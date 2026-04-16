أخبار Artmarket.com: قسم Artprice يؤكد نجاح Artprice News، أول وكالة أخبار في العالم مُكرسة بالكامل للفن وسوقه، ومتاحة بـ 11 لغة وفي 122 دولة، بالتعاون مع Cision PR Newswire وX

باريس, 16 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- اتخذ قسم "آرت برايس" (Artprice) التابع لشركة "آرت ماركت" (Artmarket)، الرائدة عالميًا في معلومات سوق الفن منذ 28 عامًا، خطوة حاسمة بإطلاق ®Artprice News: أول وكالة صحفية عالمية مكرسة لأخبار الفن وسوقه، تُبث في 122 دولة وبـ 11 لغة في إطار تكامل تشغيلي واسع النطاق مع شركة "سيجن بي آر نيوزواير" (Cision PR Newswire) وشركة "إكس" (X)، وخدمة ArtMarket® البديهية بالذكاء الاصطناعي لخدمة أخبار "جوجل" (Google) ومواصلة الريادة المستمرة لخدمات الأخبار المؤتمتة. على سبيل المثال ، يتم إرسال العشرين مقالاً ضمن أخبار (Artprice News) إلى أقل من 3 ملايين قارئ على صفحة الويب: https://www.artprice.com/artprice-news.

وفقًا لـ "تييري إيرمان"، مؤسس "آرت برايس" والرئيس التنفيذي لموقع الويب Artmarket.com: "مع إطلاق Artprice News® ، فنحن نتخذ خطوة تاريخية. أصبح قسم Artprice التابع لشركة Artmarket، وهو بالفعل الرائد العالمي في قواعد بيانات سوق الفن منذ ما يقرب من 30 عامًا ، الآن الوكالة الإخبارية العالمية اليومية الرائدة لأخبار الفن وسوق الفن. هذا النهج المزدوج، القائم على البيانات الموثوقة والمعلومات المستمرة، يمنحنا وضعًا فريدًا لدعم تحول سوق الفن في عصر الذكاء الاصطناعي."

الرصد العالمي الشامل للأخبار الفنية: القوة المشتركة لـ Artprice والذكاء الاصطناعي البديهي Intuitive ArtMarket®

قدرة قسم Artprice التابع لشركة Artmarket على مراقبة وتوثيق جميع الأخبار العالمية في سوق الفن تعتمد على بنية تكنولوجية شديدة التطوّر، وهي نتيجة تحالف إستراتيجي يدمج بين قواعد بياناتها التاريخية، وشبكة الإنترانت (Intranet) الخاصة بها المتصلة بـ 7,200 دار مزادات شريكة حول العالم، والآن، بالإضافة إلى خدمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، أصبح لديها قدرات البحث الفوري لكل من الذكاء الاصطناعي البديهي Intuitive ArtMarket® وتقنية Blind Spot AI® الخاصة بها.

Artprice News: تغطية عالمية على مدار الساعة (24/7) عبر 122 دولة و11 لغة

يمثل هذا النشر الإستراتيجي تحولاً رئيسيًا في نموذج الأعمال: ينتقل قسم Artprice من جدول أسبوعي في وكالة الصحافة التابعة له ArtMarket Insight® – والذي سيستمر – إلى تدفّق يومي ومستمر من الأخبار العالمية عبر Artprice News في 122 دولة و11 لغة، وذلك بالشراكة مع شريكيها طويلي الأمد (Cision PR Newswire) و(X).

من الآن فصاعدًا، سيكون لدى قرّاء Artprice News وصول مجاني إلى آلاف التحليلات التاريخية والفنية والعلمية والاقتصادية الصادرة عن ®ArtMarket Insight، والتي أثبتت قيمتها منذ وقت طويل:

بالنسبة لوكالة صحافة عالمية مثل Artprice News، يمثّل هذا أساسًا تحريريًا ثريًا بأصوات رائدة من سوق الفن، مما يمنحها شرعية تحريرية لا جدال فيها، مدعومةً بآلاف التحليلات التاريخية والفنية والعلمية والاقتصادية من وكالة الصحافة ®ArtMarket Insight.

