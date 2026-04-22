Novakid uvádí na trh NovaPals, konverzační aplikaci s integrovanou umělou inteligencí pro samostatné procvičování angličtiny
News provided byNovaKid
Apr 22, 2026, 07:57 ET
- Konverzační partner s integrovanou umělou inteligencí, který nabízí procvičování angličtiny 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s adaptivním učebním plánem založeným na standardech CEFR
- Aplikace byla od samého počátku navržena s využitím umělé inteligence, nikoli dodatečně upravena pro její využití, a čerpá z dlouholetých zkušeností společnosti Novakid s výukou stovek tisíc studentů po celém světě v rámci milionů lekcí
- Zaměřuje se na „vyloučenou střední skupinu": studenty ve věku 13+, kteří již vyrostli z dětských aplikací, ale nejsou připraveni na nástroje pro dospělé
- Využívá technologii umělé inteligence ověřenou v praxi prostřednictvím interního AI lektora společnosti Novakid zvaného „Pandy", kterého používají studenti po celém světě
SAN FRANCISCO, 22. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Novakid, oceňovaná online škola angličtiny pro děti, spustila NovaPals, konverzační aplikaci pro výuku angličtiny založenou na umělé inteligenci (AI), která umožňuje neomezené a samostatné procvičování mluvení. Na rozdíl od tradičních nástrojů pro výuku jazyků zaměřených na gramatická cvičení nebo procvičování slovní zásoby nabízí NovaPals konverzaci v reálném čase s AI partnerem, který se přizpůsobuje úrovni studenta, pamatuje si předchozí interakce a provází uživatele strukturovaným kurikulem odpovídajícím úrovním CEFR.
Aplikace reaguje na zásadní mezeru ve výuce jazyků: zaměřuje se na studenty, kteří již překonali zjednodušený obsah pro děti, ale ještě se necítí na nástroje určené pro dospělé. NovaPals umožňuje nácvik mluvení bez obav z hodnocení, dostupný kdykoli a odkudkoli, což je obzvláště cenné pro studenty s omezeným přístupem k živým lektorům nebo strukturované konverzaci ve třídě. NovaPals je proto dokonalým doplňkem pro děti, dospívající a všechny, kteří potřebují další nácvik mluvení.
To, co aplikaci NovaPals odlišuje ostatních, je její základ: aplikace je od počátku postavena na umělé inteligenci a vystavěna na proprietárních konverzačních AI agentech společnosti Novakid. Agenti čerpají z téměř desetiletých zkušeností s kurikulem vytvořeným lidmi, které využily stovky tisíc studentů v rámci více než 20 milionů lekcí. Namísto otevřeného chatbota bez jasného směru vede NovaPals studenty cílenými konverzacemi s definovanými vzdělávacími cíli a integrovaným sledováním pokroku.
„Strávili jsme roky budováním nejlepšího kurikula angličtiny pro děti vedeného lidmi," uvedl Max Azarov, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Novakid. „NovaPals představuje další krok v našem vývoji: využíváme své zkušenosti a přetváříme je pro prostředí, které je od základu postavené na umělé inteligenci. Nejedná se o umělou inteligenci přidanou k tradičnímu obsahu, ale o produkt navržený od samého počátku s ohledem na to, v čem je konverzační AI nejsilnější: personalizované a adaptivní procvičování ve velkém měřítku."
NovaPals vychází z poznatků získaných z nástroje Pandy, AI lektora společnosti Novakid určeného k procvičování mezi lekcemi. Praktické zkušenosti ukázaly, že interakce řízené AI často povzbuzují studenty k častějšímu a sebevědomějšímu mluvení, zejména když jim AI partner poskytuje důslednou podporu bez sociálního tlaku či obav z hodnocení.
Aplikace nabízí řadu přátelských a přístupných postav, s nimiž studenti dlouhodobě komunikují, čímž se vytváří pocit spojení a odpovědnosti podobný sociálnímu kontaktu, která činí individuá výuku efektivní. Gamifikace je integrována od samého počátku, aby studentům poskytla zábavný a poutavý zážitek.
„Naše první testy AI tutora ukázaly, že mladší studenti si k výuce s AI skutečně vytvořili pouto," uvedl Chris Kemsley, produktový vedoucí NovaPals. „To nás přivedlo k otázce: jak by to mohlo vypadat u dalších studentů, kteří nenacházejí řešení výuky přizpůsobené jejich potřebám? Pro nás to znamenalo spojit tři věci: odborně navržené kurikulum vytvořené lidmi, produkt, který skutečně chtějí používat, a napodobení sociálního kontaktu mezi žákem a lektorem. Výsledkem je NovaPals."
NovaPals představuje strategické rozšíření vzdělávacího ekosystému společnosti Novakid a míří za hranice současného trhu synchronní výuky vedené lidskými lektory. Díky kombinaci výuky vedené lektorem a samostatného procvičování s podporou umělé inteligence nabízí Novakid celou škálu možností: lidské lektory pro strukturované lekce a zpětnou vazbu i AI partnery pro každodenní studium a budování jistoty v mluvení.
NovaPals je k dispozici ke stažení pro iOS a Android.
O společnosti Novakid
Novakid je přední online platforma pro výuku angličtiny pro mladé studenty a jedna z nejrychleji rostoucích EdTech společností na světě. Jde o americkou firmu se sídlem v Londýně, která v rámci investičního kola série B získala 41,5 milionu dolarů od předních globálních investorů a jíž důvěřuje více než 990 000 rodin ve více než 50 zemích.
Členství na platformě Novakid nabízí rodičům snadný a cenově dostupný způsob, jak přimět své děti k pravidelnému procvičování angličtiny prostřednictvím online mezinárodních aktivitách, které je baví. Pravidelná praxe doplňuje jejich školní výuku, posiluje sebevědomí a rozšiřuje budoucí možnosti.
Novakid nabízí různé způsoby učení přizpůsobené každému dítěti – od roztomilého AI tutora Pandy přes skupinové workshopy s certifikovanými učiteli a živé přenosy až po individuální lekce 1:1 pro ty, kteří chtějí studovat intenzivněji.
Umělá inteligence stojí v jádru toho, jak Novakid personalizuje výuku: přiřazuje studenty k vhodným lektorům, přizpůsobuje tempo lekcí, sleduje pokrok podle standardů Společného evropského referenčního rámce (CEFR) a vytváří individuální studijní plány.
Přístup společnosti Novakid přináší výsledky. V průměru 96 % studentů zlepší svou angličtinu do šesti měsíců, 75 % vykazuje výsledky již od prvního měsíce a většina složí zkoušky na první nebo druhý pokus.
Webové stránky Novakidu: https://novakidschool.com
Webové stránky NovaPals: https://novapals.ai/en
