بنك الإمارات دبي الوطني ينفذ تسهيلات قرض مشترك بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لصالح "دار جلوبال"، لدعم وتسريع خطط النمو والتوسع العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة

16 أبريل 2026

/PRNewswire/ -- أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن نجاحه في تنفيذ تسهيلات قرض مشترك لأجل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي ("مشروع راديوم 2") لصالح شركة "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية. وقد حصلت "دار جلوبال"، المملوكة بحصة أغلبية لشركة "دار الأركان" للتطوير العقاري، على هذا التمويل البالغ 250 مليون دولار أمريكي في إطار نموها وتوسعها المستمر في الأسواق العالمية الرئيسية.

Emirates NBD successfully executes USD 250 Million Syndicated Term Loan facility for Dar Global, Accelerating Global Growth and Expansion

وتولت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال دور المنظم الرئيسي المشترك، ومدير الاكتتاب، والوكيل الحصري للوثائق لإتمام الصفقة. وسيدعم هذا التمويل خطط "دار جلوبال" للتوسع العالمي، بما يُمكّن شركة التطوير العقاري الرائدة من تسريع مشاريعها الحالية والسعي وراء مشاريع أخرى جديدة في أسواق رئيسية.

أكد هذا التمويل على قدرات بنك الإمارات دبي الوطني في مجال هيكلة وتوزيع التمويل المشترك، بما يعزز دوره كشريك موثوق لمطوري العقارات الإقليميين والدوليين وسط استمرار الزخم في أسواق العقارات العالمية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني, "تسهم هذه الصفقة في تعزيز ثقة المؤسسات العالمية بقدرة بنك الإمارات دبي الوطني على ابتكار وتنفيذ عمليات تمويل مشتركة واسعة النطاق. وتعكس المشاركة القوية من مجموعة واسعة من المقرضين الانتشار الواسع لشبكتنا والطلب المستمر على التسهيلات الائتمانية المرتبطة بالعقارات. ويسرنا أننا قمنا بتصميم تسهيلات تتوافق مع طموحات أعمال 'دار جلوبال'، ما يعزز التزامنا بتقديم حلول تمويل مصممة خصيصاً لدعم النمو المستدام لقطاع العقارات الفاخرة في الأسواق العالمية الرئيسية."

وتؤكد هذه الصفقة على الدور المحوري الذي لعبه بنك الإمارات دبي الوطني في هيكلة وتوفير التسهيلات التمويلية، حيث قاد عملية إعداد الوثائق حتى إتمام الصفقة بنجاح وفي الوقت المحدد. وقد تم تنفيذ التمويل بالتنسيق مع بنوك إقليمية أخرى، وهيكلته ليمنح "دار جلوبال" المرونة اللازمة لدعم احتياجاتها التمويلية وخطط النمو المستقبلية.

ومن جانبه، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال", "يجمع هذا التمويل، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، مجموعة قوية من المؤسسات المالية التي تدعم النمو المتواصل لشركة 'دار جلوبال'. سيسهم هذا التمويل في تعزيز سيولتنا وتوفير المرونة اللازمة لتطوير مشاريعنا الحالية مع الحفاظ على نهج منضبط وانتقائي تجاه الفرص الجديدة. وبصفتنا شركة مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية وذات محفظة عالمية، يظل الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة أمراً محورياً في استراتيجيتنا مع توسعنا في الأسواق الدولية الرئيسية."