تتيح هذه القوة التوزيعية غير المسبوقة لقسم Artprice التابع لشركة Artmarket الوصول إلى جمهور عالمي من الهواة والمتخصصين، بما في ذلك جامعو الأعمال الفنية، وصالات العرض الفنية، ودور المزادات، والمتاحف، وخبراء التقييم، والمؤسسات الثقافية، وشركات التأمين، ومسؤولو الجمارك والضرائب، والمستشارون القانونيون، والمؤسسات المالية، ووسائل الإعلام الدولية، مما يعزّز دورها كأبرز وكالة أخبار يومية في العالم متخصصة في سوق الفن.

تحوّل قسم Artprice لا يقتصر على نطاق التوزيع فحسب. فهو يعتمد على بنية تكنولوجية ثورية تدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة به ، الذكاء الاصطناعي البديهي Intuitive ArtMarket® وتقنية ®Blind Spot AI، وهي ثمرة عقود من تطوير الخوارزميات.

يستفيد الذكاء الاصطناعي الخاص بنا – المُطوّر لصالح Artprice وArtprice News – من حجم هائل من البيانات المستمدة من 180 قاعدة بيانات متجهة مملوكة للشركة. خوارزميات Artprice قادرة على تحليل مليارات السجلات المُجهّلة، وعشرات الملايين من الأعمال الفنية، وتحديد اتجاهات فنية متقاطعة غاية في التعقيد، وهي اتجاهات تعجز عن رصدها الأوساط الأكاديمية والمؤسسية والتجارية.

لمراقبة عشرات الآلاف من الأحداث اليومية المرتبطة بالفن وسوقه، تعتمد Artprice News على Intuitive ArtMarket® وBlind Spot AI®، والذي يتيح لها استهداف ما يحتاجه المستخدم بدقة بفضل آلاف الأوامر البرمجية (prompts) الدقيقة للغاية التي ينتجها الذكاء الاصطناعي البديهي ®Intuitive ArtMarket الخاص بالشركة.

الدائرة المثمرة للفهرسة العالمية: كيف تُنشئ Artprice News وPR Newswire وX وIntuitive ArtMarket® أفضل منظومة معلومات ممكنة لسوق الفن.

إن التحالف التشغيلي العميق بين Artprice News وشريكها التاريخي PR Newswire (Cision) وX وIntuitive ArtMarket® يخلق منظومة معلومات غير مسبوقة، تقوم على دائرة إستراتيجية مثمرة من الفهرسة والنشر والتحسين التحريري، بما يعود بالفائدة في نفس الوقت على الأطراف الثلاثة، وقبل كل شيء على المستخدمين حول العالم.

مع قُرابة 30 عامًا من الخبرة، رسخ قسم Artprice التابع لشركة Artmarket نفسه كمصدر عالمي رائد لمعلومات سوق الفن. تستمد هذه المنظومة قوتها من ركائز فريدة لا نظير لها:

- أكثر من 35 مليون نتيجة مزاد ومؤشرات تغطي أكثر من 904000 فنان

- أكبر أرشيف وثائقي في العالم (مملوك لـ Artprice): 210 مليون صورة ونقش لأعمال فنية من المخطوطات وكتالوجات المزادات من عام 1700 حتى يومنا هذا

- تقوم شبكة عالمية تضم 7200 دار مزاد شريك باستمرار بتحديث قواعد بياناتها عبر شبكتها الداخلية المخصصة؛ حيث تصل إلى أكثر من 9.3 مليون عضو في جميع أنحاء العالم.

حظي هذا الموقع الفريد داخل السوق العالمية للفن باعتراف واسع، من بين تكريمات أخرى، عبر دراسة سمعة أُجريت خلال المؤتمر السادس والثلاثين للجنة الدولية لتاريخ الفن (CIHA، ليون 2024)، حيث حلّ قسم Artprice في المركز الأول ضمن مصادر معلومات سوق الفن (الأكثر حضورًا في أذهان الخبراء) بين أكثر من 1000 مشارك من 60 دولة.

اكتشِف العشرين مقالة الأكثر قراءة على Artprice News منذ إطلاقنا وتعمّق في هذه التحف التي يجب قراءتها والتي اجتذبت الآلاف من عشاق الفن. هذه فرصة فريدة لإعادة النظر في اللحظات التاريخية في أخبار سوق الفن!

1. كارافاجيو في لندن: "كيوبيد المنتصر" تم عرضها لأول مرة في المملكة المتحدة، مقال عن عمل أثار الجدل وولّد الآلاف من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي لدينا!

