Xinhua Silk Road: 3TREES Cipta Guinness World Record dengan Bilik Pameran Salutan Terbesar di China

BEIJING, 20 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Pengeluar salutan terkemuka China, 3TREES, merasmikan bilik pameran salutan seluas hampir 20,000 meter persegi di Putian, Wilayah Fujian, tenggara China, pada 16 Julai, yang telah disahkan oleh Guinness World Records sebagai bilik pameran salutan terbesar di dunia.

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Pada majlis pelancaran 3TREES Quality Homes Technology Experience Center, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif 3TREES, Hong Jie, bersama Hakim Guinness World Records, Luo Qiong, merasmikan plak peringatan tersebut. Hampir seribu hadirin, termasuk wakil daripada pelbagai lapisan masyarakat, rakan perniagaan dan kakitangan, menghadiri majlis berkenaan.

Pusat pengalaman itu bertujuan membina sistem penyampaian sehenti untuk kediaman berkualiti masa hadapan, memenuhi dengan lebih baik aspirasi masyarakat terhadap kehidupan yang lebih berkualiti, membimbing industri ke arah kemajuan yang selaras antara kualiti produk dan perkhidmatan, serta memajukan pembangunan industri yang berkualiti tinggi.

Diubah suai daripada sebuah bengkel perindustrian yang berusia lebih daripada 20 tahun, premis tersebut menggunakan bahan mesra alam yang dibangunkan oleh 3TREES. Sambil mengekalkan kesan sejarah era perindustrian, bahan-bahan inovatif dan teknik pembinaan pintar menyuntik nafas moden ke seluruh ruang tersebut.

Direka oleh institusi dan pakar reka bentuk bertaraf dunia, pusat itu diposisikan sebagai dewan pameran super sehenti bertaraf antarabangsa berkonsepkan gaya industri. Ia menggabungkan paparan jenama, warisan budaya dan pengalaman senario yang imersif, serta mengaplikasikan reka bentuk berasaskan senario, digital dan berorientasikan manusia. Pusat ini mempersembahkan penyelesaian bagi pelbagai senario yang merangkumi sektor runcit, kejuruteraan, salutan industri, pembinaan pintar, lakuer tradisional dan kehidupan berkualiti di bawah 3TREES secara menyeluruh.

Kerja-kerja pengubahsuaian mengekalkan rangka struktur utama asal bengkel tersebut, sekali gus menjadi bukti kukuh terhadap kestabilan kualiti produk 3TREES dan keupayaannya yang boleh dipercayai dalam menyampaikan projek di tapak.

Dibuka kepada penggiat industri di peringkat huluan dan hiliran, pusat itu berfungsi sebagai platform untuk menyampaikan budaya dan kekuatan 3TREES, di samping memudah cara pemadanan penawaran dan permintaan, inovasi teknologi bersama serta pertukaran sumber.

Pusat berkenaan turut mencerminkan komitmen sosial 3TREES, termasuk membangunkan bahan binaan hijau, menyokong pembaharuan bandar serta mempercepat penggantian domestik bagi salutan industri mewah.

Bengkel yang diperbaharui itu menerajui industri dalam tiga dimensi utama, iaitu skala, pembinaan senario dan integrasi rantaian industri, sekali gus mewujudkan model yang boleh dicontohi dan diperluaskan bagi pengubahsuaian kilang lama. Ia juga merupakan contoh amalan penerokaan yang berjaya dalam mengintegrasikan pembaharuan bandar dengan pelancongan industri.

Pengiktirafan Guinness World Records bagi bilik pameran salutan terbesar di dunia membuktikan bahawa jenama salutan China sedang melangkah ke pentas global dengan wawasan antarabangsa yang lebih luas dan keyakinan budaya yang lebih kukuh, sambil memperlihatkan kepada dunia model bersepadu yang inovatif yang menggabungkan pembuatan pintar hijau dengan estetika ruang.

Pautan asal: https://en.imsilkroad.com/p/351375.html

SOURCE Xinhua Silk Road