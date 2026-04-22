Novakid lanza NovaPals, una aplicación de conversación con IA para la práctica independiente del inglés

-Novakid lanza NovaPals, una aplicación de conversación con IA diseñada para la práctica independiente del inglés

Compañero de conversación con IA nativa que ofrece práctica de inglés hablado 24/7, con un currículo adaptativo basado en los estándares CEFR.





Diseñado con IA desde cero, no adaptado posteriormente, aprovechando los años de experiencia de Novakid enseñando a cientos de miles de estudiantes en todo el mundo a través de millones de lecciones.





Dirigido al público intermedio: estudiantes mayores de 13 años que ya no necesitan aplicaciones infantiles pero aún no están listos para herramientas para adultos.





Impulsado por tecnología de IA probada en la práctica a través del tutor de IA propio de Novakid, "Pandy", utilizado por estudiantes de todo el mundo.

SAN FRANCISCO, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Novakid, la galardonada escuela de inglés en línea para niños, lanzó NovaPals, una aplicación de inglés conversacional basada en inteligencia artificial diseñada para proporcionar a los estudiantes práctica oral ilimitada e independiente. A diferencia de las herramientas tradicionales de aprendizaje de idiomas centradas en ejercicios de gramática o vocabulario, NovaPals ofrece conversaciones en tiempo real con un compañero de IA que se adapta al nivel de competencia, recuerda interacciones previas y guía a los estudiantes a través de un plan de estudios estructurado y alineado con CEFR.

NovaPals promo video Speed Speed

La aplicación aborda una carencia crucial en la enseñanza de idiomas: estudiantes que han superado el contenido infantil simplificado, pero que aún no se sienten cómodos con las herramientas para adultos. NovaPals ofrece práctica oral sin prejuicios, accesible en cualquier momento y lugar, lo que la hace especialmente valiosa para estudiantes con acceso limitado a tutores en vivo o tiempo estructurado de conversación en el aula. Por ello, NovaPals es el compañero perfecto para niños, adolescentes y todos aquellos que necesitan práctica oral adicional.

Lo que distingue a NovaPals es su base: la aplicación está desarrollada con IA nativa, basada en los agentes de IA conversacional patentados de Novakid. Estos agentes se basan en casi 10 años de experiencia en el diseño de currículos, impartidos a cientos de miles de estudiantes y más de 20 millones de lecciones. En lugar de ofrecer un chatbot abierto, NovaPals guía a los estudiantes a través de conversaciones con propósito, con objetivos de aprendizaje definidos y un sistema de seguimiento de la evaluación integrado.

"Hemos dedicado años a desarrollar el mejor currículo de inglés para niños, impartido por personas", afirmó Max Azarov, consejero delegado y cofundador de Novakid. "NovaPals representa nuestra siguiente evolución: tomar esa experiencia y reinventarla para una experiencia nativa de IA. No se trata de IA añadida a contenido tradicional, sino de un producto diseñado desde el principio en torno a lo que mejor hace la IA conversacional: práctica personalizada y adaptativa a gran escala".

NovaPals se basa en las conclusiones obtenidas con Pandy, el tutor de IA de Novakid, implementado para apoyar la práctica entre lecciones. La experiencia y la práctica en el mundo real demostraron que las interacciones impulsadas por IA suelen animar a los estudiantes a hablar con más frecuencia y con mayor confianza, especialmente cuando el compañero de IA proporciona un estímulo constante sin presión social ni juicios.

La aplicación cuenta con un elenco de personajes amigables y cercanos con los que los estudiantes interactúan a lo largo del tiempo, creando un sentido de conexión y responsabilidad similar al contrato social que hace efectiva la tutoría humana. La gamificación se integra desde el primer día para brindar a los estudiantes una experiencia divertida y atractiva.

"Nuestras pruebas iniciales con el tutor de IA nos mostraron que los estudiantes más jóvenes conectaron genuinamente con la tutoría de IA", dijo Chris Kemsley, jefe de producto de NovaPals. "Eso nos hizo preguntarnos: ¿cómo podría ser esto para otros estudiantes que no encuentran la solución de aprendizaje adaptada a sus necesidades? Para nosotros, significó combinar tres cosas: un diseño curricular humano experto, un producto que realmente quieran usar y emular el contrato social entre estudiante y tutor. El resultado es NovaPals".

NovaPals representa una expansión estratégica del ecosistema de aprendizaje de Novakid, diseñado para ir más allá del mercado actual de tutorías sincrónicas impartidas por humanos. Al ofrecer tanto instrucción dirigida por profesores como práctica independiente con IA, Novakid proporciona a los estudiantes una amplia gama de opciones de aprendizaje: profesores humanos para lecciones estructuradas y retroalimentación, así como compañeros de IA para el estudio diario y el desarrollo de la confianza.

NovaPals está disponible para su descarga en iOS y Android.

Acerca de Novakid

Novakid es una plataforma líder de aprendizaje de inglés en línea para jóvenes estudiantes y una de las empresas de tecnología educativa de más rápido crecimiento a nivel mundial. Esta empresa emergente estadounidense, con sede en Londres, ha recaudado 41,5 millones de dólares de inversores internacionales líderes y cuenta con la confianza de más de 990.000 familias en más de 50 países.

La membresía de Novakid ofrece a los padres una forma fácil y asequible de que sus hijos practiquen inglés con regularidad participando en actividades internacionales en línea que les encantan. La práctica regular complementa sus estudios académicos en la escuela, fomenta la confianza y amplía sus oportunidades.

Novakid ofrece múltiples formas de aprendizaje, adaptándose a cada niño: la adorable Pandy (nuestra tutora de IA), talleres grupales con profesores certificados, transmisiones en vivo y clases individuales personalizadas para los alumnos más avanzados.

La IA es fundamental para la personalización del aprendizaje en Novakid: asigna a cada estudiante el profesor adecuado, adapta el ritmo de las lecciones, realiza un seguimiento del progreso según el Marco Común Europeo de Referencia (CEFR) y crea itinerarios de aprendizaje individuales.

El método de Novakid funciona. En promedio, el 96 % de los estudiantes mejora su inglés en 6 meses. El 75 % muestra resultados desde el primer mes y la mayoría aprueba las evaluaciones al primer o segundo intento.

Sitio web de Novakid: https://novakidschool.com

Sitio web de NovaPals: https://novapals.ai/en

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2959393/NovaPals_Promo_Portrait_V4_km2drq.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2959392/5923032/novapals_logo_1_Logo_Logo.jpg