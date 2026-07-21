Xinhua Silk Road: 3TREES Catat Guinness World Record Lewat Ruang Pamer Produk Pelapis Terbesar di Dunia

Peresmian 3TREES Quality Homes Technology Experience Center ditandai dengan pembukaan plakat rekor dunia oleh Chairman & CEO, 3TREES, Hong Jie, bersama Adjudicator, Guinness World Records, Luo Qiong. Acara tersebut dihadiri hampir 1.000 peserta, terdiri atas perwakilan berbagai kalangan, mitra bisnis, dan karyawan.

Fasilitas ini dikembangkan sebagai pusat layanan terpadu untuk mendukung hunian bermutu di masa depan. Melalui fasilitas tersebut, 3TREES berupaya menjawab lonjakan kebutuhan masyarakat akan kualitas hidup yang lebih baik, serta mendorong industri agar berkembang melalui peningkatan mutu produk dan layanan, sekaligus mempercepat terciptanya industri yang lebih berkualitas.

Bangunan ini sebelumnya merupakan fasilitas industri yang telah beroperasi lebih dari 20 tahun. 3TREES lalu merevitalisasi bangunan ini dengan menggunakan material ramah lingkungan. Proses revitalisasi tetap mempertahankan karakter asli bangunan sebagai warisan era industri, serta menghadirkan sentuhan modern melalui pemanfaatan material inovatif dan teknologi konstruksi cerdas.

Fasilitas tersebut dirancang oleh sejumlah institusi dan pakar desain terkemuka dunia sebagai ruang pamer terpadu berstandar internasional dengan konsep industrial. Di dalamnya, 3TREES memadukan area pamer, pelestarian nilai budaya, dan pengalaman interaktif yang imersif melalui pendekatan berbasis skenario, teknologi digital, dan desain yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Seluruh konsep tersebut menampilkan solusi terintegrasi untuk berbagai lini bisnis 3TREES, mulai dari pasar ritel, proyek rekayasa, pelapis industri, konstruksi cerdas, pernis tradisional (traditional lacquer), hingga solusi untuk menciptakan hunian yang lebih baik.

Dalam proses revitalisasi, struktur utama bangunan lama tetap dipertahankan. Langkah ini menjadi bukti konsistensi kualitas produk 3TREES, serta kemampuan perusahaan ini dalam menghadirkan proyek dengan kualitas pelaksanaan yang andal di lapangan.

Fasilitas ini juga terbuka bagi pelaku industri di sepanjang rantai pasok, baik sektor hulu maupun hilir. Selain menjadi etalase budaya perusahaan dan kapabilitas 3TREES, fasilitas ini juga menjadi wadah yang mempertemukan pelaku usaha, mendorong kolaborasi inovasi teknologi, serta memperluas pertukaran sumber daya di industri.

Fasilitas ini turut mencerminkan komitmen 3TREES dalam mengembangkan material bangunan ramah lingkungan, mendukung program pembaruan kawasan perkotaan (urban renewal), serta mempercepat penggunaan pelapis industri premium produksi dalam negeri sebagai alternatif produk impor.

Revitalisasi fasilitas ini menghadirkan terobosan dalam tiga aspek utama, yakni skala, pembangunan ruang berbasis skenario, dan integrasi rantai industri. Pendekatan tersebut diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi dalam revitalisasi kawasan industri lama sekaligus menjadi contoh penerapan pembaruan kota yang dipadukan dengan pengembangan pariwisata industri.

Pencapaian Guinness World Records sebagai ruang pamer produk pelapis terbesar di dunia menegaskan semakin kuatnya daya saing merek pelapis asal Tiongkok di pasar internasional. Rekor ini juga mencerminkan visi global yang semakin luas, kepercayaan diri industri Tiongkok yang kian kokoh, serta upaya untuk memperkenalkan model inovatif yang memadukan manufaktur hijau dan cerdas dengan estetika ruang.

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SOURCE Xinhua Silk Road