Xinhua Silk Road: 3TREES สร้างสถิติโลกกินเนสส์ด้วยโชว์รูมสีพ่นที่ใหญ่ที่สุดในจีน

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Xinhua Silk Road

20 Jul, 2026, 21:05 CST

ปักกิ่ง, 20 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา 3TREES ผู้ผลิตสีพ่นชั้นนำของจีน ได้เปิดตัวโชว์รูมสีพ่นขนาดเกือบ 20,000 ตารางเมตร ที่เมืองผูเถียน มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน โดยได้รับการรับรองจากกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นโชว์รูมสีพ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ที่พิธีเปิดศูนย์ประสบการณ์เทคโนโลยีบ้านคุณภาพ (Quality Homes Technology Experience Center) ของ 3TREES นั้น Hong Jie ประธานและซีอีโอของ 3TREES และ Luo Qiong ผู้ตัดสินจากกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด ได้ร่วมกันเปิดป้ายที่ระลึก โดยมีผู้เข้าร่วมงานเกือบพันคน รวมถึงตัวแทนจากทุกสาขาอาชีพ พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงาน

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(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

ศูนย์ประสบการณ์แห่งนี้มีเป้าหมายสร้างระบบการส่งมอบแบบครบวงจรสำหรับบ้านคุณภาพในอนาคต ตอบสนองความปรารถนาของผู้คนในการมีชีวิตที่ดีขึ้น ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ความก้าวหน้าที่สอดประสานกันทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมคุณภาพสูง

สถานที่จัดงานได้รับการปรับปรุงใหม่จากที่เคยเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเก่าอายุมากกว่า 20 ปี โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งพัฒนาโดย 3TREES วัสดุที่เป็นนวัตกรรมและเทคนิคการก่อสร้างอัจฉริยะได้เติมชีวิตชีวาสมัยใหม่ให้กับพื้นที่ทั้งหมด ขณะที่ยังคงรักษาร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของยุคอุตสาหกรรมเอาไว้

ศูนย์แห่งนี้ออกแบบโดยสถาบันและผู้เชี่ยวชาญการออกแบบชั้นนำของโลก โดยวางตำแหน่งให้เป็นศูนย์แสดงสินค้าครบวงจรระดับนานาชาติในสไตล์อุตสาหกรรม ผสานรวมการจัดแสดงแบรนด์ มรดกทางวัฒนธรรม และประสบการณ์เสมือนจริง และใช้การออกแบบเชิงดิจิทัลที่คำนึงถึงมนุษย์เป็นหลัก นำเสนอโซลูชันครบวงจรที่ครอบคลุมภาคธุรกิจของ 3TREES ด้านการค้าปลีก วิศวกรรม สีพ่นอุตสาหกรรม การก่อสร้างอัจฉริยะ การลงรักแบบดั้งเดิม และการยกระดับคุณภาพชีวิต

การปรับปรุงครั้งนี้ยังคงรักษาโครงสร้างหลักดั้งเดิมของโรงงานไว้ ซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนให้เห็นคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มั่นคงและความสามารถในการส่งมอบสินค้าถึงที่อย่างน่าเชื่อถือของ 3TREES

ศูนย์แห่งนี้เปิดกว้างสำหรับผู้เล่นในอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ โดยทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มถ่ายทอดวัฒนธรรมและความแข็งแกร่งของ 3TREES และอำนวยความสะดวกในการจับคู่อุปสงค์และอุปทาน นวัตกรรมร่วมทางเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนทรัพยากร

นอกจากนี้ยังสะท้อนพันธกิจด้านสังคมของ 3TREES ซึ่งรวมถึงการพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการฟื้นฟูเมือง และการเร่งการเปลี่ยนมาใช้สีพ่นอุตสาหกรรมระดับสูงภายในประเทศ

โรงงานที่ปรับโฉมใหม่นี้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในสามด้าน ได้แก่ ขนาด การจัดวางพื้นที่ และการบูรณาการห่วงโซ่อุตสาหกรรม สร้างโมเดลที่นำไปทำซ้ำและส่งเสริมได้สำหรับการปรับปรุงโรงงานเก่า นับเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติเชิงสำรวจที่บูรณาการการฟื้นฟูเมืองและการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน

การได้รับบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ในฐานะโชว์รูมสีพ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก แสดงให้เห็นว่าแบรนด์สีพ่นของจีนกำลังก้าวสู่เวทีระดับโลกด้วยวิสัยทัศน์สากลที่กว้างไกลกว่าเดิมและความมั่นใจทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยนำเสนอโมเดลบูรณาการที่เป็นนวัตกรรม ผสมผสานการผลิตอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความสวยงามของพื้นที่สู่สายตาชาวโลก

ลิงก์ต้นทาง: https://en.imsilkroad.com/p/351375.html

SOURCE Xinhua Silk Road

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