سلطنة عُمان. ويمتد المشروع على مساحة 3.5 مليون متر مربع، ويضم مرافق جولف فاخرة، ومساكن راقية تشمل قصوراً وفللاً حصرية وشققاً سكنية متميزة، ما يعزّز مكانة السلطنة كوجهة عالمية للعيش والسياحة والاستثمار.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار جلوبال»: "يمثل مشروع 'عايدة' محطة محورية في تطوير قطاع العقارات الفاخرة في سلطنة عُمان ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد. ويعكس إطلاق 'فنادق ومنتجعات نيكلوديون عُمان' التزامنا بتقديم وجهات عالمية المستوى وفرص استثمارية مدروسة تتماشى مع الطلب العالمي".

ومن جانبها، قالت ماري ماركس، نائب الرئيس الأول للتجارب العالمية في باراماونت: "من المتوقع أن تصبح 'فنادق ومنتجعات نيكلوديون عُمان' وجهة لا تُنسى للعائلات ومحبي علامتنا حول العالم، من خلال الدمج بين الترفيه العالمي وخيارات الإقامة العصرية المصممة لصناعة ذكريات طويلة الأمد".

ويتوافق المشروع مع رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى تنمية قطاع السياحة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ومع المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الأولى من «عايدة»، بما في ذلك البنية التحتية الأساسية المقرّر استكمالها بحلول عام 2027.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2889873/Dar_Global.jpg