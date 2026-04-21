أطلقت Novakid تطبيق NovaPals، وهو تطبيق محادثة قائم على الذكاء الاصطناعي مصمم لتوفير ممارسة مستقلة للغة الإنجليزية

NovaPals promo video

شريك محادثة قائم على الذكاء الاصطناعي يقدّم تدريبًا على التحدث باللغة الإنجليزية على مدار الساعة ( 24/7 )، مع منهج تعليمي تفاعلي يتوافق مع معايير الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات ( CEFR )





تم تصميم التطبيق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي منذ البداية، وليس بإضافة لاحقة، مستفيدًا من خبرة Novakid الممتدة لسنوات في تعليم مئات الآلاف من الطلاب حول العالم عبر ملايين الدروس





يستهدف التطبيق "الفئة الوسطى المستبعدة": المتعلمون بعمر 13 عامًا فأكثر، الذين تجاوزوا تطبيقات الأطفال لكنهم غير مستعدين بعد لاستخدام أدوات الكبار





تطبيق مدعوم بتقنيات ذكاء اصطناعي مثبتة عمليًا من خلال معلّم الذكاء الاصطناعي الداخلي " Pandy " من Novakid ، المستخدم من الطلاب حول العالم

سان فرانسيسكو، 21 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت Novakid، المدرسة الإلكترونية الحائزة على جوائز لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال، عن إطلاق NovaPals، وهو تطبيق محادثة للغة الإنجليزية قائم على الذكاء الاصطناعي أولَا، مُصمم لتوفير ممارسة غير محدودة ومستقلة لمهارات التحدث لدى المتعلمين. على عكس أدوات تعلم اللغات التقليدية التي تركز على تمارين القواعد أو المفردات، يقدّم NovaPals محادثات فورية مع شريك ذكاء اصطناعي يتكيف مع مستوى المستخدم، ويتذكر التفاعلات السابقة، ويوجّه المتعلمين عبر منهج منظم متوافق مع معايير الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات (CEFR).

يعالج التطبيق فجوة هامة في تعليم اللغات: حيث يستهدف المتعلمين الذين تجاوزوا المحتوى المبسط الموجه للأطفال، لكنهم لم يصلوا بعد إلى استخدام أدوات مخصصة للبالغين. يوفّر تطبيق NovaPals ممارسةَ التحدث دون إصدار أحكام، وهي متاحة في أي وقت ومن أي مكان، مما يجعله ذا قيمة خاصة للطلاب الذين لديهم وصول محدود إلى المدرسين المباشرين أو إلى وقت مخصص للمحادثة داخل الفصول الدراسية. بالتالي، فإن تطبيق NovaPals هو رفيق مثالي للأطفال والمراهقين وكل من يحتاج إلى ممارسة إضافية لمهارات التحدث.

ما يميز NovaPals هو أساسه: إذ تم بناء التطبيق ليكون قائمًا على الذكاء الاصطناعي منذ البداية، مع تصميم معماري يعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي للمحادثة المملوكين لشركة Novakid. يعتمد الوكلاء على ما يقرب من 10 سنوات من الخبرة في تطوير مناهج تعليمية صمّمها البشر، وتم تقديمها لمئات الآلاف من الطلاب عبر أكثر من 20 مليون درس. بدلًا من تقديم روبوت دردشة مفتوح، يوجّه NovaPals المتعلمين عبر محادثات هادفة ذات أهداف تعليمية محددة، مع نظام مدمج لتتبع التقييم.

قال Max Azarov، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Novakid: "لقد أمضينا سنوات في بناء أفضل منهج لتعليم اللغة الإنجليزية بقيادة البشر للأطفال". "يمثل NovaPals المرحلة التالية من تطورنا: تحويل هذه الخبرة وإعادة تصورها ضمن تجربة قائمة على الذكاء الاصطناعي. هذا ليس ذكاءً اصطناعيًا مضافًا إلى محتوى تقليدي، بل هو منتج صُمم منذ اليوم الأول حول ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي للمحادثات: تقديم تدريب مخصص وقابل للتكيف على نطاق واسع".

يعتمد NovaPals على الرؤى المستخلصة من Pandy، وهو المعلّم الذكي لدى Novakid والمُستخدم لدعم الممارسة بين الدروس. أظهرت الخبرة العملية والممارسة أن التفاعلات القائمة على الذكاء الاصطناعي تشجّع المتعلمين على التحدث أكثر وبثقة أكبر، خاصةً عندما يوفّر شريك الذكاء الاصطناعي دعمًا مستمرًا دون ضغط اجتماعي أو إصدار أحكام.