2. "جارجانتوا" بواسطة "دومييه" (1831): الرسم الكاريكاتوري الذي أرسل الفنان إلى السجن، رأى العديد من قرائنا في هذا الرسم تشابهًا مع شخصية سياسية حالية - ماذا عنك؟

3. أكاديمية بنسلفانيا للفنون الجميلة: "أمة الفنانين"، معرض فني أمريكي رئيسي للاحتفال بالذكرى السنوية 250 للولايات المتحدة، كانت هذه المقالة نجاحًا كبيرًا بين قرائنا الأمريكيين. هل ترغب في معرفة السبب؟

4. الكشف عن "بانكسي" أخيرًا؟ ما تكشفه التحقيقات الجديدة عن هويته الحقيقية، فإن العالم مفتون ببانكسي - هذا واضح - وسيحب الجميع معرفة هويته الحقيقية. هل هذا هو الحال بالنسبة لك أيضا؟

5. "جوستاف كوربيه" في متحف ليوبولد في فيينا: استعراض رئيسي لسيادة الواقعية في عام 2026، وهو معرض أذهل قرائنا دون شك بسبب لوحة تاريخية. لكن أي واحدة؟

6. يطلق متحف اللوفر أكبر ترميم للرسومات في تاريخه: لوحات دورة "ماري دي ميديشي" الـ 24 بواسطة "روبنز"، هذه اللوحات في متحف اللوفر لطالما سحرت عالم الفن ، ومن السهل معرفة السبب!

7. الرقم القياسي العالمي: تم بيع لوحة لـ "راجا رافي" ورما مقابل ما يقرب من 18 مليون دولار في مومباي، وقد جذبت هذه المبيعات الهامة اهتمامًا كبيرًا من قرائنا ، وخاصةً لأن اللوحة نفسها أصبحت رمزية حقًا.

8. "إدوارد هوبر" ، "غاز": الوحدة على جانب الطريق... والتنبؤ بأزمة النفط ، اكتشف هذه اللوحة ، وهي انعكاس مذهل للمشهد الفني الحالي ، والتي أسرت قرائنا!

9. "كنيسة سيستين": الترميم الرئيسي لـ "الحكم الأخير" لـ مايكل أنجلو ، بعد ثلاثين عامًا، وهو إنجاز تقني حقيقي يكشف عن إشراق أعيد ترميمه حديثًا لهذا التحفة التاريخية والعظيمة لـ "مايكل أنجلو".

10. إعادة فتح متحف "بونات هيلو" في بايون، فرنسا: تحف معروضة، القبول المجاني وبرنامج 2025، أحب قرائنا اكتشاف هذا المتحف غير المعروف ، الذي يضم بعض الكنوز الرائعة حقًا!

11. "تيتيان"، Noli me tangere: العمل الفني الذي يحكي قصة صباح عيد الفصح، هل تحب هذه اللوحة الرائعة التي رسمها "تيتيان" بقدر ما أحبها قرائنا؟

12. "ميخائيلينا فاوتييه" في فيينا: تكريم ملكي في متحف Kunsthistorisches، صنعت هذه الفنانة أعمالاً رائعة حقًا ، والآن حان دورك في اكتشافها!

13. الحكم الأخير" بواسطة "مايكل أنجلو": لماذا تسبب هذا اللوحة الجدارية في كنيسة سيستين في فضيحة، من خلال قراءة هذه المقالة ، ستكتشف أنت أيضًا لماذا تسبب هذا العمل التاريخي في مثل هذه الفضيحة عندما تم الكشف عنه لأول مرة.

14. رسم النهضة الإيطالية: رسومات "ليوناردو دا فينشي" و"مايكل أنجيلو" في "معرض الملك"، إن سحر رسومات "ليوناردو دا فينشي" عابر للأزمان بوضوح!

15. "أندريا مانتينيا": لماذا صدم البكاء على المسيح الميت عصر النهضة، اكتشف بنفسك لماذا تسبب هذا العمل في مثل هذا الإثارة عندما كُشف النقاب عنه لأول مرة!

16. "بول كلي" والكون في متحف "Zentrum Paul Klee": تحف سماوية ورؤى شاعرية للكون، يبدو أن سحر أعمال "بول كلي" لا يزال حيًا!

