Novakid uvádí na trh NovaPals, konverzační aplikaci s integrovanou umělou inteligencí pro samostatné procvičování angličtiny

News provided by

NovaKid

Apr 22, 2026, 07:57 ET

  • Konverzační partner s integrovanou umělou inteligencí, který nabízí procvičování angličtiny 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s adaptivním učebním plánem založeným na standardech CEFR

  • Aplikace byla od samého počátku navržena s využitím umělé inteligence, nikoli dodatečně upravena pro její využití, a čerpá z dlouholetých zkušeností společnosti Novakid s výukou stovek tisíc studentů po celém světě v rámci milionů lekcí

  • Zaměřuje se na „vyloučenou střední skupinu": studenty ve věku 13+, kteří již vyrostli z dětských aplikací, ale nejsou připraveni na nástroje pro dospělé

  • Využívá technologii umělé inteligence ověřenou v praxi prostřednictvím interního AI lektora společnosti Novakid zvaného „Pandy", kterého používají studenti po celém světě

SAN FRANCISCO, 22. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Novakid, oceňovaná online škola angličtiny pro děti, spustila NovaPals, konverzační aplikaci pro výuku angličtiny založenou na umělé inteligenci (AI), která umožňuje neomezené a samostatné procvičování mluvení. Na rozdíl od tradičních nástrojů pro výuku jazyků zaměřených na gramatická cvičení nebo procvičování slovní zásoby nabízí NovaPals konverzaci v reálném čase s AI partnerem, který se přizpůsobuje úrovni studenta, pamatuje si předchozí interakce a provází uživatele strukturovaným kurikulem odpovídajícím úrovním CEFR.

NovaPals promo video
NovaPals promo video

Aplikace reaguje na zásadní mezeru ve výuce jazyků: zaměřuje se na studenty, kteří již překonali zjednodušený obsah pro děti, ale ještě se necítí na nástroje určené pro dospělé. NovaPals umožňuje nácvik mluvení bez obav z hodnocení, dostupný kdykoli a odkudkoli, což je obzvláště cenné pro studenty s omezeným přístupem k živým lektorům nebo strukturované konverzaci ve třídě. NovaPals je proto dokonalým doplňkem pro děti, dospívající a všechny, kteří potřebují další nácvik mluvení.

To, co aplikaci NovaPals odlišuje ostatních, je její základ: aplikace je od počátku postavena na umělé inteligenci a vystavěna na proprietárních konverzačních AI agentech společnosti Novakid. Agenti čerpají z téměř desetiletých zkušeností s kurikulem vytvořeným lidmi, které využily stovky tisíc studentů v rámci více než 20 milionů lekcí. Namísto otevřeného chatbota bez jasného směru vede NovaPals studenty cílenými konverzacemi s definovanými vzdělávacími cíli a integrovaným sledováním pokroku.

„Strávili jsme roky budováním nejlepšího kurikula angličtiny pro děti vedeného lidmi," uvedl Max Azarov, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Novakid. „NovaPals představuje další krok v našem vývoji: využíváme své zkušenosti a přetváříme je pro prostředí, které je od základu postavené na umělé inteligenci. Nejedná se o umělou inteligenci přidanou k tradičnímu obsahu, ale o produkt navržený od samého počátku s ohledem na to, v čem je konverzační AI nejsilnější: personalizované a adaptivní procvičování ve velkém měřítku."

NovaPals vychází z poznatků získaných z nástroje Pandy, AI lektora společnosti Novakid určeného k procvičování mezi lekcemi. Praktické zkušenosti ukázaly, že interakce řízené AI často povzbuzují studenty k častějšímu a sebevědomějšímu mluvení, zejména když jim AI partner poskytuje důslednou podporu bez sociálního tlaku či obav z hodnocení.

