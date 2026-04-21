Novakid запускает NovaPals -- разговорное приложение на основе искусственного интеллекта, предназначенное для самостоятельной разговорной практики на английском языке

ИИ-нативный диалоговый партнер, обеспечивающий круглосуточную практику английского языка с адаптивной учебной программой, основанной на стандартах CEFR





Разработано с ИИ с нуля, не на базе старых программ, с использованием проверенных годами методик преподавания Novakid на сотнях тысяч студентах по всему миру и миллионов уроков





Предназначено для «незаслуженно обойденного среднего звена»: учащихся в возрасте от 13 лет, которые переросли детские приложения, но не готовы к использованию инструментов для взрослых





На базе технологии искусственного интеллекта, проверенной на практике с помощью собственного ИИ-тьютора Novakid «Pandy», используемого студентами по всему миру

Сан-Франциско, 21 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Novakid, отмеченная наградами онлайн-школа английского языка для детей, запустила NovaPals, первое в мире приложение для разговорного английского языка с искусственным интеллектом, призванное предоставить учащимся неограниченную и независимую практику разговорной речи. В отличие от традиционных инструментов изучения языка, ориентированных на упражнения по грамматике или лексике, NovaPals обеспечивает беседы в режиме реального времени с ИИ-партнером, который адаптируется к уровню владения языком, запоминает предыдущие взаимодействия и направляет учащихся по структурированной учебной программе, ориентированной на CEFR.

NovaPals promo video Speed Speed

Приложение устраняет критический пробел в языковом образовании: учащиеся, которые вышли за рамки упрощенного детского контента, но еще чувствуют себя неуверенно с инструментами для взрослого уровня. NovaPals предоставляет свободную от суждений практику разговорной речи, доступную в любое время и в любом месте, что делает ее особенно ценной для студентов с ограниченным доступом к живым репетиторам или структурированному времени для разговорной практики в классе. Таким образом, NovaPals — идеальный компаньон для детей, подростков и всех тех, кто нуждается в дополнительной практике разговорной речи.

Отличительной чертой NovaPals является его база: приложение построено на основе искусственного интеллекта, спроектировано вокруг собственных диалоговых ИИ-агентов Novakid. Агенты используют почти 10-летний опыт разработки учебных программ для сотен тысяч студентов и более 20 миллионов уроков. Вместо того, чтобы предлагать открытого чат-бота, NovaPals направляет учащихся через целенаправленные беседы с определенными целями обучения и встроенным отслеживанием прогресса.

«Мы потратили годы на создание лучшей учебной программы по английскому языку для детей под руководством человека», — сказал Макс Азаров (Max Azarov), генеральный директор и соучредитель Novakid. «NovaPals представляет наш следующий этап развития — использование этого опыта и его переосмысление для ИИ-нативной структуры. Это не многоуровневый ИИ на традиционном контенте, это продукт, с самого первого дня разрабатываемый с учетом того, что разговорный ИИ делает лучше всего — персонализированная и адаптивная практика в масштабе».

NovaPals опирается на идеи, полученные от Pandy, ИИ-тьютора Novakid, созданного для практики между уроками. Реальный опыт и практика показали, что взаимодействия, основанные на искусственном интеллекте, зачастую побуждают учащихся говорить больше и с большей уверенностью, особенно когда ИИ-партнер обеспечивает последовательное поощрение без социального давления или суждения.

Приложение содержит набор дружелюбных и доступных персонажей, с которыми учащиеся взаимодействуют с течением времени, создавая чувство связи и ответственности, аналогичное социальному контракту, что делает человеческое обучение эффективным. Геймификация интегрирована с первого дня, чтобы дать учащимся веселый и увлекательный опыт.

«Наши первоначальные тесты ИИ-тьютора показали, что младшие учащиеся по-настоящему любят ИИ-репетиторство», — сказал Крис Кемсли (Chris Kemsley), руководитель продукта NovaPals. «Это заставило нас подумать о том, как это могло бы выглядеть для других учащихся, не нашедших учебное решение, адаптированное к их потребностям? Для нас это означало сочетание трех вещей: экспертный человеческий дизайн учебной программы, продукт, который они действительно хотят использовать, и подражание социальному контракту между учеником и репетитором. Результатом этого стало NovaPals».

NovaPals представляет собой стратегическое расширение обучающей экосистемы Novakid, предназначенное для выхода за пределы текущего рынка синхронного обучения под руководством человека. Предлагая как обучение под руководством преподавателя, так и независимую практику на основе ИИ, Novakid предоставляет учащимся полный спектр вариантов обучения: обычные учителя для структурированных уроков и обратной связи, а также ИИ-партнеры для ежедневного изучения и развития уверенности.

NovaPals доступен для скачивания на iOS и Android.

О Novakid

Novakid — это одна из ведущих онлайн-платформа для обучения английскому языку для детской аудитории и одна из самых быстрорастущих EdTech-компаний в мире. Этот американский стартап серии B с головным офисом в Лондоне привлек финансирование в размере $ 41,5 млн от ведущих мировых инвесторов, и ему доверяют более 990 000 семей в более чем 50 странах мира.

Подписка Novakid предлагает родителям простой и доступный способ заставить своих детей регулярно практиковать английский язык, участвуя в международных онлайн-мероприятиях, которые им нравятся. Регулярная практика дополняет их академическое обучение в школе, укрепляет уверенность и расширяет возможности.

Novakid предлагает несколько способов обучения, адаптируясь к каждому ребенку — Cute Pandy (наш ИИ-тьютор), групповые семинары с сертифицированными учителями, прямые трансляции и индивидуальные занятия 1:1 для самых серьезных учеников.

ИИ лежит в основе того, как Novakid персонализирует обучение: подбор правильного учителя для учеников, адаптация темпов уроков, отслеживание прогресса в соответствии со стандартами Common European Framework of Reference (CEFR) и создание индивидуальных учебных поездок.

Подход Novakid работает. В среднем 96 % учащихся улучшают свой английский в течение 6 месяцев, 75 % показывают результаты с 1 месяца, и большинство сдают тесты с первой или второй попытки.

Сайт Novakid: https://novakidschool.com

Веб-сайт NovaPals: https://novapals.ai/en

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/2959393/NovaPals_Promo_Portrait_V4_km2drq.mp4

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2959392/5923032/novapals_logo_1_Logo_Logo.jpg