17. الفتيش والشهوانية في السريالية في لندن: قرن من الرغبة السريالية في "معرض ريتشارد سالتون"، معرض خاص للغاية استحوذ حقًا على اهتمام قرائنا!

18. "جوان سيميل": "اللحم" في "المتحف اليهودي" في نيويورك - اللوحات العارية، والرغبة، والشيخوخة غير المخزية، انضم إلى قرائنا في اكتشاف أعمال "جوان سيميل" الحسية العميقة!

19. من نابولي إلى بيروت: "أرتميسيا جينتيليسكي"، البراعة المكتشفة من بطلة الباروك في "متحف كولومبوس للفن"، "أرتميسيا جينتيليسكي": اكتشف الرحلة الاستثنائية لهذه الفنانة وأعمالها الأكثر رمزية في هذه المقالة.

20. "نان جولدين" في متحف "القصر الكبير في باريس": "هذا لن ينتهي بشكل جيد ،" استعراض غامر لأعمالها الرئيسية، اكتشف كل ما يجب معرفته عن هذا المعرض ، الذي لا يزال معروضًا في باريس.

نبذة عن Artmarket.com:

تم إدراج Artmarket.com في سوق Eurolist التابع لبورصة Euronext Paris. ويشمل أحدث تحليل لنظام تحديد حاملي الأسهم (TPI) للشركة أكثر من 18,000 مساهم فردي، باستثناء المساهمين الأجانب، والشركات، والبنوك، وصناديق الاستثمار المشترك (FCPs)، وهيئات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS): Euroclear: المؤشر 7478 - Bloomberg: المؤشر PRC - Reuters: ARTF.

تأسَّست شركة Artmarket وقسم Artprice التابع لها في عام 1997 على يد thierry Ehrmann، الرئيس التنفيذي للشركة. تخضع الشركة لإدارة Groupe Serveur (التي تأسست عام 1987).

Artmarket هي لاعب عالمي في سوق الفن، من بين هياكلها الأخرى قسم Artprice، الرائد العالمي في تجميع معلومات سوق الفن التاريخية والحالية وإدارتها واستغلالها (عن طريق الأرشيفات الوثائقية الأصلية، والمخطوطات اليدوية القديمة، والكتب المشروحة، وكتالوجات المزادات التي تم الحصول عليها على مر السنين) في بنوك البيانات التي تحتوي على أكثر من 30 مليون مؤشر ونتيجة مزاد، ويغطي أكثر من 906400 فنان.

تُتيح ®Artprice Images وصولاً غير محدود إلى أكبر بنك صور في سوق الفن في العالم يضم ما لا يقل عن 181 مليون صورة رقمية لصورٍ فوتوغرافية أو نُسَخ محفورة لأعمال فنية من عام 1700 حتى يومنا هذا، مع تعليقات من مؤرخي الفن لدينا.

تعمل Artmarket، من خلال قسم Artprice الخاص بها، على إثراء قواعد بياناتها باستمرار والمأخوذة من 7200 دار مزادات، وتنشر باستمرار توجهات سوق الفن لصالح الوكالات الرئيسية والناشرين في العالم في 121 دولة وبـ 11 لغة.

تُوفر شركة Artmarket.com لمجتمعها الذي يضم 9.3 مليون عضو (يقومون بتسجيل الدخول) إمكانية الوصول إلى الإعلانات التي ينشرها الأعضاء أنفسهم، والذين يشكلون اليوم أول سوق موحد عالمي (®Standardized Marketplace) لبيع وشراء الأعمال الفنية بأسعار ثابتة.

حاليًا، أصبح لسوق الفن مُستقبل مع الذكاء الاصطناعي البديهي ®Intuitive Artmarket من Artprice.

حصلت Artmarket، من خلال قسمها Artprice، على تصنيف "شركة مبتكرة" من "بنك الاستثمار العام الفرنسي" (BPI)، الذي دعم الشركة في مشروعها لتعزيز مكانتها كلاعب عالمي في سوق الفن.

السيدة "رشيدة داتي"، وزير الثقافة الفرنسية، تمنح اعترافًا رسميًا بعمل thierry Ehrmann "مسكن الفوضى Abode of Chaos" باعتباره "عملاً فنيًا متكاملاً"، المقر العالمي لقسم Artprice التابع لِشركة Artmarket.

La Demeure du Chaos/مسكن الفوضى Abode of Chaos – عمل فني متكامل وعمارة فريدة من نوعها.