يتميز التطبيق بمجموعة من الشخصيات الودودة والقريبة من المستخدم، يتفاعل معها المتعلمون بمرور الوقت، مما يخلق شعورًا بالارتباط والمسؤولية يشبه العقد الاجتماعي الذي يجعل التعلم مع المدرسين البشر فعّالًا. كما تم دمج عناصر اللعب منذ البداية لتوفير تجربة تعليمية ممتعة وجذابة للطلاب.

وقال Chris Kemsley، قائد خط المنتجات في NovaPals: "أظهرت اختباراتنا الأولية لمعلّم الذكاء الاصطناعي أن المتعلمين الأصغر سنًا كوّنوا ارتباطًا حقيقيًا مع التعلم عبر الذكاء الاصطناعي". "وهذا دفعنا للتساؤل: كيف يمكن أن يبدو ذلك لفئات أخرى من الطلاب الذين لا يجدون حلولًا تعليمية مناسبة لاحتياجاتهم؟ بالنسبة لنا، كان الحل في الجمع بين ثلاثة عناصر: تصميم منهج تعليمي بخبرة بشرية، ومنتج يرغب المستخدمون فعليًا في استخدامه، ومحاكاة العلاقة التفاعلية بين المتعلم والمدرّس. والنتيجة هي NovaPals".

يمثل تطبيق NovaPals توسعًا إستراتيجيًا في منظومة التعلم لدى Novakid، حيث صُمم للتوسع إلى ما يتجاوز السوق الحالي للتعليم المتزامن الذي يقوده المدرسون البشر. ومن خلال تقديم مزيج من التعليم بقيادة المدرّسين والممارسة المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفّر Novakid للمتعلمين مجموعة متكاملة من خيارات التعلم: مدرسون بشريون للدروس المنظمة والملاحظات، وشركاء ذكاء اصطناعي للدراسة اليومية وبناء الثقة.

يتوفر تطبيق NovaPals للتنزيل على iOS وAndroid.

نبذة عن Novakid

شركة Novakid هي منصة رائدة لتعليم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت للمتعلمين الصغار، وإحدى أسرع شركات تكنولوجيا التعليم نموًا على مستوى العالم. وهي شركة أمريكية يقع مقرها الرئيسي في لندن، وقد جمعت هذه الشركة الناشئة من السلسلة ب تمويلًا بقيمة 41.5 مليون دولار أمريكي من مستثمرين عالميين رائدين، وتحظى بثقة أكثر من 990,000 عائلة في أكثر من 50 دولة.

توفّر عضوية Novakid للآباء وسيلة سهلة وميسورة التكلفة لمساعدة أطفالهم على ممارسة اللغة الإنجليزية بشكل منتظم من خلال المشاركة في أنشطة دولية يحبونها عبر الإنترنت. تُكمل هذه الممارسة المنتظمة الدراسة الأكاديمية في المدرسة، وتعزز الثقة بالنفس، وتوسّع آفاق الفرص.

تقدّم Novakid طرقًا متعددة للتعلّم تتكيف مع احتياجات كل طفل - بما في ذلك: Pandy اللطيف (معلم الذكاء الاصطناعي لدينا)، وورش العمل الجماعية مع مدرّسين معتمدين، والبثوث المباشرة، والدروس الفردية (1:1) للمتعلمين الأكثر جدية.

الذكاء الاصطناعي هو عنصر أساسي في تخصيص تجربة التعلم داخل Novakid: حيث يُستخدم في مطابقة الطلاب مع المدرّس الأنسب، وتكييف وتيرة الدروس، وتتبع التقدم وفق معايير الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات (CEFR)، بالإضافة إلى إنشاء رحلات تعلم فردية لكل طالب.

لقد أثبت نهج Novakid فعاليته. إذ يتحسن مستوى 96% من الطلاب في اللغة الإنجليزية خلال 6 أشهر في المتوسط. بينما يُظهر 75% منهم نتائج ملموسة منذ الشهر الأول، ويتمكن معظمهم من اجتياز التقييمات من المحاولة الأولى أو الثانية.

موقع Novakid الإلكتروني: https://novakidschool.com

موقع NovaPals الإلكتروني: https://novapals.ai/en

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2959393/NovaPals_Promo_Portrait_V4_km2drq.mp4

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2959392/5923032/novapals_logo_1_Logo_Logo.jpg