Aplikace nabízí řadu přátelských a přístupných postav, s nimiž studenti dlouhodobě komunikují, čímž se vytváří pocit spojení a odpovědnosti podobný sociálnímu kontaktu, která činí individuá výuku efektivní. Gamifikace je integrována od samého počátku, aby studentům poskytla zábavný a poutavý zážitek.

„Naše první testy AI tutora ukázaly, že mladší studenti si k výuce s AI skutečně vytvořili pouto," uvedl Chris Kemsley, produktový vedoucí NovaPals. „To nás přivedlo k otázce: jak by to mohlo vypadat u dalších studentů, kteří nenacházejí řešení výuky přizpůsobené jejich potřebám? Pro nás to znamenalo spojit tři věci: odborně navržené kurikulum vytvořené lidmi, produkt, který skutečně chtějí používat, a napodobení sociálního kontaktu mezi žákem a lektorem. Výsledkem je NovaPals."

NovaPals představuje strategické rozšíření vzdělávacího ekosystému společnosti Novakid a míří za hranice současného trhu synchronní výuky vedené lidskými lektory. Díky kombinaci výuky vedené lektorem a samostatného procvičování s podporou umělé inteligence nabízí Novakid celou škálu možností: lidské lektory pro strukturované lekce a zpětnou vazbu i AI partnery pro každodenní studium a budování jistoty v mluvení.

NovaPals je k dispozici ke stažení pro iOS a Android.

O společnosti Novakid

Novakid je přední online platforma pro výuku angličtiny pro mladé studenty a jedna z nejrychleji rostoucích EdTech společností na světě. Jde o americkou firmu se sídlem v Londýně, která v rámci investičního kola série B získala 41,5 milionu dolarů od předních globálních investorů a jíž důvěřuje více než 990 000 rodin ve více než 50 zemích.

Členství na platformě Novakid nabízí rodičům snadný a cenově dostupný způsob, jak přimět své děti k pravidelnému procvičování angličtiny prostřednictvím online mezinárodních aktivitách, které je baví. Pravidelná praxe doplňuje jejich školní výuku, posiluje sebevědomí a rozšiřuje budoucí možnosti.

Novakid nabízí různé způsoby učení přizpůsobené každému dítěti – od roztomilého AI tutora Pandy přes skupinové workshopy s certifikovanými učiteli a živé přenosy až po individuální lekce 1:1 pro ty, kteří chtějí studovat intenzivněji.

Umělá inteligence stojí v jádru toho, jak Novakid personalizuje výuku: přiřazuje studenty k vhodným lektorům, přizpůsobuje tempo lekcí, sleduje pokrok podle standardů Společného evropského referenčního rámce (CEFR) a vytváří individuální studijní plány.

Přístup společnosti Novakid přináší výsledky. V průměru 96 % studentů zlepší svou angličtinu do šesti měsíců, 75 % vykazuje výsledky již od prvního měsíce a většina složí zkoušky na první nebo druhý pokus.

Webové stránky Novakidu: https://novakidschool.com
Webové stránky NovaPals: https://novapals.ai/en

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2959393/NovaPals_Promo_Portrait_V4_km2drq.mp4
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2959392/5923032/novapals_logo_1_Logo_Logo.jpg

Novakid lanza NovaPals, una aplicación de conversación con IA para la práctica independiente del inglés

Novakid lanza NovaPals, una aplicación de conversación con IA para la práctica independiente del inglés

Novakid, la galardonada escuela de inglés en línea para niños, lanzó NovaPals, una aplicación de inglés conversacional basada en inteligencia...
Novakid запускает NovaPals -- разговорное приложение на основе искусственного интеллекта, предназначенное для самостоятельной разговорной практики на английском языке

Novakid запускает NovaPals -- разговорное приложение на основе искусственного интеллекта, предназначенное для самостоятельной разговорной практики на английском языке

Novakid, отмеченная наградами онлайн-школа английского языка для детей, запустила NovaPals, первое в мире приложение для разговорного английского...
